Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου εξασφάλισε 5 υποψηφιότητες - Ο Ελληνας δημιουργός διεκδικεί το βραβείο Σκηνοθεσίας, ενώ οι Emma Stone και Jesse Plemons Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού Ρόλου αντίστοιχα

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία BAFTA 2026 που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. επιβεβαίωσε την κυριαρχία δύο παραγωγών της Warner Bros. που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον στη φετινή τελετή. Η πολιτική σάτιρα του Paul Thomas Anderson με τίτλο «One Battle After Another» ηγείται της κούρσας με 14 υποψηφιότητες πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ της ταινίας «Gandhi» και ισοφαρίζοντας επιδόσεις εμβληματικών έργων όπως το «The King’s Speech» και το «Atonement».

Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί το ιστορικό θρίλερ τρόμου «Sinners» του Ryan Coogler το οποίο εξασφάλισε 13 υποψηφιότητες. Πρόκειται για έναν αριθμό που αποτελεί ιστορικό υψηλό στην ιστορία του θεσμού ενώ παράλληλα εξασφαλίζει στους Ryan Coogler και Michael B. Jordan την πρώτη τους επίσημη παρουσία στα βραβεία BAFTA ως υποψήφιοι. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται οι ταινίες «Hamnet» και «Marty Supreme» με 11 υποψηφιότητες έκαστη με τον Timothée Chalamet να επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Διάβασε επίσης: Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another

Η Chloe Zhao με το «Hamnet» πέτυχε επίσης ένα σημαντικό ορόσημο καθώς η ταινία της συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό υποψηφιοτήτων για γυναίκα σκηνοθέτη στην ιστορία των βραβείων. Αξίζει να σημειωθεί πως η Chloe Zhao είναι η μοναδική γυναίκα που περιλαμβάνεται φέτος στην κατηγορία της Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Οι τέσσερις αυτές ταινίες μαζί με το «Sentimental Value» συνθέτουν την πεντάδα που θα διεκδικήσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας με τον Stellan Skarsgård να λαμβάνει την πρώτη του υποψηφιότητα στα 74 του χρόνια.

Ο Γιώργος Λάνθιμος δίνει δυναμικό παρόν στις φετινές υποψηφιότητες με τη νέα του ταινία «Bugonia», η οποία εξασφάλισε συνολικά 5 υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του θέση στην ελίτ του παγκόσμιου κινηματογράφου. Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας, η οποία αποτελεί επανεκτέλεση της νοτιοκορεάτικης ταινίας «Save the Green Planet!» και ακολουθεί δύο άνδρες που απαγάγουν τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας με την πεποίθηση ότι είναι εξωγήινη που σχεδιάζει την καταστροφή της Γης. Ο Έλληνας δημιουργός διεκδικεί το βραβείο Σκηνοθεσίας, ενώ το πρωταγωνιστικό δίδυμο των Emma Stone και Jesse Plemons έλαβε υποψηφιότητες στις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού Ρόλου αντίστοιχα. Η ταινία συμπληρώνει την παρουσία της στις κατηγορίες του Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Will Tracy και της Πρωτότυπης Μουσικής για τον Jerskin Fendrix, αποδεικνύοντας πως ο Γιώργος Λάνθιμος συνεχίζει να πειραματίζεται με ανατρεπτικές αφηγήσεις που προκαλούν και γοητεύουν την Ακαδημία.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσε στη βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία η πορεία των ανεξάρτητων τοπικών παραγωγών. Οι ταινίες «I Swear», «Pillion» και «The Ballad of Wallis Island» κατάφεραν να ξεφύγουν από τα στενά όρια της κατηγορίας της Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας και να διεκδικήσουν βραβεία σε κύριες κατηγορίες. Συγκεκριμένα ο πρωταγωνιστής του «I Swear» Robert Aramayo είναι υποψήφιος για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο ενώ και οι τρεις ταινίες διεκδικούν βραβείο σε κατηγορίες σεναρίου. Παράλληλα επιβεβαιώθηκε η δυναμική εγχώριων αστέρων όπως ο Paul Mescal και η Emily Watson από το «Hamnet», η Wunmi Mosaku από το «Sinners» και η Carey Mulligan από το «The Ballad of Wallis Island».

Στον αντίποδα το «Frankenstein» αν και συγκέντρωσε 8 υποψηφιότητες δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας ή Σκηνοθεσίας. Επίσης το «Wicked: For Good» περιορίστηκε σε δύο υποψηφιότητες για κοστούμια και μακιγιάζ οι οποίες ωστόσο είναι δύο περισσότερες από όσες έλαβε στα βραβεία Oscar. Η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall του Λονδίνου με οικοδεσπότη τον Alan Cumming.

Εκτός το «KPop Demon Hunters»

Παρά τη σαρωτική εισπρακτική επιτυχία και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε παγκοσμίως, η ταινία «KPop Demon Hunters» απουσιάζει πλήρως από τις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων BAFTA 2026. Η πολυσυζητημένη ταινία κινουμένων σχεδίων του Netflix κρίθηκε επίσημα μη επιλέξιμη από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου, λόγω της στρατηγικής διανομής που ακολούθησε η πλατφόρμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, οι κανονισμοί των βραβείων BAFTA απαιτούν οι υποψήφιες ταινίες να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 εμπορικές προβολές ημερησίως για διάστημα επτά συνεχόμενων ημερών στις βρετανικές αίθουσες. Αν και το «K-Pop Demon Hunters» προβλήθηκε σε 264 κινηματογράφους της χώρας στα τέλη Αυγούστου και ξανά κατά το Σαββατοκύριακο του Halloween, η κυκλοφορία αυτή έγινε δύο μήνες μετά την πρεμιέρα του στην πλατφόρμα streaming. Η επιτροπή των βραβείων απέρριψε την έφεση που κατέθεσε το Netflix, θεωρώντας πως το έργο δεν πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια κινηματογραφικής προβολής.

Η απουσία αυτή αποτελεί σημαντική είδηση για την επερχόμενη τελετή, καθώς η ταινία θεωρείται το απόλυτο φαβορί για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων στα βραβεία Oscar, έχοντας ήδη κερδίσει αντίστοιχες διακρίσεις στις Χρυσές Σφαίρες και τα Critics’ Choice Awards. Ωστόσο, στην τελετή της 22ας Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, το κοινό δεν θα έχει την ευκαιρία να δει το επιτυχημένο μιούζικαλ να διεκδικεί κάποιο βραβείο, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο σε άλλες παραγωγές όπως το «Zootopia 2» και το «Elio».

Οι επίσημες υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA 2026

Η αναλυτική λίστα με τους διεκδικητές των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου σε όλες τις κατηγορίες:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

«Hamnet» – Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes «Marty Supreme» – Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie «One Battle After Another» – Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson «Sentimental Value» – Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar «Sinners» – Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

«Bugonia», Γιώργος Λάνθιμος «Hamnet», Chloé Zhao «Marty Supreme», Josh Safdie «One Battle After Another», Paul Thomas Anderson «Sentimental Value», Joachim Trier «Sinners», Ryan Coogler

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Jessie Buckley, «Hamnet» Rose Byrne, «If I Had Legs I’d Kick You» Kate Hudson, «Song Sung Blue» Chase Infiniti, «One Battle After Another» Renate Reinsve, «Sentimental Value» Emma Stone, «Bugonia»

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Robert Aramayo, «I Swear» Timothée Chalamet, «Marty Supreme» Leonardo DiCaprio, «One Battle After Another» Ethan Hawke, «Blue Moon» Michael B. Jordan, «Sinners» Jesse Plemons, «Bugonia»

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Odessa A’zion, «Marty Supreme» Inga Ibsdotter Lilleaas, «Sentimental Value» Wunmi Mosaku, «Sinners» Carey Mulligan, «The Ballad of Wallis Island» Teyana Taylor, «One Battle After Another» Emily Watson, «Hamnet»

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Benicio del Toro, «One Battle After Another» Jacob Elordi, «Frankenstein» Paul Mescal, «Hamnet» Peter Mullan, «I Swear» Sean Penn, «One Battle After Another» Stellan Skarsgård, «Sentimental Value»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

«28 Years Later» – Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland «The Ballad of Wallis Island» – James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key «Bridget Jones: Mad About the Boy» – Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan «Die My Love» – Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch «H Is for Hawk» – Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue «Hamnet» – Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell «I Swear» – Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest «Mr. Burton» – Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough «Pillion» – Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe «Steve» – Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΟ

«The Ceremony» – Jack King (Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος), Hollie Bryan (Παραγωγός), Lucy Meer (Παραγωγός) «My Father’s Shadow» – Akinola Davies Jr. (Σκηνοθέτης), Wale Davies (Σεναριογράφος) «Pillion» – Harry Lighton (Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος) «A Want in Her» – Myrid Carten (Σκηνοθέτης) «Wasteman» – Cal McMau (Σκηνοθέτης), Hunter Andrews (Σεναριογράφος), Eoin Doran (Σεναριογράφος)

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«The Ballad of Wallis Island», Tom Basden και Tim Key «Bugonia», Will Tracy «Hamnet», Chloé Zhao και Maggie O’Farrell «One Battle After Another», Paul Thomas Anderson «Pillion», Harry Lighton

Δοάβασε επίσης: O Leonardo DiCaprio διατυπώνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των cinema

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«I Swear», Kirk Jones «Marty Supreme», Ronald Bronstein, Josh Safdie «The Secret Agent», Kleber Mendonça Filho «Sentimental Value», Eskil Vogt και Joachim Trier «Sinners», Ryan Coogler

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

«Arco» – Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman «Boong» – Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani «Lilo & Stitch» – Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich «Zootopia 2» – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

ΜΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

«It Was Just an Accident» – Jafar Panahi, Philippe Martin «The Secret Agent» – Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux «Sentimental Value» – Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar «Sirât» – Oliver Laxe, Domingo Corral «The Voice of Hind Rajab» – Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ

«Frankenstein», Kate Hawley «Hamnet», Malgosia Turzanska «Marty Supreme», Miyako Bellizzi «Sinners», Ruth E. Carter «Wicked: For Good», Paul Tazewell

ΕΙΔΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

«Avatar: Fire and Ash» – Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon «F1» – Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington «Frankenstein» – Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell «How to Train Your Dragon» – Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer «The Lost Bus» – Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

Διάβασε επίσης: Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

«2,000 Meters to Andriivka» – Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath «Apocalypse in the Tropics» – Petra Costa, Alessandra Orofino «Cover-Up» – Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev «Mr. Nobody Against Putin» – David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková «The Perfect Neighbor» – Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

«Elio» – Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm «Little Amélie» – Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon «Zootopia 2» – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

ΚΑΣΤΙΝΓΚ

«I Swear», Lauren Evans «Marty Supreme», Jennifer Venditti «One Battle After Another», Cassandra Kulukundis «Sentimental Value», Yngvill Kolset Haga και Avy Kaufman «Sinners», Francine Maisler

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

«Frankenstein», Dan Laustsen «Marty Supreme», Darius Khondji «One Battle After Another», Michael Bauman «Sinners», Autumn Durald Arkapaw «Train Dreams», Adolpho Veloso

ΜΟΝΤΑΖ

«F1», Stephen Mirrione «A House of Dynamite», Kirk Baxter «Marty Supreme», Ronald Bronstein και Josh Safdie «One Battle After Another», Andy Jurgensen «Sinners», Michael P. Shawver

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

«Frankenstein» – Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many «Hamnet» – Nicole Stafford «Marty Supreme» – Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine «Sinners» – Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine «Wicked: For Good» – Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

«Bugonia», Jerskin Fendrix «Frankenstein», Alexandre Desplat «Hamnet», Max Richter «One Battle After Another», Jonny Greenwood «Sinners», Ludwig Göransson

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

«Frankenstein», Tamara Deverell και Shane Vieau «Hamnet», Fiona Crombie και Alice Felton «Marty Supreme», Jack Fisk και Adam Willis «One Battle After Another», Florencia Martin και Anthony Carlino «Sinners», Hannah Beachler και Monique Champagne

ΗΧΟΣ

«F1» – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta «Frankenstein» – Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem «One Battle After Another» – Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor «Sinners» – Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco «Warfare» – Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«Cardboard» – J.P. Vine, Michaela Manas Malina «Solstice» – Luke Angus «Two Black Boys in Paradise» – Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«Magid/Zafar» – Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks «Nostalgie» – Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock «Terence» – Edem Kelman, Noah Reich «This Is Endometriosis» – Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright «Welcome Home Freckles» – Huiju Park, Nathan Hendren

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΤΕΡΑ

Robert Aramayo Miles Caton Chase Infiniti Archie Madekwe Posy Sterling

Διάβασε επίσης: Το Sinners και το One Battle After Another οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Δες κι αυτό…