Καμία σχέση με το Stranger Things – Οι Duffer Brothers επιστρέφουν στο Netflix με νέα σειρά τρόμου

Μετά το παγκόσμιο φαινόμενο του Stranger Things, οι δημιουργοί του, Matt και Ross Duffer, επιστρέφουν στη μικρή οθόνη με ένα ολοκαίνουργιο τηλεοπτικό εγχείρημα, αυτή τη φορά βουτηγμένο αποκλειστικά στο σκοτάδι του ψυχολογικού τρόμου.

Το νέο τους project φέρει τον ανατριχιαστικό τίτλο «Something Very Bad Is Going To Happen» και ξετυλίγει μια ιστορία γεμάτη αγωνία, όπου ανεξήγητα και ανησυχητικά γεγονότα αρχίζουν να συμβαίνουν τις ημέρες που προηγούνται ενός γάμου… ο οποίος μοιάζει καταδικασμένος πριν καν τελεστεί. Όσο πλησιάζει η μεγάλη μέρα, η ένταση κορυφώνεται και το κακό δείχνει να καραδοκεί σε κάθε γωνία.

Διάβασε επίσης: Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)

Στην παραγωγή της σειράς, πέρα από τους αδερφούς Duffer, συμμετέχει και η Hilary Leavitt, ενώ τη σκηνοθετική ματιά υπογράφουν οι Axelle Carolyn και Lisa Brühlmann, όπως αναφέρει το Deadline. Πρόκειται για μια δουλειά που φιλοδοξεί να χτίσει ατμόσφαιρα τρόμου με πιο ώριμο και σκοτεινό τόνο, μακριά από τη νοσταλγία των 80s.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη παραγωγή της εταιρείας Upside Down Pictures που δεν συνδέεται άμεσα με το σύμπαν του Stranger Things, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική εποχή για τους Duffer.

Η σειρά «Something Very Bad Is Going To Happen» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Μαρτίου, και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες της χρονιάς για τους λάτρεις του τρόμου.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

Δες κι αυτό…