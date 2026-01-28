Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Emma Stone επανενώνουν τις δυνάμεις τους σε τολμηρή διαφήμιση για το Super Bowl

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Emma Stone συνεχίζουν τη δημιουργική τους σύμπραξη, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη βραβευμένη κοινή τους πορεία. Μετά τις ταινίες «The Favourite», «Poor Things», «Kinds of Kindness» και «Bugonia», ο Έλληνας σκηνοθέτης και η Αμερικανίδα ηθοποιός συνεργάζονται για πρώτη φορά σε διαφήμιση του Super Bowl, υπογράφοντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά σποτ για την πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων Squarespace.

Η διαφήμιση φέρει τον τίτλο «Unavailable» και αποτελεί τη 12η εμφάνιση της Squarespace στο Super Bowl. Το σποτ θα προβληθεί ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο του Super Bowl LX και έχει διάρκεια 30 δευτερόλεπτα, ενώ έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ένα teaser διάρκειας 15 δευτερολέπτων. Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της Emma Stone σε διαφήμιση του Super Bowl, καθώς και για τις πρώτες δουλειές του Γιώργος Λάνθιμος στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Παρότι το αντικείμενο της διαφήμισης διαφοροποιείται από τα κινηματογραφικά έργα που έχουν καθιερώσει το δημιουργικό δίδυμο, το ύφος παραμένει αναγνωρίσιμο. Το «Unavailable» διατηρεί τη σκοτεινή, προκλητική και υπόγεια χιουμοριστική αισθητική που χαρακτηρίζει τη συνεργασία του Γιώργος Λάνθιμος και της Emma Stone, στοιχείο που έχει συμβάλει καθοριστικά στη διεθνή απήχησή τους.

Τα σκηνικά της διαφήμισης σχεδίασε ο σκηνογράφος James Price, γνωστός από τις ταινίες «Poor Things», «Bugonia» και «The Iron Claw». Τη μουσική υπογράφει η δημιουργική ομάδα του Γιώργου Λάνθιμου σε συνεργασία με τον συνθέτη Jerskin Fendrix, ενώ τον ηχητικό σχεδιασμό ανέλαβε ο Johnnie Burn από τα Wave Studios, ο οποίος έχει εργαστεί και στην ταινία «The Zone of Interest». Η καμπάνια γυρίστηκε στο Λονδίνο σε ασπρόμαυρο φιλμ, ενισχύοντας το αίσθημα μυστηρίου και έντασης.

Παράλληλα με το «Unavailable», ο Γιώργος Λάνθιμος έχει σκηνοθετήσει και τη διαφήμιση του Super Bowl 2026 για την εφαρμογή διανομής φαγητού Grubhub. Τα δύο αυτά projects αποτελούν τις πρώτες εμφανίσεις του Έλληνα δημιουργού στον διαφημιστικό χώρο του Super Bowl, ενώ για την Emma Stone το «Unavailable» παραμένει η μοναδική συμμετοχή της μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο της προώθησης της καμπάνιας, η Squarespace κυκλοφορεί σειρά κινηματογραφικών αφισών που συνθέτουν μια οπτική αφήγηση αντίστοιχη της αγωνίας και της δραματικής έντασης του teaser. Το βασικό ερώτημα του σποτ, και συγκεκριμένα ο λόγος που η Emma Stone εμφανίζεται δακρυσμένη, παραμένει προς το παρόν αναπάντητο. Η ιστορία αναμένεται να ξεδιπλωθεί σταδιακά μέχρι τον μεγάλο τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου στις 8 Φεβρουαρίου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

