Ο Marc Anthony και η Nadia Ferreira περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Η οικογένεια του τραγουδιστή μεγαλώνει ξανά, με το όγδοο παιδί του Marc Anthony να έρχεται σε μια περίοδο προσωπικής και οικογενειακής πληρότητας

Ο Marc Anthony και η σύζυγός του Nadia Ferreira ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, το οποίο θα είναι το όγδοο για τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τον εορτασμό της τρίτης επετείου του γάμου τους. Το ζευγάρι μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία, εστιάζοντας στη φουσκωμένη κοιλιά της Nadia Ferreira, ενώ στο κάδρο διακρίνονταν τα χέρια του Marc Anthony, της Nadia Ferreira και του γιου τους Marco Anthony. Στη λεζάντα της ανάρτησης ανέφεραν «Χρόνια πολλά για την τρίτη μας επέτειο. Τι υπέροχο δώρο μας χαρίζει η ζωή. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Marco Anthony θα γίνει μεγάλος αδελφός».

Ο Marc Anthony, σε ηλικία 57 ετών, είναι ήδη πατέρας επτά παιδιών. Έχει αποκτήσει την κόρη Arianna Anthony 31 ετών και τον γιο Chase Anthony 28 ετών με την πρώην σύντροφό του Debbie Rosado. Με την πρώην σύζυγό του Dayanara Torres έχει αποκτήσει τους γιους Cristian Anthony 25 ετών και Ryan Anthony 22 ετών. Από τον γάμο του με την Jennifer Lopez έχει αποκτήσει τα δίδυμα Emme Anthony και Maximilian Anthony 17 ετών.

Τον Ιούνιο 2024, η Nadia Ferreira και ο Marc Anthony γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους Marco Anthony. Σε ανάρτησή της, η Nadia Ferreira είχε γράψει «Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που ήρθες στη ζωή για να μου μάθεις τόσα πολλά, με πρώτο και μεγαλύτερο την πιο αγνή μορφή αγάπης, το να είμαι η μητέρα σου. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την απέραντη αγάπη που νιώθω και τη χαρά να σε βλέπω να μεγαλώνεις κάθε μέρα». Η νέα εγκυμοσύνη έρχεται να επισφραγίσει μια περίοδο έντονης οικογενειακής ευτυχίας για τον Marc Anthony και τη Nadia Ferreira, οι οποίοι συνεχίζουν να μοιράζονται δημόσια στιγμές από την προσωπική τους ζωή, διατηρώντας ταυτόχρονα ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιότητα και την οικογενειακή τους καθημερινότητα.

