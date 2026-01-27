Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 27.01.2026

Η Amber Heard εξομολογείται: «Δεν έχω πια φωνή»

Η Amber Heard δήλωσε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Sundance ότι η δίκη με τον  Johnny Depp ήταν μια ακραία εκδοχή όσων βιώνουν πολλές γυναίκες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Amber Heard έκανε σπάνιες και ιδιαίτερα φορτισμένες δηλώσεις για τη δίκη με τον Johnny Depp, από την οποία βγήκε ηττημένη το 2022, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά μετά από χρόνια σιωπής. Η 39χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Sundance με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Silenced», την πρώτη της κινηματογραφική παρουσία έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στον αγώνα της δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Jennifer Robinson ενάντια στη χρήση των νόμων περί δυσφήμησης ως όπλο φίμωσης θυμάτων έμφυλης βίας. Όπως αναφέρεται στη σύνοψή του, «μετά το ξέσπασμα του κινήματος #MeToo που έσπασε τη σιωπή γύρω από τη βία λόγω φύλου, η Jennifer Robinson μάχεται ενάντια στη μετατροπή της δυσφήμησης σε εργαλείο φίμωσης». Κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής συζήτησης με τη σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ Selina Miles, η Amber Heard τόνισε ότι δεν θέλει πια να αφηγείται τη δική της ιστορία. «Αυτό δεν αφορά εμένα. Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλάω. Δεν είμαι εδώ για να πω τη δική μου ιστορία», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Λαμπερό καστ στο πλευρό του Johnny Depp για το Ebenezer A Christmas Carol

Η Amber Heard εξήγησε ότι η εμπλοκή της στη δικαστική διαμάχη με τον Johnny Depp ήταν βαθιά περίπλοκη και ψυχοφθόρα. «Το αποτέλεσμα εκείνης της δίκης εξαρτιόταν από τη δική μου συμμετοχή και εγώ εξαρτιόμουν από το αποτέλεσμα της δίκης. Όταν γνώρισα για πρώτη φορά τη Jennifer Robinson, ένιωσα αμέσως ότι καταλάβαινε τη μεγάλη εικόνα. Αυτό που μου συνέβη είναι μια μεγεθυμένη εκδοχή αυτού που ζουν πολλές γυναίκες», ανέφερε.

Η Jennifer Robinson είχε σταθεί στο πλευρό της Amber Heard το 2018, όταν ο Johnny Depp είχε καταθέσει αγωγή κατά της βρετανικής εφημερίδας The Sun, μετά από δημοσίευμα που τον χαρακτήριζε κακοποιητικό σύζυγο, με φόντο τις καταγγελίες της Amber Heard για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Amber Heard περιέγραψε επίσης μια κρίσιμη στιγμή στο τέλος της δίκης. «Θυμάμαι ότι στο κλείσιμο της δίκης τέθηκε το ενδεχόμενο να μιλήσω στον Τύπο. Η Jennifer Robinson με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη. Σκέφτηκα ότι αν μου πετούσαν πράγματα, αυτό θα έκανε το νόημα ακόμη πιο ξεκάθαρο. Δεν καταλάβαινα ότι θα μπορούσε να γίνει τόσο πολύ χειρότερο για μένα ως γυναίκα, απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποίησα τη φωνή μου», είπε. Σε άλλο σημείο, η Amber Heard επανέλαβε ότι δεν θέλει πια να μιλά δημόσια για τον εαυτό της. «Δεν θέλω να πω την ιστορία μου. Στην πραγματικότητα δεν θέλω πια να χρησιμοποιώ τη φωνή μου. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα», δήλωσε με εμφανή συγκίνηση.

Παρά τον πόνο και τη σιωπή που περιέγραψε, η Amber Heard μίλησε και για την ελπίδα που αντλεί από άλλες γυναίκες. «Παίρνω δύναμη βλέποντας άλλους ανθρώπους να αναλαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Γυναίκες αρκετά γενναίες ώστε να μιλούν για την ανισορροπία εξουσίας. Κοιτάζοντας το πρόσωπο της κόρης μου καθώς μεγαλώνει και αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο, πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ίδια στιγμή, ο Johnny Depp φέρεται να προετοιμάζει μια μεγάλη επιστροφή στο Χόλιγουντ, ενώ η Amber Heard εμφανίζεται αποφασισμένη να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα και να περιορίσει τις δημόσιες τοποθετήσεις της για την πολύκροτη δικαστική υπόθεση που σημάδεψε τη ζωή και την καριέρα της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 19 Celebrities που διαπρέπουν και στο πεντάγραμμο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Amber Heard Johnny Depp Silenced δίκη ντοκιμαντέρ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 χρώματα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις μια για πάντα το μπεζ

Τα 4 χρώματα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις μια για πάντα το μπεζ

27.01.2026
Επόμενο
Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

27.01.2026

Δες επίσης

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens
Cinema

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens

27.01.2026
Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA
Cinema

Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

27.01.2026
Επική γκάφα του Ralph Fiennes αποκάλυψε τον νέο Βόλντεμορτ
Cinema

Επική γκάφα του Ralph Fiennes αποκάλυψε τον νέο Βόλντεμορτ

27.01.2026
Ο Travis Scott στην Τροία: Η ανατρεπτική εμφάνιση στο νέο έπος του Christopher Nolan
Cinema

Ο Travis Scott στην Τροία: Η ανατρεπτική εμφάνιση στο νέο έπος του Christopher Nolan

27.01.2026
Οι stars που αποκλείστηκαν από τα Όσκαρ
Cinema

Οι stars που αποκλείστηκαν από τα Όσκαρ

27.01.2026
Ο Timothée Chalamet γράφει ιστορία στα Όσκαρ
Cinema

Ο Timothée Chalamet γράφει ιστορία στα Όσκαρ

27.01.2026
Η Sydney Sweeney κρεμά σουτιέν στην πινακίδα του Hollywood – Δες το video
Cinema

Η Sydney Sweeney κρεμά σουτιέν στην πινακίδα του Hollywood – Δες το video

27.01.2026
Το Muppet Show επιστρέφει με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό του Kermit – Δες το trailer
Cinema

Το Muppet Show επιστρέφει με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό του Kermit – Δες το trailer

26.01.2026
Δυσοίωνες εξελίξεις για τη δεύτερη σεζόν του Hawkeye
Cinema

Δυσοίωνες εξελίξεις για τη δεύτερη σεζόν του Hawkeye

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος