Mad Bubble
Mad Bubble
Ζώδια 27.01.2026

Από μαγικά σενάρια μέχρι παιχνίδια κυριαρχίας: Αυτό είναι το φετίχ κάθε ζωδίου

Ζώδια φετίχ
Ανακάλυψε τα κρυφά πάθη που ανάβουν τη φαντασία κάθε ζωδίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάθε ζώδιο κρύβει μυστικά πάθη και κρυφές αδυναμίες που λίγοι τολμούν να αναγνωρίσουν. Από την ανάγκη για αίσθηση και τρυφερότητα μέχρι την περιπέτεια και την κυριαρχία, οι αστρολογικές ενέργειες αποκαλύπτουν πού κρύβεται η αληθινή τους έλξη.  Σήμερα, σου αποκαλύπτουμε τα φετίχ κάθε ζωδίου!

Εκείνα τα μικρά, μοναδικά πράγματα που ανάβουν τη φαντασία και φέρνουν το παιχνίδι στο επόμενο επίπεδο. Έτοιμοι να δείτε ποιο είναι το… «αδύναμο σημείο» του κάθε ζώδιου;

Αυτά είναι τα 4 ζώδια με τα πιο… πονηρά μυαλά
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια

Κριός

Τρελαίνεται με κάθε σενάριο που περιλαμβάνει λίγη περιπέτεια ή λίγο… παιχνίδι εξουσίας. Από δεσμά και χειροπέδες μέχρι φλερτ που προκαλεί αδρεναλίνη, η δράση και το απαγορευμένο τους ανάβει αμέσως.

Ταύρος

Τα πάντα γύρω από τις αισθήσεις τους ανάβουν: απαλό δέρμα, μεταξένια εσώρουχα, μασάζ με αρώματα. Το φετίχ τους είναι η αφή, η μυρωδιά και η γεύση να συνεργάζονται για μέγιστη απόλαυση.

Δίδυμοι

Δεν είναι μόνο το σώμα, είναι και η νοητική πρόκληση. Ένα έξυπνο παιχνίδι ρόλων ή αστείες σκανταλιές στο chat μπορεί να τους κάνει να τρελαθούν – και μόνο το μυαλό τους να δουλέψει στο φουλ.

zwdia_vilain
Pinterest

Καρκίνος

Αγαπά την τρυφερότητα και τη συναισθηματική εξάρτηση. Αγκαλιές, μικρά μυστικά και παιχνίδια εμπιστοσύνης είναι τα φετίχ τους. Η συναισθηματική ένταση τους ανάβει περισσότερο από κάθε άλλη πράξη.

Λέων

Θέλει να νιώθει λατρεμένος και θαυμαζόμενος. Ό,τι φτιάχνει το ego τους, από κομπλιμέντα μέχρι σκηνικά που τους βάζουν στο επίκεντρο, είναι ο προσωπικός τους παράδεισος.

Παρθένος

Αγαπά λεπτομέρειες και καθαριότητα. Το φετίχ τους περιλαμβάνει περιποιημένες κινήσεις, αρωματικά έλαια και τέλεια τοποθετημένα αξεσουάρ, ακόμη και σε πιο ερωτικά σενάρια.

Βαριούνται στο λεπτό: Αυτά είναι τα ζώδια που κάθε μήνα αλλάζουν τα μαλλιά τους
Pinterest.com

Ζυγός

Το φετίχ τους είναι η ομορφιά και η αρμονία. Καλοστημένα σκηνικά, σέξι ρούχα και κινήσεις που μοιάζουν χορός τους ανάβουν. Αν φαίνεται όμορφο, είναι ακαταμάχητο.

Σκορπιός

Οι πιο σκοτεινές φαντασιώσεις τους ανάβουν. Από δεσμά, μάσκες μέχρι παιχνιδιάρικη κυριαρχία, κάθε ακραίο σενάριο που προκαλεί πάθος είναι το φετίχ τους.

Τοξότης

Τους ανάβει η περιπέτεια και το απρόβλεπτο. Νέα μέρη, καινοτόμες πρακτικές ή παιχνίδια που σπάνε τα στερεότυπα κάνουν τον Τοξότη να φλέγεται.

Τα 5 πιο άτυχα ζώδια για το 2026
Pinterest.com

Αιγόκερως

Η εξουσία και το παιχνίδι κυριαρχίας τους ανάβει. Αν μπορούν να ελέγξουν ή να παραδοθούν με στιλ, είναι στον παράδεισο τους.

Υδροχόος

Το φετίχ τους είναι ό,τι νέο, παράξενο και πρωτότυπο. Από ασυνήθιστα παιχνίδια ρόλων μέχρι τεχνολογικά gadgets, τους διεγείρει η καινοτομία.

Ιχθύες

Το φετίχ τους είναι τα μαγικά σενάρια. Ρομαντικά, μυστηριώδη και φαντασμαγορικά παιχνίδια που ξυπνούν το συναίσθημα και την ερωτική φαντασία τους.

Τα 3 ζώδια που λένε «Δεν πειράζει» και εννοούν «Θα το θυμάσαι για πάντα»
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ακαταμάχητοι εραστές: Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτά τα 4 ζώδια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ζώδια φετίχ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

27.01.2026
Επόμενο
Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%

Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%

27.01.2026

Δες επίσης

Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν
Life

Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν

27.01.2026
Αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη: Τι σημαίνουν τα 85 δευτερόλεπτα του Doomsday Clock
Life

Αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη: Τι σημαίνουν τα 85 δευτερόλεπτα του Doomsday Clock

27.01.2026
Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή
Life

Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή

27.01.2026
Τα 5 αντικείμενα στο κομοδίνο σου που σου «κλέβουν» τον ύπνο
Life

Τα 5 αντικείμενα στο κομοδίνο σου που σου «κλέβουν» τον ύπνο

27.01.2026
11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη
Life

11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη

27.01.2026
Θες να χάσεις κιλά; Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις και δες την ζυγαριά να πέφτει κατακόρυφα
Fitness

Θες να χάσεις κιλά; Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις και δες την ζυγαριά να πέφτει κατακόρυφα

27.01.2026
Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά
Food

Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά

27.01.2026
Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%
Life

Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%

27.01.2026
Τα 4 χρώματα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις μια για πάντα το μπεζ
Life

Τα 4 χρώματα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις μια για πάντα το μπεζ

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος