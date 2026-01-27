Mad Bubble
Mad TV News 27.01.2026

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο OK!: «Η αναμονή για το μωρό είναι συναρπαστική και αγχωτική ταυτόχρονα»

nikos_polideropoulos
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος αποκαλύπτει τα συναισθήματα για τον ερχομό του παιδιού του και μοιράζεται προσωπικές του πτυχές
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην αγαπημένη ενότητα της εκπομπής OK!, Themis is calling, ο Θέμης Γεωργαντάς παίρνει τηλέφωνο αγαπημένους φίλους και αυτή τη φορά στην γραμμή ήταν ο ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο ηθοποιός μίλησε για τη ζωή του, την επαγγελματική του καθημερινότητα και το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην προσωπική του ζωή.

Αναφέρθηκε στη χαρά και τη μικρή ανησυχία που νιώθει με την αναμονή για τον ερχομό του παιδιού του, λέγοντας: «Ετοιμάζομαι να γίνω μπαμπάς και υπάρχει ένα φυσικό άγχος. Είναι κάτι που δεν είναι γνώριμο, οπότε έχει ένα άγχος, αλλά είναι όμορφο».

nikos_polideropoulos
https://www.instagram.com/nikos_polideropoulos/?hl=en

Διάβασε επίσης: Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

Στη συνέχεια μίλησε για τη θεατρική του παρουσία στην παράσταση «Το Τεστ» στο Σύγχρονο Θέατρο, όπου υποδύεται τον Χουάν, περιγράφοντας το κεντρικό δίλημμα της παράστασης: «Το στόρι είναι πολύ ωραίο. Το δίλημμα είναι όταν βγαίνει ένα εκατομμύριο μπροστά σου, γυρίζουν όλα τούμπα. Χαλάνε ανθρώπινες σχέσεις, σχέσεις ετών, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον».

Κατά τη διάρκεια του γνωστού παιχνιδιού των εξήντα δευτερολέπτων, αποκάλυψε με χιούμορ και προσωπικές λεπτομέρειες πτυχές της καθημερινότητάς του. Περιέγραψε τον εαυτό του ως «γρήγορο, αποτελεσματικό και υπομονετικό», μίλησε για τη σύντροφό του λέγοντας πως εκείνη λατρεύει την υπομονή και την αγάπη της και παραδέχτηκε πως μια από τις ένοχες απολαύσεις του είναι να τρώει χοτ ντογκ στο ΙΚΕΑ. Στο κλασικό δίλημμα «εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια;» απάντησε με χιούμορ: «Τώρα αλλά αν υπάρχει εναλλακτική, να πάρω τα εκατό τώρα και τα εννιακόσια σε δέκα χρόνια».

Διάβασε επίσης: H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»

Δες κι αυτό…

