20.01.2026

Πώς να οργανώσεις το νέο σου σπίτι σε 5 απλά βήματα

diakosmisi_spiti
Μικρές αλλαγές και προσωπικές πινελιές αρκούν για να νιώσεις άνετα και να δώσεις χαρακτήρα στο νέο σου σπίτι από την πρώτη μέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μετακόμιση είναι πάντα απαιτητική και αγχωτική. Το να πακετάρεις όλα σου τα πράγματα, να τα μεταφέρεις και να τα τοποθετήσεις στον νέο χώρο είναι μόνο η αρχή. Ακόμα και όταν όλα είναι στη θέση τους, χρειάζεται χρόνος για να νιώσεις άνετα και να κάνει ο χώρος να μοιάζει πραγματικά δικός σου.

Ακόμα και αν δεν έχεις ολοκληρώσει το ξεπακετάρισμα, με λίγες απλές πινελιές μπορείς να δώσεις ζεστασιά και προσωπικότητα στον χώρο. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για την πρώτη μέρα ή για μια πρώτη επίσκεψη φίλων, μερικά μικρά στοιχεία κάνουν τη διαφορά και κάνουν το σπίτι να νιώθει αμέσως οικείο.

diakosmisi_spiti
Pinterest

Διάβασε επίσης: Πώς να διακοσμήσεις το σπίτι σου σαν να έχει βγει από rom-com των 00’s

Κρέμασε κάτι στους τοίχους

Μια φωτογραφία, ένας καθρέφτης ή κάποιο έργο τέχνης δίνουν αμέσως χαρακτήρα στο χώρο και απομακρύνουν την αίσθηση της κενότητας. Αν δεν έχεις ήδη συλλογή έργων, μπορείς να εκτυπώσεις εικόνες που σου αρέσουν και να τις τοποθετήσεις σε οικονομικές κορνίζες. Έτσι, ο χώρος φαίνεται πιο ολοκληρωμένος και προσωπικός χωρίς πολύ κόπο.

spiti_enikio
Pinterest

Πρόσθεσε κουρτίνες

Οι κουρτίνες κάνουν έναν χώρο να νιώθει πλήρης και προσθέτουν στιλ και ζεστασιά. Ακόμα και αν τα παράθυρα έχουν ρολά ή περσίδες, οι κουρτίνες δίνουν αμέσως χαρακτήρα. Με σωστές μετρήσεις για μήκος και πλάτος, καλύπτουν όμορφα τα παράθυρα και προσφέρουν μια οπτικά ισορροπημένη εικόνα.

kourtines_spiti
Pinterest

Φέρε τα φυτά μέσα

Τα φυτά δίνουν χρώμα, υφή και ζωντάνια στον χώρο. Αν θέλεις εύκολη συντήρηση, μπορείς να επιλέξεις φυτά όπως philodendron, pothos ή snake plants. Αν δεν έχεις χρόνο για φροντίδα, τα τεχνητά φυτά προσφέρουν τον ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς κόπο.

fita_dwmatio
Pinterest

Δημιούργησε ζεστή ατμόσφαιρα με μυρωδιές

Κεριά, διαχυτές ή plug-ins με αρώματα όπως λεβάντα, γιασεμί ή βανίλια κάνουν τον χώρο φιλόξενο και οικείο. Σύντομα, η μυρωδιά αυτή θα συνδεθεί με τις στιγμές που περνάς στο σπίτι και θα ενισχύσει την αίσθηση άνεσης.

spiti
Pinterest

Πρόσθεσε προσωπικά αντικείμενα

Βάλε τα αγαπημένα σου βιβλία στο τραπεζάκι, ένα βάζο με λουλούδια στην κουζίνα ή τα κοσμήματά σου σε ένα δίσκο στη συρταριέρα. Αυτά τα μικρά στοιχεία δίνουν ζωή και χαρακτήρα στον χώρο και κάνουν το σπίτι να νιώθει δικό σου από την πρώτη μέρα.

Διάβασε επίσης: Όσα πρέπει να αλλάξεις στο σπίτι σου μέσα στον Ιανουάριο

διακόσμηση σπίτι
Δήμος Αθηναίων: Τι έρχεται το 2026 στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

20.01.2026
Ο Αναστάσης Κουγιάς στο Talk to MAD: «'Το Σόι Σου' με έκανε να δω την τηλεόραση με άλλα μάτια»

20.01.2026

