Η Amber Heard εξομολογείται: «Δεν έχω πια φωνή»

Η Amber Heard δήλωσε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Sundance ότι η δίκη με τον Johnny Depp ήταν μια ακραία εκδοχή όσων βιώνουν πολλές γυναίκες

Η Amber Heard έκανε σπάνιες και ιδιαίτερα φορτισμένες δηλώσεις για τη δίκη με τον Johnny Depp, από την οποία βγήκε ηττημένη το 2022, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά μετά από χρόνια σιωπής. Η 39χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Sundance με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Silenced», την πρώτη της κινηματογραφική παρουσία έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στον αγώνα της δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Jennifer Robinson ενάντια στη χρήση των νόμων περί δυσφήμησης ως όπλο φίμωσης θυμάτων έμφυλης βίας. Όπως αναφέρεται στη σύνοψή του, «μετά το ξέσπασμα του κινήματος #MeToo που έσπασε τη σιωπή γύρω από τη βία λόγω φύλου, η Jennifer Robinson μάχεται ενάντια στη μετατροπή της δυσφήμησης σε εργαλείο φίμωσης». Κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής συζήτησης με τη σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ Selina Miles, η Amber Heard τόνισε ότι δεν θέλει πια να αφηγείται τη δική της ιστορία. «Αυτό δεν αφορά εμένα. Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλάω. Δεν είμαι εδώ για να πω τη δική μου ιστορία», δήλωσε.

Η Amber Heard εξήγησε ότι η εμπλοκή της στη δικαστική διαμάχη με τον Johnny Depp ήταν βαθιά περίπλοκη και ψυχοφθόρα. «Το αποτέλεσμα εκείνης της δίκης εξαρτιόταν από τη δική μου συμμετοχή και εγώ εξαρτιόμουν από το αποτέλεσμα της δίκης. Όταν γνώρισα για πρώτη φορά τη Jennifer Robinson, ένιωσα αμέσως ότι καταλάβαινε τη μεγάλη εικόνα. Αυτό που μου συνέβη είναι μια μεγεθυμένη εκδοχή αυτού που ζουν πολλές γυναίκες», ανέφερε.

Η Jennifer Robinson είχε σταθεί στο πλευρό της Amber Heard το 2018, όταν ο Johnny Depp είχε καταθέσει αγωγή κατά της βρετανικής εφημερίδας The Sun, μετά από δημοσίευμα που τον χαρακτήριζε κακοποιητικό σύζυγο, με φόντο τις καταγγελίες της Amber Heard για ενδοοικογενειακή βία.

Η Amber Heard περιέγραψε επίσης μια κρίσιμη στιγμή στο τέλος της δίκης. «Θυμάμαι ότι στο κλείσιμο της δίκης τέθηκε το ενδεχόμενο να μιλήσω στον Τύπο. Η Jennifer Robinson με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη. Σκέφτηκα ότι αν μου πετούσαν πράγματα, αυτό θα έκανε το νόημα ακόμη πιο ξεκάθαρο. Δεν καταλάβαινα ότι θα μπορούσε να γίνει τόσο πολύ χειρότερο για μένα ως γυναίκα, απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποίησα τη φωνή μου», είπε. Σε άλλο σημείο, η Amber Heard επανέλαβε ότι δεν θέλει πια να μιλά δημόσια για τον εαυτό της. «Δεν θέλω να πω την ιστορία μου. Στην πραγματικότητα δεν θέλω πια να χρησιμοποιώ τη φωνή μου. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα», δήλωσε με εμφανή συγκίνηση.

Παρά τον πόνο και τη σιωπή που περιέγραψε, η Amber Heard μίλησε και για την ελπίδα που αντλεί από άλλες γυναίκες. «Παίρνω δύναμη βλέποντας άλλους ανθρώπους να αναλαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Γυναίκες αρκετά γενναίες ώστε να μιλούν για την ανισορροπία εξουσίας. Κοιτάζοντας το πρόσωπο της κόρης μου καθώς μεγαλώνει και αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο, πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, ο Johnny Depp φέρεται να προετοιμάζει μια μεγάλη επιστροφή στο Χόλιγουντ, ενώ η Amber Heard εμφανίζεται αποφασισμένη να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα και να περιορίσει τις δημόσιες τοποθετήσεις της για την πολύκροτη δικαστική υπόθεση που σημάδεψε τη ζωή και την καριέρα της.

