Τέλος το 9-5: Η εταιρεία που αφήνει τους υπαλλήλους να δουλεύουν όταν «νιώθουν έτοιμοι»

Η εταιρεία Lumen SEO εισάγει την εβδομάδα των 32 ωρών επιτρέποντας στο προσωπικό να εργάζεται με βάση τις ανάγκες των παιδιών, τις ορμονικές διακυμάνσεις και τον καιρό

Για τους περισσότερους εργαζόμενους η προοπτική μιας τετραήμερης εργάσιμης εβδομάδας φαντάζει ως το ιδανικό σενάριο απέναντι στο παραδοσιακό πενθήμερο οκτάωρο που αφήνει ελάχιστο χρόνο για την προσωπική ζωή. Ενώ αρκετές εταιρείες διεθνώς έχουν ήδη υιοθετήσει την τετραήμερη απασχόληση με θετικά αποτελέσματα στην ικανοποίηση και την ευημερία των υπαλλήλων τους, ένας Διευθύνων Σύμβουλος στη Βρετανία αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα ανατρέποντας τα δεδομένα.

Ο Aled Nelmes, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Lumen SEO με έδρα το Κάρντιφ, ανακοίνωσε μέσω LinkedIn την κατάργηση της καθορισμένης τετραήμερης εργασίας προς όφελος ενός ακόμα πιο ευέλικτου μοντέλου 32 ωρών την εβδομάδα. Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα οφέλη που παρατηρήθηκαν στην ψυχική υγεία και την ποιότητα της απόδοσης από το προηγούμενο μοντέλο ήταν τόσο σημαντικά, που αποφάσισε να προσφέρει στους συνεργάτες του την απόλυτη ελευθερία. Στο νέο δοκιμαστικό πλαίσιο, τα μέλη της ομάδας οφείλουν να συμπληρώνουν 32 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, αλλά μπορούν να το κάνουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και οποιαδήποτε ημέρα επιθυμούν.

Ο Aled Nelmes παρέθεσε πέντε συγκεκριμένους λόγους για αυτή τη ριζοσπαστική αλλαγή.

Ανάγκη για ευελιξία και η βιολογία

Πρώτον, τόνισε την ανάγκη για ευελιξία, υποστηρίζοντας πως οι υπάλληλοι αξίζουν την ίδια ελευθερία με τους επιχειρηματίες ώστε να εργάζονται τις ώρες που είναι πιο παραγωγικοί. Ο δεύτερος και ο τρίτος λόγος αφορούσαν τη βιολογία και τους ορμονικούς κύκλους των δύο φύλων. Σημείωσε πως καθώς η πλειοψηφία της εταιρείας αποτελείται από γυναίκες, η ευελιξία τους επιτρέπει να προσαρμόζουν τον φόρτο εργασίας ανάλογα με τα επίπεδα ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου τους. Αντίστοιχα για τους άνδρες, παρατήρησε πως πολλοί, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, αποδίδουν καλύτερα πολύ νωρίς το πρωί.

Ο απρόβλεπτος καιρός

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράμμισε πως επιθυμεί η Lumen SEO να είναι ένας ελκυστικός χώρος για γονείς, διευκολύνοντας τη δύσκολη εξίσωση της φροντίδας των παιδιών. Ο τελευταίος λόγος, αν και ασυνήθιστος, ήταν η επιθυμία του να απολαμβάνουν οι υπάλληλοι τον απρόβλεπτο βρετανικό καιρό. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, θέλει το προσωπικό του να μπορεί να απολαύσει ένα ηλιόλουστο απόγευμα χωρίς τις ενοχές ή τη γραφειοκρατία της αίτησης άδειας.

Η κίνηση αυτή της Lumen SEO έτυχε θερμής υποδοχής από ειδικούς της αγοράς και εργαζόμενους, καθώς ευθυγραμμίζεται με έρευνες του CDC και του World Economic Forum που συνδέουν την εργασιακή αυτονομία με τη βελτίωση της υγείας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο Aled Nelmes κατέληξε στο συμπέρασμα πως η εργασία πρέπει να βελτιώνει τη ζωή και όχι να την υποβαθμίζει, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για το μέλλον της απασχόλησης όπου ο έλεγχος του χρόνου επιστρέφει στα χέρια του εργαζόμενου.

