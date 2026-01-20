Mad Bubble
Ο Αναστάσης Κουγιάς στο Talk to MAD: «’Το Σόι Σου’ με έκανε να δω την τηλεόραση με άλλα μάτια»

Στη συνέντευξη στο Talk to MAD αναφέρεται στην καθημερινότητα στα γυρίσματα, την επιτυχία της σειράς και στιγμές από τη συμμετοχή του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk to MAD τον Αναστάση Κουγιά, πρωταγωνιστή της επιτυχημένης σειράς «Το Σόι Σου». Ο νεαρός ηθοποιός, μόλις 21 ετών, μίλησε για τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση, την εμπειρία συνεργασίας με καταξιωμένους ηθοποιούς και τα μελλοντικά του σχέδια.

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, ο Αναστάσης συμμετείχε σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων. Στην ερώτηση για την υπερδύναμη που θα ήθελε να είχε, απάντησε: «Κοίτα εγώ γενικά θα ήθελα να είμαι ο Σούπερμαν», ενώ σε ερώτηση για guilty pleasures παραδέχτηκε με χαμόγελο: «Ένα guilty pleasure μου είναι… να τρώω. Non-stop από γλυκά το ένα, το άλλο».

Όταν ρωτήθηκε τι τον κάνει να βαριέται, ο Αναστάσης δήλωσε ότι κουράζεται όταν δεν έχει κάτι να κάνει, ενώ σχετικά με τα κινηματογραφικά είδη που δεν προτιμά, ανέφερε: «Δεν μπορώ τα πολύ, πολύ κουλτουριάρικα… τύπου βουβός κινηματογράφος».

Σε ερωτήσεις προσωπικού χαρακτήρα, αποκάλυψε ένα κρυφό του ταλέντο: «Ζωγράφιζα πολύ μικρός», ενώ αναφέρθηκε στις συνήθειες του στα γυρίσματα: «Πριν μπω στη σκηνή, κάνω ζέσταμα και καπανιέμαι μόνος στο καμαρίνι, έτσι για να πάρω ενέργεια».

Όσο για τη στιγμή που ένιωσε σοκ και ντροπή, θυμήθηκε την πρώτη οντισιόν για το «Το Σόι Σου»: «Δεν είχα ιδέα και έπαθα τσότσο». Επίσης, μίλησε για τα σχόλια που δέχεται από τους θεατές: «Κοιτάω να απαντάω όσο πιο πολύ μπορώ. Νιώθω πολύ ωραία όταν γίνεται αυτό».

Η συνέντευξη έκλεισε με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον. Ο Αναστάσης δήλωσε: «Θέλω να με δω πέντε χρόνια από τώρα… να έχω εξελιχθεί περισσότερο, να έχω γίνει καλύτερος σε αυτό που κάνω» και πρόσθεσε για το κινηματογράφο και το θέατρο: «Θέλω πάρα πολύ να κάνω κινηματογράφο και θέατρο… θα ήθελα και ξένο κινηματογράφο».

Η συνέντευξη έδειξε έναν νέο ηθοποιό γεμάτο ενθουσιασμό, δημιουργικότητα και όνειρα, έτοιμο να αφήσει το στίγμα του στην ελληνική τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

