Καταστρέφουν τα κλάμερ τα μαλλιά σου; Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Τα claw clips, ή αλλιώς τα αγαπημένα μας κλάμερ, έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από τη σφαίρα του «βολικού αξεσουάρ» και να εξελιχθούν σε πραγματικό beauty staple. Τα βλέπουμε σε street style εμφανίσεις, σε minimal looks στο γραφείο, αλλά και σε χαλαρές στιγμές διακοπών. Είναι το απόλυτο go-to για όσες θέλουν τα μαλλιά τους πιασμένα χωρίς κόπο και χωρίς την αίσθηση ότι έχουν προσπαθήσει πολύ.

Η γοητεία τους κρύβεται ακριβώς σε αυτή την ανεπιτήδευτη αισθητική. Μπορεί να δώσει σχήμα στα μαλλιά μέσα σε δευτερόλεπτα, να κρατήσει τις τούφες μακριά από το πρόσωπο και να δείχνει ταυτόχρονα κομψό και σύγχρονο. Σε αντίθεση με τα λαστιχάκια, δεν «σφραγίζει» την τρίχα με έντονα σημάδια και επιτρέπει στα μαλλιά να πέφτουν πιο φυσικά.

Ωστόσο, όσο αθώα κι αν δείχνουν, η καθημερινή χρήση τους χρειάζεται λίγη προσοχή. Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το κλάμερ, αλλά οι συνήθειές μας. Όταν πιάνουμε τα μαλλιά πολύ ψηλά ή τα στρίβουμε υπερβολικά σφιχτά, δημιουργούμε ένταση στη ρίζα και καταπονούμε συγκεκριμένα σημεία της τρίχας. Με τον καιρό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο ή πιο αδύναμα μαλλιά, ειδικά αν επαναλαμβάνεται στο ίδιο σημείο.

Η λύση είναι απλή και δεν απαιτεί να αποχωριστείς το αγαπημένο σου αξεσουάρ. Χαλαρό πιάσιμο, εναλλαγή θέσης και επιλογή κλάμερ με λείες επιφάνειες κάνουν όλη τη διαφορά. Όταν τα μαλλιά «κρατιούνται» χωρίς πίεση, δείχνουν πιο υγιή, πιο ανάλαφρα και, το σημαντικότερο, παραμένουν δυνατά. Γιατί τελικά, το πραγματικό beauty trend δεν είναι απλώς τι φοράμε στα μαλλιά μας, αλλά πώς τα φροντίζουμε.

