Mad TV News 27.01.2026

Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Ο αθλητής μιλάει για το πώς ξεπερνά τις δυσκολίες, τη σημασία της ψυχολογίας και το όνειρό του για τους Ολυμπιακούς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στην εκπομπή Talk to MAD τον Δημήτρη Τσιμπούκη, τον νέο ανερχόμενο αθλητή του δέκαθλου που έχει κερδίσει το κοινό με την ενέργεια και την θετική του διάθεση.

Έχει κερδίσει την προσοχή του αθλητικού κόσμου με την αστείρευτη ενέργεια, τη θετική του διάθεση και την αφοσίωση στο δέκαθλο, ένα από τα πιο απαιτητικά αθλήματα του στίβου. Το δέκαθλο γι’ αυτόν δεν είναι απλώς ένας συνδυασμός δέκα αγωνισμάτων, είναι ένα τεστ αντοχής, δύναμης, ταχύτητας και τεχνικής που απαιτεί από τον αθλητή να είναι παντού έτοιμος και προσαρμοστικός.

Αναφερόμενος στις προπονήσεις και στη διαχείριση πολλών αγωνισμάτων, εξήγησε: «Πρέπει να είσαι πολύ αποδοτικός από την πρώτη προσπάθεια. Η πρώτη προσπάθεια πρέπει να είναι η καλύτερη, γιατί είναι πιο ξεκούραστο και καλό για την ψυχολογία».

Όσον αφορά τη σχέση του με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία, είπε: «Από πολύ μικρός ήθελα να πάω στους Ολυμπιακούς. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να αθλούμαι και να έχω ενέργεια συνέχεια». Περιέγραψε τα πρώτα του βήματα στο επί κοντώ και τον τραυματισμό που τον έκανε να στραφεί στο δέκαθλο: «Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που έκανα κανονικά δέκαθλο, αλλά είχα κάνει και δύο μήνες προετοιμασία πρόπερσι και αγωνίστηκα στο Πανελλήνιο, όπου βγήκα τρίτος».

Mίλησε επίσης για τις θυσίες που απαιτεί η αθλητική ζωή: «Όταν το κάνεις αρκετό καιρό, το έχεις σαν συνήθεια. Δεν το βλέπω σαν θυσία. Δεν βγαίνω τόσο συχνά, ξυπνάω νωρίς, τρώω με μέτρο». Σημείωσε τη σημασία του ψυχολογικού στοιχείου: «Αν δεν σε στηρίζει η κοπέλα σου αυτό που κάνεις, δεν έχει νόημα. Πρέπει να υπάρχει αλληλοστήριξη».

Σχετικά με τη δημοσιότητα στα social media, ο Δημήτρης εξήγησε: «Ξεκίνησα να βγάζω βίντεο για να βλέπω την τεχνική μου στην προπόνηση. Μετά είπα γιατί να μην τα ανεβάσω. Άρχισε να έχει πέραση γιατί άρεσε η ενέργεια που είχα. Δεν αποκαλώ τον εαυτό μου influencer ή TikToker. Αθλητής είμαι πρώτα».

Όσο για το mindset και την ψυχολογία του: «Περνώντας κρίσεις ταυτότητας από τραυματισμούς, συνειδητοποίησα ότι μπορώ να πατάω στα πόδια μου. Αντιμετωπίζω τα αρνητικά σχόλια απλά, από το ένα αυτί μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Δεν θα σταματήσω να κάνω αυτό που κάνω».

Στους στόχους του για το μέλλον, είπε: «Ετοιμάζομαι για αγώνες, κυρίως Πανελλήνιο Κλειστού και μετά τον Μαΐο για τα Βαλκανικά και το Πανελλήνιο. Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς».

Talk To Mad Δημήτρης Τσιμπούκης
