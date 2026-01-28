Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 28.01.2026

Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή

Ο αγώνας των διδύμων Ράντη απέναντι στον καρκίνο του μαστού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την απόφαση να μιλήσουν ανοιχτά για μια πολύ προσωπική και δύσκολη εμπειρία τους πήραν σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, οι δίδυμες αδερφές Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη, στην εκπομπή Super Κατερίνα του ALPHA. Οι δύο δημοσιογράφοι αποκάλυψαν ότι τον περασμένο Οκτώβριο υποβλήθηκαν και οι δύο σε διπλή μαστεκτομή, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης και ελπίδας σε γυναίκες που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.

Οι αδερφές μίλησαν για το πώς πήραν την απόφαση αυτή, αλλά και για το πώς βίωσαν τη διαδικασία, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της στήριξης της οικογένειας.

https://www.instagram.com/agathiranti/

Διάβασε επίσης: Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο

«Μιλάμε για να δώσουμε την δύναμή μας σε γυναίκες που περνούν το ίδιο» είπε η Bαλεντίνη Ράντη με την Αγάθη να αποκαλύπτει ότι «υπήρξε μια ένδειξη ότι στο μέλλον θα μπορεί όλα αυτά να εξελιχθούν σε κάτι κακό. Το πρώτο δεκαήμερο της αποκατάστασης ήταν δύσκολο, ήμασταν διασωληνωμένες. Εμείς είχαμε την μαμά μας, η μαμά μας στη ζωή μας είναι το θάρρος μας. Δεν σκεφτήκαμε τον εαυτό μας ή μια την άλλη, αλλά να βγούμε νικήτριες για τα παιδιά μας, για να είμαστε κοντά στα παιδιά μας.


Τι είναι η μαστεκτομή

Η μαστεκτομή είναι χειρουργική επέμβαση που αφορά την αφαίρεση μέρους ή ολόκληρου του μαστού, συνήθως για θεραπευτικούς λόγους, όπως ο καρκίνος του μαστού. Ανάλογα με τον τύπο της, μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Απλή / Ολική μαστεκτομή: Αφαίρεση όλου του μαστικού αδένα, δέρματος και θηλής.
  • Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή: Αφαίρεση μαστού και λεμφαδένων μασχάλης.
  • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος/θηλής: Αφαίρεση αδένα, διατηρώντας δέρμα ή θηλή για αποκατάσταση.
  • Προφυλακτική μαστεκτομή: Αφαίρεση μαστών σε γυναίκες υψηλού κινδύνου πριν την εμφάνιση καρκίνου (π.χ. γονιδιακές μεταλλάξεις).

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και συχνά συνδυάζεται με άμεση αποκατάσταση, χρησιμοποιώντας ενθέματα σιλικόνης ή αυτόλογους ιστούς, για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/agathiranti/

Διαδικασία και αποκατάσταση

  • Διάρκεια νοσηλείας: Συνήθως 24–48 ώρες.
  • Αποκατάσταση: Μπορεί να γίνει άμεσα, στο ίδιο χειρουργείο.
  • Μετεγχειρητικά: Απαιτείται προσοχή στο λεμφοίδημα (πρήξιμο χεριού) – αποφυγή αιμοληψιών και βαριών εργασιών.
  • Στήριξη: Συνιστάται ειδικός στηθόδεσμος και προληπτική αγωγή.

Διάβασε επίσης: Η 14χρονη κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα στο Άμστερνταμ με τον Ολυμπιακό – Δες το video

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Αγάθη Ράντη Βαλεντίνη Ράντη ΚΑΡΚΙΝΟΣ μαστεκτομή ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Chanel Haute Couture SS26: Το παραμυθένιο ντεμπούτο του Matthieu Blazy

Chanel Haute Couture SS26: Το παραμυθένιο ντεμπούτο του Matthieu Blazy

28.01.2026
Επόμενο
Τέλος το 9-5: Η εταιρεία που αφήνει τους υπαλλήλους να δουλεύουν όταν «νιώθουν έτοιμοι»

Τέλος το 9-5: Η εταιρεία που αφήνει τους υπαλλήλους να δουλεύουν όταν «νιώθουν έτοιμοι»

28.01.2026

Δες επίσης

Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»
Celeb News

Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»

28.01.2026
Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για την κόρη της, Βαλέρια – Οι σπάνιες φωτογραφίες της
Celeb News

Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για την κόρη της, Βαλέρια – Οι σπάνιες φωτογραφίες της

28.01.2026
Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Celeb News

Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

28.01.2026
Η Claire Danes κατέρρευσε όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της
Celeb News

Η Claire Danes κατέρρευσε όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της

28.01.2026
Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο
Celeb News

Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο

28.01.2026
Η Kendall Jenner γυμνή στο Instagram έγινε viral με 4,8 εκατ. likes
Celeb News

Η Kendall Jenner γυμνή στο Instagram έγινε viral με 4,8 εκατ. likes

28.01.2026
Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης
Celeb News

Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης

28.01.2026
Τίτλοι τέλους στη σχέση Πάνου Βλάχου και Νατάσας Εξηνταβελώνη
Celeb News

Τίτλοι τέλους στη σχέση Πάνου Βλάχου και Νατάσας Εξηνταβελώνη

28.01.2026
Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο
Celeb News

Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ