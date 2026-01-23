Όσκαρ Μουσικής 2026: Ρεκόρ για τον Ludwig Göransson – Εκτός η Miley Cyrus και ο Ed Sheeran

Από τη «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έως το «Sinners» του Ryan Coogler, οι κατηγορίες Πρωτότυπης Μουσικής και Πρωτότυπου Τραγουδιού συγκεντρώνουν τα πιο ηχηρά ονόματα της χρονιάς

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν και επίσημα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τον καθοριστικό ρόλο της μουσικής στη συνολική κινηματογραφική εμπειρία. Οι κατηγορίες Πρωτότυπης Μουσικής και Πρωτότυπου Τραγουδιού συγκεντρώνουν φέτος ταινίες και δημιουργούς που άφησαν ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα στη σεζόν, επιβεβαιώνοντας ότι η κινηματογραφική μουσική παραμένει ένας από τους πιο ζωντανούς και εξελισσόμενους τομείς της έβδομης τέχνης.

Ο νικητής θα αναδειχθεί στην τελετή απονομής της Κυριακής 15 Μαρτίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien.

Στην κατηγορία Όσκαρ Πρωτότυπης Μουσικής ξεχωρίζει η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, με τη μουσική του Jerskin Fendrix, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή παρουσία του Έλληνα δημιουργού και των συνεργατών του στις κορυφαίες καλλιτεχνικές κατηγορίες.

Υποψήφιες είναι επίσης οι ταινίες «Frankenstein» με μουσική του Alexandre Desplat, «Hamnet» με μουσική του Max Richter, «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson με μουσική του Jonny Greenwood και «Sinners» του Ryan Coogler με μουσική του Ludwig Göransson.

Η σύνθεση των υποψηφιοτήτων αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα μουσικών προσεγγίσεων, από τη λυρικότητα και τον μινιμαλισμό έως τον επικό και δραματουργικά φορτισμένο ήχο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, στην οποία οι φετινές υποψηφιότητες συνδυάζουν εμπορικές παραγωγές με πιο εξειδικευμένα μουσικά πρότζεκτ. Υποψήφιο είναι το «Train Dreams» των Nick Cave και Bryce Dessner από την ομώνυμη ταινία «Train Dreams».

Το «τραγούδι Golden»του φανταστικού συγκροτήματος Huntr/x από την ταινία φαινόμενο του Netflix «KPop Demon Hunters». Το τραγούδι ερμηνεύουν οι JAE, Audrey Nuna και REI AMI

Επίσης, το τραγούδι «I Lied to You» των Raphael Saadiq και Ludwig Göransson από το φιλμ «Sinners».

Ακόμα, το «Dear Me» της Diane Warren που ερμηνεύει η Kesha από το ντοκιμαντέρ «Diane Warren: Relentless» και το «Sweet Dreams of Joy» του Nicholas Pike από το «Viva Verdi!».

Οι υποψηφιότητες αντικατοπτρίζουν τη διεύρυνση των μουσικών ειδών και αισθητικών τάσεων που εκπροσωπούνται πλέον στα Όσκαρ, από την ποπ και το κινηματογραφικό μιούζικαλ μέχρι τη δραματική μπαλάντα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ludwig Göransson είναι ο μόνος δημιουργός φέτος που συγκεντρώνει διπλή υποψηφιότητα, τόσο για Όσκαρ Πρωτότυπης Μουσικής όσο και για Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, χάρη στη δουλειά του στο «Sinners». Το γεγονός αυτό ενισχύει τη συνολική δυναμική της ταινίας του Ryan Coogler, η οποία θριάμβευσε αποσπώντας συνολικά 16 υποψηφιότητες Οσκαρ.

Η Ακαδημία είχε δώσει από τον Δεκέμβριο στη δημοσιότητα τη λίστα των τραγουδιών που περιλαμβάνονταν στη βραχεία λίστα για την κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού. Ανάμεσα σε εκείνα που τελικά δεν πέρασαν στην τελική πεντάδα ήταν το «As Alive as You Need Me to Be» των Nine Inch Nails από το «Tron: Ares», το «Highest 2 Lowest» της Aiyana-Lee, το «Dream as One» της Miley Cyrus από το «Avatar: Fire and Ash», το «Drive» των John Mayer, Ed Sheeran και Blake Slatkin από το «F1», καθώς και δύο τραγούδια από το «Wicked: For Good».

Σε ιστορικό πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2025 είχε απονεμηθεί στους Clément Ducol, Camille και Jacques Audiard για το «El Mal» από το μιούζικαλ «Emilia Perez», γεγονός που υπογράμμισε τη δυναμική επάνοδο των μουσικών ταινιών στο προσκήνιο των βραβείων.

Οι μουσικές υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026 επιβεβαιώνουν ότι η κινηματογραφική μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδευτικό στοιχείο της εικόνας, αλλά ως αυτόνομος αφηγηματικός και συναισθηματικός πυλώνας. Με ισχυρούς δημιουργούς, πολυσυζητημένες ταινίες και τραγούδια που ήδη έχουν ξεχωρίσει στο κοινό, η φετινή αναμέτρηση στις μουσικές κατηγορίες προμηνύεται ιδιαίτερα αμφίρροπη και υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο έντασης στην τελική ευθεία προς τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ.

