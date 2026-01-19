Mad Bubble
Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!

Grand Hotel
Η καθηλωτική σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει σήμερα με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1, Grand Hotel, επιστρέφει απόψε, 19/1 με ένα καταιγιστικό επεισόδιο μιας και η Αλίκη συναντά τον Πέτρο, που μέχρι τώρα θεωρούσε νεκρό! Συγκεκριμένα, η Αλίκη – σαν όλες οι προσευχές της να εισακούστηκαν – βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πέτρο που μέχρι τώρα θεωρούσε νεκρό… Πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αλλά τον ενθουσιασμό του θαύματος διαδέχεται το σοκ του ότι της έκρυψε τόσον καιρό την αλήθεια…

Ο Άρης με την Φρίντα αναζητούν τρόπο να βγάλουν την Αλίκη από την φυλακή, ενώ όλα τα στοιχεία μοιάζουν να είναι εναντίον της. Η εξομολόγηση του Χαραλάμπη υψώνει τείχη ανάμεσα σ’ αυτόν και την Θεώνη, η οποία πληγωμένη τον διώχνει και καταρρέει χωρίς να πει σε κανέναν τι έχει συμβεί. Εκείνος καταρρακωμένος φεύγει από το σπίτι, σύντομα, όμως, θα έχει να αντιμετωπίσει ένα νέο πρόβλημα. Τον εκβιασμό του Χατζημήτρου που έχει στα χέρια του τις φωτογραφίες από το βράδυ του με την Μελίνα. Ο Άρης επισκέπτεται στο κρατητήριο την Αλίκη, η οποία δεν του λέει τίποτα για τον Πέτρο. Μαζί θα συνθέσουν ό,τι στοιχεία έχουν και θα οδηγηθούν στον άνθρωπο που είναι πίσω απ’ όλα, τον μετρ του Grand Hotel.

Grand Hotel

Διάβασε επίσης: Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές

Ο Άρης αναγνωρίζει τον Πέτρο έξω από το αστυνομικό τμήμα και η συγκίνησή του είναι μεγάλη που ο αδελφικός του φίλος είναι ζωντανός. Τη χαρά του, όμως, διαδέχονται οι τύψεις απέναντι στον φίλο του, αλλά και ο πόνος, καθώς είναι βέβαιος ότι τώρα θα χάσει την Αλίκη για πάντα… Η Αλίκη είναι ακόμη πληγωμένη και θυμωμένη που ο Πέτρος την άφησε να υποφέρει τόσον καιρό και οι ελπίδες να τα ξαναβρούν με τον Πέτρο παραμένουν μετέωρες.

Grand Hotel

Ο Χατζημήτρος δίνει διορία μιας ημέρας στον Χαραλάμπη να αποσυρθεί από τις εκλογές, διαφορετικά θα δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες του με τη Μελίνα. Η Σοφία έχει την πρώτης της συνεδρία ψυχανάλυσης με τον Ιάσωνα, ο οποίος της εγγυάται ότι μπορεί να του μιλήσει για τα πάντα και να του εκμυστηρευτεί και τα πιο βαθιά της μυστικά, αφού δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο. Η Φρίντα μπαίνει κρυφά στο δωμάτιο του Διονύση αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην αλήθεια και την αθώωση της Αλίκης, όμως αυτό που ανακαλύπτει ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ο Ρήγας συνεχίζει το παιχνίδι του και εκβιάζει την Κυβέλη, ενώ είναι αποφασισμένος να καταθέσει καταδικάζοντας την Αλίκη για την απόπειρα εναντίον του.

Grand Hotel

Διάβασε επίσης: Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»

