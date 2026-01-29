Mad Bubble
Mad Bubble
Streaming News 29.01.2026

Καμία σχέση με το Stranger Things – Οι Duffer Brothers επιστρέφουν στο Netflix με νέα σειρά τρόμου

Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Μαρτίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά το παγκόσμιο φαινόμενο του Stranger Things, οι δημιουργοί του, Matt και Ross Duffer, επιστρέφουν στη μικρή οθόνη με ένα ολοκαίνουργιο τηλεοπτικό εγχείρημα, αυτή τη φορά βουτηγμένο αποκλειστικά στο σκοτάδι του ψυχολογικού τρόμου.

Το νέο τους project φέρει τον ανατριχιαστικό τίτλο «Something Very Bad Is Going To Happen» και ξετυλίγει μια ιστορία γεμάτη αγωνία, όπου ανεξήγητα και ανησυχητικά γεγονότα αρχίζουν να συμβαίνουν τις ημέρες που προηγούνται ενός γάμου… ο οποίος μοιάζει καταδικασμένος πριν καν τελεστεί. Όσο πλησιάζει η μεγάλη μέρα, η ένταση κορυφώνεται και το κακό δείχνει να καραδοκεί σε κάθε γωνία.

Διάβασε επίσης: Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)

Στην παραγωγή της σειράς, πέρα από τους αδερφούς Duffer, συμμετέχει και η Hilary Leavitt, ενώ τη σκηνοθετική ματιά υπογράφουν οι Axelle Carolyn και Lisa Brühlmann, όπως αναφέρει το Deadline. Πρόκειται για μια δουλειά που φιλοδοξεί να χτίσει ατμόσφαιρα τρόμου με πιο ώριμο και σκοτεινό τόνο, μακριά από τη νοσταλγία των 80s.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη παραγωγή της εταιρείας Upside Down Pictures που δεν συνδέεται άμεσα με το σύμπαν του Stranger Things, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική εποχή για τους Duffer.

Η σειρά «Something Very Bad Is Going To Happen» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Μαρτίου, και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες της χρονιάς για τους λάτρεις του τρόμου.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Duffer brothers netflix Something Very Bad Is Going To Happen νέες σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Καταστρέφουν τα κλάμερ τα μαλλιά σου; Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Καταστρέφουν τα κλάμερ τα μαλλιά σου; Όσα πρέπει να γνωρίζεις

29.01.2026
Επόμενο
Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος

Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος

29.01.2026

Δες επίσης

Ο Brad Pitt έρχεται στην Ελλάδα για την νέα του κινηματογραφική ταινία
Cinema

Ο Brad Pitt έρχεται στην Ελλάδα για την νέα του κινηματογραφική ταινία

29.01.2026
Στην τελική ευθεία το sequel του Dirty Dancing με την Jennifer Grey ως Baby
Cinema

Στην τελική ευθεία το sequel του Dirty Dancing με την Jennifer Grey ως Baby

29.01.2026
Διπλό standing ovation στο Sundance για το Κράτα Με της Μυρσίνης Αριστείδου
Cinema

Διπλό standing ovation στο Sundance για το Κράτα Με της Μυρσίνης Αριστείδου

29.01.2026
Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος
Cinema

Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος

29.01.2026
Ο Tom Cruise αφήνει το Λονδίνο και επιστρέφει αιφνιδιαστικά στις ΗΠΑ
Cinema

Ο Tom Cruise αφήνει το Λονδίνο και επιστρέφει αιφνιδιαστικά στις ΗΠΑ

28.01.2026
Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)
Cinema

Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)

28.01.2026
Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens
Cinema

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens

27.01.2026
Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA
Cinema

Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

27.01.2026
Η Amber Heard εξομολογείται: «Δεν έχω πια φωνή»
Cinema

Η Amber Heard εξομολογείται: «Δεν έχω πια φωνή»

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος