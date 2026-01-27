Ο Μιχαήλ-Άγγελος Κρητικός στο OK!: «Είμαστε μια γροθιά, όλα τα οργανώνουμε οικογενειακώς»

Από το χαμόγελό του μέχρι τα αστεία για τον αδερφό του, αποκαλύπτει πτυχές του εαυτού του μέσα από το γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων

Στην εκπομπή OK! και στη στήλη «Themis is calling», ο Θέμης Γεωργαντάς κάλεσε τον Μιχαήλ-Άγγελο Κρητικό για μια χαλαρή και παιχνιδιάρικη κουβέντα.

Μίλησε για την οικογενειακή του δραστηριότητα και τη συνεργασία με τα αδέρφια του και τον πατέρα του: «Ο μπαμπάς θα κάνει την επικοινωνία, ο Άρης θα κλείσει τα εισιτήρια, εγώ θα γράψω κανένα σενάριο. Είναι rotation, αλλά ποτέ δεν είναι κανείς μόνος του».

Διάβασε επίσης: Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»

Στο γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, ο ίδιος άφησε να φανεί η προσωπικότητά του και οι καθημερινές του συνήθειες: χαρακτήρισε τον εαυτό του «κουλ, ήρεμο και χαλαρό», παραδέχτηκε ότι «αράζει με τις ώρες στο κινητό», ενώ για την πιο όμορφη Ελληνίδα επέλεξε την κοπέλα του. Όσο για το πιο σέξι στοιχείο πάνω του, δεν δίστασε να πει με χαμόγελο: «Το χαμόγελό μου». Επιπλέον αποκάλυψε ότι «ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει dating app» και με χιούμορ μοιράστηκε μια μικρή αδυναμία στον αδερφό του: «Με εκνευρίζει όταν μιλάει πολύ γρήγορα».

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε ζεστό και φιλικό κλίμα με αμοιβαίες ευχές και φιλοφρονήσεις, αφήνοντας την εντύπωση ενός χαλαρού, παιχνιδιάρικου και οικογενειακού ανθρώπου.

Διάβασε επίσης: H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»

Δες κι αυτό…