Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 29.01.2026

Ο Marc Anthony και η Nadia Ferreira περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Η οικογένεια του τραγουδιστή μεγαλώνει ξανά, με το όγδοο παιδί του Marc Anthony να έρχεται σε μια περίοδο προσωπικής και οικογενειακής πληρότητας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Marc Anthony και η σύζυγός του Nadia Ferreira ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, το οποίο θα είναι το όγδοο για τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τον εορτασμό της τρίτης επετείου του γάμου τους. Το ζευγάρι μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία, εστιάζοντας στη φουσκωμένη κοιλιά της Nadia Ferreira, ενώ στο κάδρο διακρίνονταν τα χέρια του Marc Anthony, της Nadia Ferreira και του γιου τους Marco Anthony. Στη λεζάντα της ανάρτησης ανέφεραν «Χρόνια πολλά για την τρίτη μας επέτειο. Τι υπέροχο δώρο μας χαρίζει η ζωή. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Marco Anthony θα γίνει μεγάλος αδελφός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Rihanna αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για 4o παιδί το 2026

Ο Marc Anthony, σε ηλικία 57 ετών, είναι ήδη πατέρας επτά παιδιών. Έχει αποκτήσει την κόρη Arianna Anthony 31 ετών και τον γιο Chase Anthony 28 ετών με την πρώην σύντροφό του Debbie Rosado. Με την πρώην σύζυγό του Dayanara Torres έχει αποκτήσει τους γιους Cristian Anthony 25 ετών και Ryan Anthony 22 ετών. Από τον γάμο του με την Jennifer Lopez έχει αποκτήσει τα δίδυμα Emme Anthony και Maximilian Anthony 17 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον Ιούνιο 2024, η Nadia Ferreira και ο Marc Anthony γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους Marco Anthony. Σε ανάρτησή της, η Nadia Ferreira είχε γράψει «Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που ήρθες στη ζωή για να μου μάθεις τόσα πολλά, με πρώτο και μεγαλύτερο την πιο αγνή μορφή αγάπης, το να είμαι η μητέρα σου. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την απέραντη αγάπη που νιώθω και τη χαρά να σε βλέπω να μεγαλώνεις κάθε μέρα». Η νέα εγκυμοσύνη έρχεται να επισφραγίσει μια περίοδο έντονης οικογενειακής ευτυχίας για τον Marc Anthony και τη Nadia Ferreira, οι οποίοι συνεχίζουν να μοιράζονται δημόσια στιγμές από την προσωπική τους ζωή, διατηρώντας ταυτόχρονα ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιότητα και την οικογενειακή τους καθημερινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Instagram Marc Anthony ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΠΑΙΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της ICE (Video)

Ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της ICE (Video)

29.01.2026
Επόμενο
«Βροχή τα βέλη» με τον Στράτο Τζώρτζογλου στο θέατρο Calderone Artτ Space

«Βροχή τα βέλη» με τον Στράτο Τζώρτζογλου στο θέατρο Calderone Artτ Space

29.01.2026

Δες επίσης

Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες
Celeb News

Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες

29.01.2026
Ο Pharrell Williams χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής
Celeb News

Ο Pharrell Williams χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής

29.01.2026
Διαζύγιο για τον Rob Schneider και την Patricia Azarcoya μετά από 15 χρόνια γάμου
Celeb News

Διαζύγιο για τον Rob Schneider και την Patricia Azarcoya μετά από 15 χρόνια γάμου

29.01.2026
Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια
Celeb News

Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια

29.01.2026
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο λόγος που ξεκίνησε δίαιτα και η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του
Celeb News

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο λόγος που ξεκίνησε δίαιτα και η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του

29.01.2026
Nicki Minaj: Δηλώνει η no 1 θαυμάστρια του Donald Trump
Celeb News

Nicki Minaj: Δηλώνει η no 1 θαυμάστρια του Donald Trump

29.01.2026
Έλενα Τσαγκρινού και Dj Stephan χώρισαν 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους
Celeb News

Έλενα Τσαγκρινού και Dj Stephan χώρισαν 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους

29.01.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»

29.01.2026
Η Sydney Sweeney μπαίνει στον κόσμο της μόδας με το δικό της brand εσωρούχων
Celeb News

Η Sydney Sweeney μπαίνει στον κόσμο της μόδας με το δικό της brand εσωρούχων

29.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ