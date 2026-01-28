Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή

Την απόφαση να μιλήσουν ανοιχτά για μια πολύ προσωπική και δύσκολη εμπειρία τους πήραν σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, οι δίδυμες αδερφές Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη, στην εκπομπή Super Κατερίνα του ALPHA. Οι δύο δημοσιογράφοι αποκάλυψαν ότι τον περασμένο Οκτώβριο υποβλήθηκαν και οι δύο σε διπλή μαστεκτομή, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης και ελπίδας σε γυναίκες που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.

Οι αδερφές μίλησαν για το πώς πήραν την απόφαση αυτή, αλλά και για το πώς βίωσαν τη διαδικασία, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της στήριξης της οικογένειας.

Διάβασε επίσης: Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο

«Μιλάμε για να δώσουμε την δύναμή μας σε γυναίκες που περνούν το ίδιο» είπε η Bαλεντίνη Ράντη με την Αγάθη να αποκαλύπτει ότι «υπήρξε μια ένδειξη ότι στο μέλλον θα μπορεί όλα αυτά να εξελιχθούν σε κάτι κακό. Το πρώτο δεκαήμερο της αποκατάστασης ήταν δύσκολο, ήμασταν διασωληνωμένες. Εμείς είχαμε την μαμά μας, η μαμά μας στη ζωή μας είναι το θάρρος μας. Δεν σκεφτήκαμε τον εαυτό μας ή μια την άλλη, αλλά να βγούμε νικήτριες για τα παιδιά μας, για να είμαστε κοντά στα παιδιά μας.





Τι είναι η μαστεκτομή

Η μαστεκτομή είναι χειρουργική επέμβαση που αφορά την αφαίρεση μέρους ή ολόκληρου του μαστού, συνήθως για θεραπευτικούς λόγους, όπως ο καρκίνος του μαστού. Ανάλογα με τον τύπο της, μπορεί να περιλαμβάνει:

Απλή / Ολική μαστεκτομή: Αφαίρεση όλου του μαστικού αδένα, δέρματος και θηλής.

Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή: Αφαίρεση μαστού και λεμφαδένων μασχάλης.

Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος/θηλής: Αφαίρεση αδένα, διατηρώντας δέρμα ή θηλή για αποκατάσταση.

Προφυλακτική μαστεκτομή: Αφαίρεση μαστών σε γυναίκες υψηλού κινδύνου πριν την εμφάνιση καρκίνου (π.χ. γονιδιακές μεταλλάξεις).

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και συχνά συνδυάζεται με άμεση αποκατάσταση, χρησιμοποιώντας ενθέματα σιλικόνης ή αυτόλογους ιστούς, για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Διαδικασία και αποκατάσταση

Διάρκεια νοσηλείας: Συνήθως 24–48 ώρες.

Αποκατάσταση: Μπορεί να γίνει άμεσα, στο ίδιο χειρουργείο.

Μετεγχειρητικά: Απαιτείται προσοχή στο λεμφοίδημα (πρήξιμο χεριού) – αποφυγή αιμοληψιών και βαριών εργασιών.

Στήριξη: Συνιστάται ειδικός στηθόδεσμος και προληπτική αγωγή.

Διάβασε επίσης: Η 14χρονη κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα στο Άμστερνταμ με τον Ολυμπιακό – Δες το video

Δες κι αυτό…