Ο Στρατής Χατζησταματίου στο Talk to Mad: «Το θέατρο είναι η βάση μου και ο χώρος όπου νιώθω πιο ελεύθερος»

Στο Talk του Mad, ο Στρατής Χατζησταματίου μίλησε για το θέατρο, την τηλεόραση και τους ρόλους που τον καθόρισαν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στην εκπομπή Talk to Mad τον Στρατή Χατζησταματίου, σε μια συνέντευξη που κινήθηκε ανάμεσα στο θέατρο, την τηλεόραση και τις πιο προσωπικές του σκέψεις. Ο ηθοποιός, σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή του, τις επιλογές του και όσα τον απασχολούν καλλιτεχνικά, με αφορμή και τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Τζόνι Μπλε» στο Θέατρο Άνεσις.

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, συμμετείχε στο καθιερωμένο παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων της εκπομπής. Όταν ρωτήθηκε ποια υπερδύναμη θα ήθελε να έχει, απάντησε χαρακτηριστικά πως θα διάλεγε «να μπορώ να σταματάω τον χρόνο, έστω για λίγο, για να προλαβαίνω να ζω τις στιγμές χωρίς πίεση».

Η κουβέντα πέρασε γρήγορα στα επαγγελματικά του βήματα και στη σχέση του με το θέατρο και την τηλεόραση. Ο ίδιος τόνισε ότι «το θέατρο είναι η βάση μου και ο χώρος όπου νιώθω πιο ελεύθερος», ενώ αναφερόμενος στην τηλεοπτική του εμπειρία σημείωσε πως «η τηλεόραση μου έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με πολύ κόσμο και να δοκιμαστώ σε ρόλους που δεν θα συναντούσα εύκολα αλλού».

Μιλώντας για τις «Άγριες Μέλισσες», που αποτέλεσαν την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, αλλά και για τον «Σασμό», παραδέχτηκε ότι η αγάπη του κόσμου τον αιφνιδίασε ευχάριστα. «Δεν το περίμενα ότι ο κόσμος θα ταυτιστεί τόσο έντονα με τον ρόλο. Ήταν κάτι που με συγκίνησε πραγματικά», ανέφερε.

Σε ερώτηση για όσα τον κουράζουν στην καθημερινότητα, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη πως «η αγένεια είναι κάτι που με αποσυντονίζει πολύ», ενώ εξήγησε ότι προσπαθεί να βρίσκει ισορροπία μέσα από στιγμές σιωπής και αποφόρτισης. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να εγκλωβίζεται σε στερεότυπα: «Δεν με ενδιαφέρει να επαναλαμβάνομαι. Θέλω κάθε ρόλος να είναι ένα νέο στοίχημα».

Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για τη φοίτησή του στη Νομική Αθηνών και για μια πορεία που δεν ήταν γραμμική. Όπως είπε, «δεν ακολούθησα έναν μόνο δρόμο και αυτό τελικά με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα τι θέλω και ποιος είμαι».

Αναφερόμενος στην παράσταση «Τζόνι Μπλε», την περιέγραψε ως «ένα έργο που μιλάει με χιούμορ αλλά και σκληρότητα για την ευθύνη, την ανδρική ταυτότητα και τη γονεϊκότητα», προσθέτοντας πως πρόκειται για μία από τις δουλειές που τον έχουν εξελίξει ουσιαστικά ως ηθοποιό.

Talk To Mad Στρατής Χατζησταματίου
