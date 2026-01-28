Mad Bubble
Ο Neil Young προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας

Ο Neil Young χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία «προσφορά ειρήνης και αγάπης» σε μια περίοδο πολιτικής πίεσης και διεθνούς έντασης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Neil Young ανακοίνωσε ότι προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ολόκληρο τον μουσικό του κατάλογο στους κατοίκους της Γροιλανδίας, σε μια κίνηση που ο ίδιος περιγράφει ως χειρονομία στήριξης και αλληλεγγύης. Η απόφαση αφορά την ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Ο Neil Young γνωστοποίησε την πρωτοβουλία μέσω ανάρτησής του στο προσωπικό του blog, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας θα έχουν τη δυνατότητα να ακούν το σύνολο της δισκογραφίας του σε υψηλή ποιότητα για διάστημα 1 έτους, με προοπτική ανανέωσης. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η κατοχή αριθμού κινητού τηλεφώνου που έχει εκδοθεί στη Γροιλανδία.

Στο μήνυμά του ο Neil Young έγραψε «ελπίζω η μουσική μου και οι μουσικές μου ταινίες να απαλύνουν μέρος του αδικαιολόγητου άγχους και των απειλών που βιώνετε από τη δική μας αντιδημοφιλή και ελπίζω προσωρινή κυβέρνηση. Η ειλικρινής μου επιθυμία είναι να μπορείτε να απολαύσετε όλη τη μουσική μου στο όμορφο σπίτι σας στη Γροιλανδία, στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα». Στη συνέχεια χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «προσφορά ειρήνης και αγάπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο μάνατζερ του Neil Young επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι η ανακοίνωση είναι αυθεντική και ότι η δωρεάν διάθεση του καταλόγου του μουσικού βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης. Η κίνηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση του καλλιτέχνη να αποσύρει τη μουσική του από την πλατφόρμα Amazon Music.

Σε προηγούμενη δημόσια τοποθέτησή του, ο Neil Young είχε εξηγήσει ότι η επιλογή του συνδέεται με τον ιδρυτή της Amazon Jeff Bezos, τον οποίο χαρακτήρισε υποστηρικτή του Donald Trump. Όπως ανέφερε «η Amazon ανήκει στον Jeff Bezos, έναν δισεκατομμυριούχο υποστηρικτή του προέδρου. Η διεθνής πολιτική του προέδρου και η στήριξή του στην ICE καθιστούν αδύνατο για μένα να αγνοήσω τις πράξεις του». Εκπρόσωπος της Amazon Music δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Neil Young έχει μακρά ιστορία αντιπαραθέσεων με τις πλατφόρμες streaming. Στο παρελθόν είχε αποσύρει τη μουσική του από το Spotify σε ένδειξη διαμαρτυρίας για εκπομπές του Joe Rogan σχετικά με τα εμβόλια για την Covid 19, πριν επιστρέψει αργότερα. Επίσης, το 2015 είχε πιέσει ώστε μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του να απομακρυνθεί προσωρινά από την ίδια πλατφόρμα, επικαλούμενος ζητήματα ποιότητας ήχου. Παρά τις διαφωνίες του με το μοντέλο του streaming, η μουσική του Neil Young παραμένει σήμερα διαθέσιμη τόσο στο Spotify όσο και στο Apple Music. Τραγούδια όπως «Rockin’ in the Free World» και «Heart of Gold» εξακολουθούν να αποτελούν εμβληματικά σημεία αναφοράς της καριέρας του, σε μια πορεία που συνδυάζει καλλιτεχνική επιτυχία και έντονη πολιτική τοποθέτηση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

