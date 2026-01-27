Τα 4 χρώματα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις μια για πάντα το μπεζ

Mad Bubble
Η χρωματική παλέτα του 2026 αποτυπώνει τις τάσεις της μόδας, της διακόσμησης και του lifestyle με φρέσκες και αναπάντεχες συνθέσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 υπόσχεται να είναι μια χρονιά γεμάτη χρώμα, ζωντάνια και πειραματισμό. Μετά την ανακοίνωση του Pantone Color of the Year, «Cloud Dancer», πολλοί αναζητούσαν κάτι πιο έντονο και το Pinterest ήρθε να καλύψει αυτή την ανάγκη. Η νέα χρωματική παλέτα του 2026 αντλεί στοιχεία από τις προτιμήσεις εκατομμυρίων χρηστών και αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τις αποχρώσεις που οι άνθρωποι επιλέγουν για μόδα, διακόσμηση και lifestyle.

Η παλέτα δεν περιορίζεται σε πέντε βασικά χρώματα, αλλά εξελίσσεται με υποπαλέτες που συνδυάζουν τα κύρια χρώματα με φρέσκιες και αναπάντεχες συνθέσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια χρωματική γλώσσα που μεταφέρει προσωπικότητα, δημιουργικότητα και αισθητική σε κάθε χώρο, από το σπίτι μέχρι την καθημερινή γκαρνταρόμπα.

diakosmisi_xrwma
https://www.freepik.com/

Διάβασε επίσης: Παλιά και κρύα κουζίνα; Δες πώς θα την κάνεις «φούρνο» χωρίς να κάψεις ρεύμα

1. Cool Blue

Το Cool Blue φέρνει μια δροσερή, σχεδόν παγωμένη ενέργεια που ξυπνά τις αισθήσεις. Πρόκειται για μια απόχρωση που εμπνέει ηρεμία, ιδανική για χώρους που θέλουν να μεταδώσουν γαλήνη, όπως υπνοδωμάτια ή μπάνια. Το χρώμα αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια μίνιμαλ ατμόσφαιρα ή να συνδυαστεί με πιο έντονα χρώματα για μια μοντέρνα αντίθεση.

mple_diakosmisi
https://www.pexels.com/

2. Jade

Το Jade ισορροπεί ανάμεσα σε μέντα και βρύα, φέρνοντας μια αίσθηση γης και φυσικότητας στον χώρο. Είναι η τέλεια επιλογή για έπιπλα, αξεσουάρ ή διακοσμητικά αντικείμενα που θέλουν να αναδείξουν μια φρέσκια, οργανική ενέργεια. Συνδυάζεται αρμονικά με ζεστές ή ψυχρές αποχρώσεις, προσφέροντας ισορροπία και κομψότητα.

https://www.freepik.com/

3. Plum Noir

To Plum Noir είναι για όσους αγαπούν την ένταση. Ένα μείγμα βαθύ πορφυρό, καμένο βουργουνδί και βελούδινο καφέ δημιουργεί ένα δραματικό αποτέλεσμα, ιδανικό για τολμηρές παρεμβάσεις σε σαλόνια ή γραφεία. Είναι η απόχρωση που προσδίδει βάθος και προσωπικότητα, ιδανική για όσους δεν φοβούνται να παίξουν με το σκοτεινό δραματικό στοιχείο στον χώρο τους.

plum_spiti
https://www.freepik.com/

4. Wasabi

Το Wasabi φέρνει ζωντάνια και ένταση σε κάθε γωνία. Ένα «ηλεκτρικό chartreuse», όπως το περιγράφει η παλέτα, μπορεί να δώσει χαρακτήρα σε μικρές λεπτομέρειες, όπως καρέκλες, φωτιστικά ή μαξιλάρια. Είναι η πινελιά που ξυπνάει τον χώρο και δίνει αίσθηση δυναμικής, χωρίς να τον κατακλύζει.

wasabi_spiti_xrwma
https://www.freepik.com/

Διάβασε επίσης: 5 τρόποι να οργανώσεις την ντουλάπα σου σαν επαγγελματίας μόδας

