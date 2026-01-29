Ο Brad Pitt έρχεται στην Ελλάδα για την νέα του κινηματογραφική ταινία

Ο Brad Pitt ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή Happy Day. Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό, καθώς ο διάσημος σταρ του Hollywood αναμένεται να βρεθεί στην Ύδρα για τις ανάγκες νέας κινηματογραφικής παραγωγής.

Την αποκάλυψη έκανε στον αέρα της εκπομπής η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ενώ στη συνέχεια μίλησε στον Alpha και ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης, επιβεβαιώνοντας πως ο Brad Pitt θα ταξιδέψει στη χώρα μας στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Όπως ανέφερε, οι πληροφορίες για την άφιξη του ηθοποιού έχουν ήδη φτάσει και στις τοπικές αρχές, οι οποίες δηλώνουν ιδιαίτερα χαρούμενες για την εξέλιξη αυτή.

Ο δήμαρχος τόνισε πως η επιλογή της Ύδρας δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς το νησί έχει γράψει ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Εκεί γυρίστηκε το 1957 η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, «Το παιδί και το δελφίνι», γεγονός που επιβεβαιώνει όπως είπε τη μοναδική φυσική ομορφιά και το ξεχωριστό σκηνικό που προσφέρει το νησί ως κινηματογραφικό πλατό.





Παρότι οι λεπτομέρειες της παραγωγής παραμένουν άγνωστες, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία είναι πως, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ύδρας, η τουριστική περίοδος ξεκινά ήδη από τον Φεβρουάριο. Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος, η σεζόν πλέον παρατείνεται έως τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ το νησί είχε επισκεψιμότητα ακόμη και τα Χριστούγεννα, γεγονός που δείχνει τη δυναμική ανάπτυξη του προορισμού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην Ύδρα αναμένεται να φτάσουν μερικές εκατοντάδες άτομα που θα συμμετέχουν στην κινηματογραφική παραγωγή. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στον Δήμο και τους εκπροσώπους της παραγωγής, ώστε να καθοριστεί με ακρίβεια η υποστήριξη που θα προσφέρει το νησί στα γυρίσματα. Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος, πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία για ένα μικρό νησί, ωστόσο υπάρχει διάθεση συνεργασίας και στήριξης, καθώς η Ύδρα έχει αποδείξει διαχρονικά ότι αγκαλιάζει τον πολιτισμό και τις μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές.

