Living 24.12.2025

Αυτά είναι τα 5 μυστικά για να περάσεις τα πιο ωραία Χριστούγεννα φέτος

Αυτά είναι τα 5 μυστικά για να περάσεις τα πιο ωραία Χριστούγεννα φέτος
Απλές συμβουλές για να διατηρήσεις ενέργεια, καλή διάθεση και υγεία μέσα στο γιορτινό πρόγραμμα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα Χριστούγεννα είναι συνυφασμένα με τη χαρά, την αγάπη και την αισιοδοξία. Παράλληλα όμως αποτελούν και μια περίοδο όπου ακόμη και μέσα στις σημερινές απαιτητικές συνθήκες τείνουμε να υπερφορτώνουμε το πρόγραμμά μας. Θέλουμε να προλάβουμε τα πάντα: εξόδους, τραπέζια, επισκέψεις, σειρές, γιορτινές συνήθειες. Αλλάζουμε τον ρυθμό της καθημερινότητάς μας, κοιμόμαστε λιγότερο, τρώμε περισσότερο και συχνά το τίμημα το πληρώνουν η υγεία και η διάθεσή μας.

Φέτος, ας βάλουμε έναν διαφορετικό στόχο: να περάσουμε όμορφα τις γιορτές, διατηρώντας παράλληλα την ευεξία, την ενέργεια και την καλή μας ψυχολογία. Μικρές, συνειδητές επιλογές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Είναι εύκολο να κολλήσουμε με σειρές και ταινίες και να περάσουμε ώρες στον καναπέ, όμως το σώμα μας έχει μάθει να λειτουργεί με ρουτίνα. Ξύπνημα, δουλειά, κίνηση, δραστηριότητα. Οι διακοπές είναι ευκαιρία για χαλάρωση, αλλά όταν η αδράνεια παρατείνεται για πολλές ημέρες, δεν αργούν να εμφανιστούν ενοχλήσεις όπως δυσπεψία, φούσκωμα, πόνοι ή έντονη κόπωση. Μια απλή βόλτα ή ένα χαλαρό περπάτημα μέρα παρά μέρα μπορεί να κάνει θαύματα. Αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, το παιχνίδι και οι δραστηριότητες εκτός σπιτιού ωφελούν όλους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο αλκοόλ. Ένα ποτήρι κρασί δίπλα στο τζάκι ή ένα ποτό με φίλους είναι μέρος της γιορτινής διάθεσης, όμως η υπερβολή μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον οργανισμό. Η σύσταση είναι απλή: έως ένα με δύο ποτήρια κρασί ή ένα αλκοολούχο ποτό την ημέρα. Το νερό παραμένει ο καλύτερος σύμμαχος – ένα ποτήρι νερό για κάθε ποτήρι αλκοόλ βοηθά στην ενυδάτωση και μειώνει τις πιθανότητες δυσφορίας την επόμενη μέρα.

Το ίδιο ισχύει και για το φαγητό. Οι γιορτές είναι για απόλαυση, όχι για ενοχές. Δεν χρειάζεται όμως να τρώμε υπερβολικά σε κάθε γεύμα. Περιορίζουμε τις πολύ λιπαρές τροφές, όπως τα βαριά τυριά και το κρέας με εμφανές λίπος, και γεμίζουμε το πιάτο μας με σαλάτα και πιο ελαφριές επιλογές. Αν νιώθουμε ότι πεινάμε κι άλλο, αξίζει να περιμένουμε λίγα λεπτά πριν σερβιριστούμε ξανά – συχνά το αίσθημα κορεσμού έρχεται λίγο αργότερα.

Ένας ακόμη «εχθρός» των γιορτών είναι το άγχος. Παράδοξο, αλλά αληθινό: αντί να χαλαρώνουμε, γεμίζουμε λίστες, υποχρεώσεις και προσδοκίες. Προσπαθούμε να χωρέσουμε μέσα σε λίγες ημέρες όλα όσα δεν προλάβαμε όλο τον χρόνο. Ίσως ήρθε η στιγμή να πατήσουμε ένα pause και να κάνουμε στον εαυτό μας το πιο πολύτιμο δώρο: ελεύθερο χρόνο, χωρίς πρόγραμμα και πίεση. Αυτός είναι που μας γεμίζει πραγματικά ενέργεια.

Τέλος, τίποτα δεν μας φέρνει πιο κοντά στο πνεύμα των Χριστουγέννων από την προσφορά. Μια μικρή πράξη καλοσύνης, ένα απλό δώρο, ένα πιάτο σπιτικά γλυκά σε έναν μοναχικό γείτονα, ένα τηλεφώνημα με αγάπη σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Δεν έχει σημασία η αξία σε χρήματα, αλλά η πρόθεση. Ό,τι προσφέρεται με αγάπη και ανθρωπιά επιστρέφει πολλαπλά, γεμίζοντας και τον δέκτη και εκείνον που δίνει.

Οι γιορτές δεν χρειάζεται να είναι τέλειες. Αρκεί να είναι αληθινές, ζεστές και ανθρώπινες.

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

