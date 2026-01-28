Chanel Haute Couture SS26: Το παραμυθένιο ντεμπούτο του Matthieu Blazy

Το ντεμπούτο του Matthieu Blazy στην haute couture του οίκου Chanel δεν θα μπορούσε παρά να συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες. Είναι μόλις ο τέταρτος σχεδιαστής στα 116 χρόνια ιστορίας του οίκου και η συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026 γράφει από μόνη της ιστορία. Μια νέα σελίδα για τον παλαιότερο εν ενεργεία couture οίκο. Κι όμως, αντί για βαρύτητα και δέος, ο Blazy επέλεξε κάτι πολύ πιο δύσκολο, τη χαρά, το παιχνίδι και την ελαφρότητα.

Από τις πρώτες ενδείξεις, το κλίμα ήταν ξεκάθαρο. Ένα animated teaser στο Instagram του brand, με πουλιά, κουνέλια και πλάσματα του δάσους να βοηθούν τα petites mains στο ατελιέ, έμοιαζε με σύγχρονη εκδοχή της Σταχτοπούτας. Ακόμα και η πρόσκληση, ένα ασημένιο pillbox-μενταγιόν σε σχήμα μανιταριού από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, προετοίμαζε για μια couture εμπειρία βγαλμένη από όνειρο.

Κάτω από τον γυάλινο θόλο του Grand Palais, το σκηνικό επιβεβαίωσε τις υποσχέσεις. Ένας κύκλος από γιγαντιαία μανιτάρια σε ροζ της σιχλόφουσκας, φούξια και ηλιόλουστο κίτρινο περιέβαλλε το catwalk, παραπέμποντας στις πιο φαντασιακές στιγμές του Karl Lagerfeld. Η αναφορά στην Amanita muscaria δεν ήταν τυχαία, ένα διακριτικό νεύμα σε μια σπάνια quilted τσάντα-μανιτάρι της εποχής Lagerfeld, που είχε κρατήσει η Claudia Schiffer το 1992.

Και έπειτα ήρθαν τα ρούχα. Το πρώτο look ήταν ένα κλασικό, αλλά καθόλου αναμενόμενο, Chanel ταγέρ, όχι σε bouclé, αλλά σε διάφανη μεταξωτή mousseline. Μια φωτεινή, σχεδόν φασματική ανάμνηση της ιστορίας του οίκου. Η έννοια του palimpsest, της στρωματωμένης μνήμης, διαπερνά όλη τη συλλογή: διαφάνειες, επικαλύψεις, παστέλ tunics κάτω από cropped σακάκια, πάνω από φαρδιά παντελόνια ή pencil φούστες.

Τα εμβληματικά σύμβολα της Chanel, το N°5, το κόκκινο κραγιόν, η 2.55, επανεμφανίζονται σε μεταξωτή mousseline ή μεταφράζονται σε κόσμημα. Η φύση είναι παντού, από τα τακούνια σε σχήμα μανιταριού μέχρι τα πλισέ tops που θυμίζουν «βράγχια», πουλιά που επανέρχονται ως σύμβολα ελευθερίας και μνήμης. Από το χρυσό κλουβί της Coco Chanel στην Rue Cambon μέχρι τις διαφημιστικές εικόνες των ’90s και τη σύγχρονη pop μυθολογία του οίκου, το φτερό γίνεται couture μέσα από κέντημα, πλέξη και layering.

Όσοι γνώριζαν τον Blazy από τη θητεία του στη Bottega Veneta περίμεναν ακριβώς αυτό: έναν σχεδιαστή που κατανοεί βαθιά το υλικό. Και στην Chanel, το μεγάλο στοίχημα ήταν το tweed. Αντί να το αντιμετωπίσει με δομή και βάρος, ο Blazy ξεκίνησε από την ιδέα της «αποφόρτισης». Η couture εδώ δεν χτίζεται με όγκο, αλλά με αέρα. Οι μεταξωτές μουσελίνες λειτουργούν σαν καμβάς για να αναδειχθεί το savoir-faire. Από διακριτικά décor μέχρι πολύπλοκα κεντήματα που μετατρέπονται σε μικρά φορετά μωσαϊκά.

Το χρώμα παίζει στρατηγικό ρόλο. Nude αποχρώσεις, διαφάνειες και ξαφνικές εντάσεις, όπως το πορτοκαλί των καλσόν, δημιουργούν αντιθέσεις που ξυπνούν το βλέμμα. Στα iconic σύνολα της Chanel, το υλικό σταδιακά γίνεται πιο δομημένο, πιο πειραματικό, μεταμορφώνοντας το γνώριμο σε κάτι απροσδόκητο.

Οι αναφορές είναι δύο και ξεκάθαρες: τα ’20s, με τις ρευστές σιλουέτες και τις θεατρικές εφαρμογές, και η φύση, που αυτή τη σεζόν διαπερνά τις couture συλλογές του Παρισιού. Φτερά, λουλούδια που «γεννιούνται» μέσα από τις κλωστές του tweed και, φυσικά, τα μανιτάρια, που εξελίσσονται σε σχεδόν εμμονικό μοτίβο, ειδικά στα παπούτσια.

Με τον Matthieu Blazy, η Chanel Haute Couture σταματά για μια στιγμή σε μια ποιητική παύση. Και μετά, όπως κάθε καλό παραμύθι, εξαφανίζεται. Αφήνοντας πίσω της την αίσθηση ότι η couture μπορεί ακόμα να είναι ελαφριά, παιχνιδιάρικη και βαθιά συναισθηματική.

