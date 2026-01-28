Mad Bubble
Mad Bubble
Living 28.01.2026

Τέλος το 9-5: Η εταιρεία που αφήνει τους υπαλλήλους να δουλεύουν όταν «νιώθουν έτοιμοι»

Η εταιρεία Lumen SEO εισάγει την εβδομάδα των 32 ωρών επιτρέποντας στο προσωπικό να εργάζεται με βάση τις ανάγκες των παιδιών, τις ορμονικές διακυμάνσεις και τον καιρό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Για τους περισσότερους εργαζόμενους η προοπτική μιας τετραήμερης εργάσιμης εβδομάδας φαντάζει ως το ιδανικό σενάριο απέναντι στο παραδοσιακό πενθήμερο οκτάωρο που αφήνει ελάχιστο χρόνο για την προσωπική ζωή. Ενώ αρκετές εταιρείες διεθνώς έχουν ήδη υιοθετήσει την τετραήμερη απασχόληση με θετικά αποτελέσματα στην ικανοποίηση και την ευημερία των υπαλλήλων τους, ένας Διευθύνων Σύμβουλος στη Βρετανία αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα ανατρέποντας τα δεδομένα.

Ο Aled Nelmes, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Lumen SEO με έδρα το Κάρντιφ, ανακοίνωσε μέσω LinkedIn την κατάργηση της καθορισμένης τετραήμερης εργασίας προς όφελος ενός ακόμα πιο ευέλικτου μοντέλου 32 ωρών την εβδομάδα. Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα οφέλη που παρατηρήθηκαν στην ψυχική υγεία και την ποιότητα της απόδοσης από το προηγούμενο μοντέλο ήταν τόσο σημαντικά, που αποφάσισε να προσφέρει στους συνεργάτες του την απόλυτη ελευθερία. Στο νέο δοκιμαστικό πλαίσιο, τα μέλη της ομάδας οφείλουν να συμπληρώνουν 32 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, αλλά μπορούν να το κάνουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και οποιαδήποτε ημέρα επιθυμούν.

Ο Aled Nelmes παρέθεσε πέντε συγκεκριμένους λόγους για αυτή τη ριζοσπαστική αλλαγή.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πεις σε συνέντευξη για δουλειά

Ανάγκη για ευελιξία και η βιολογία

Πρώτον, τόνισε την ανάγκη για ευελιξία, υποστηρίζοντας πως οι υπάλληλοι αξίζουν την ίδια ελευθερία με τους επιχειρηματίες ώστε να εργάζονται τις ώρες που είναι πιο παραγωγικοί. Ο δεύτερος και ο τρίτος λόγος αφορούσαν τη βιολογία και τους ορμονικούς κύκλους των δύο φύλων. Σημείωσε πως καθώς η πλειοψηφία της εταιρείας αποτελείται από γυναίκες, η ευελιξία τους επιτρέπει να προσαρμόζουν τον φόρτο εργασίας ανάλογα με τα επίπεδα ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου τους. Αντίστοιχα για τους άνδρες, παρατήρησε πως πολλοί, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, αποδίδουν καλύτερα πολύ νωρίς το πρωί.

www.freepik.com

Ο απρόβλεπτος καιρός

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράμμισε πως επιθυμεί η Lumen SEO να είναι ένας ελκυστικός χώρος για γονείς, διευκολύνοντας τη δύσκολη εξίσωση της φροντίδας των παιδιών. Ο τελευταίος λόγος, αν και ασυνήθιστος, ήταν η επιθυμία του να απολαμβάνουν οι υπάλληλοι τον απρόβλεπτο βρετανικό καιρό. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, θέλει το προσωπικό του να μπορεί να απολαύσει ένα ηλιόλουστο απόγευμα χωρίς τις ενοχές ή τη γραφειοκρατία της αίτησης άδειας.

www.freepik.com

Η κίνηση αυτή της Lumen SEO έτυχε θερμής υποδοχής από ειδικούς της αγοράς και εργαζόμενους, καθώς ευθυγραμμίζεται με έρευνες του CDC και του World Economic Forum που συνδέουν την εργασιακή αυτονομία με τη βελτίωση της υγείας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο Aled Nelmes κατέληξε στο συμπέρασμα πως η εργασία πρέπει να βελτιώνει τη ζωή και όχι να την υποβαθμίζει, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για το μέλλον της απασχόλησης όπου ο έλεγχος του χρόνου επιστρέφει στα χέρια του εργαζόμενου.

Διάβασε επίσης: Ο Elon Musk προβλέπει ότι στο μέλλον η εργασία θα είναι προαιρετική

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

δουλειά εργασια ψυχική υγεία ωράριο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή

Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή

28.01.2026
Επόμενο
Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο

Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο

28.01.2026

Δες επίσης

Τα 7 tricks που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει πιο «ακριβό»
Life

Τα 7 tricks που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει πιο «ακριβό»

28.01.2026
Τα αντικείμενα που κλέβουν πιο συχνά οι επισκέπτες από τα ξενοδοχεία
Life

Τα αντικείμενα που κλέβουν πιο συχνά οι επισκέπτες από τα ξενοδοχεία

28.01.2026
Η σως που θα απογειώσει κάθε ψητό σου την Τσικνοπέμπτη
Food

Η σως που θα απογειώσει κάθε ψητό σου την Τσικνοπέμπτη

28.01.2026
3 φορές ανάδρομος Ερμής το 2026 – Τα 3 ζώδια που μπαίνουν στο στόχαστρο
Life

3 φορές ανάδρομος Ερμής το 2026 – Τα 3 ζώδια που μπαίνουν στο στόχαστρο

28.01.2026
Η Lisa πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της NikeSKIMS
Fashion

Η Lisa πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της NikeSKIMS

28.01.2026
4 τρόποι να φορέσεις τα μακριά πουκάμισα με τα jeans
Fashion

4 τρόποι να φορέσεις τα μακριά πουκάμισα με τα jeans

28.01.2026
Chanel Haute Couture SS26: Το παραμυθένιο ντεμπούτο του Matthieu Blazy
Fashion

Chanel Haute Couture SS26: Το παραμυθένιο ντεμπούτο του Matthieu Blazy

28.01.2026
Το μανικιούρ της Hailey Bieber φέρνει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα
Beauty

Το μανικιούρ της Hailey Bieber φέρνει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

28.01.2026
5 πρωτότυποι τρόποι να δώσεις νέα ζωή στις μαξιλαροθήκες σου
Life

5 πρωτότυποι τρόποι να δώσεις νέα ζωή στις μαξιλαροθήκες σου

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος