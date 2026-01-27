Η Χριστίνα Μήλιου στο Unplugged Stories: «Η εμπειρία στο The Voice με βοήθησε, αλλά δεν με καθόρισε»

Η Χριστίνα Μήλιου μοιράζεται την προσωπική και καλλιτεχνική της πορεία, τα πρώτα βήματα στη μουσική και τις οικογενειακές στιγμές

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Unplugged Stories, η Χριστίνα Μήλιου μοιράστηκε με αμεσότητα και ζεστασιά την προσωπική και επαγγελματική της πορεία στη μουσική, από τα πρώτα της βήματα έως τα πιο πρόσφατα επιτεύγματά της.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε την πρώτη της επαφή με τη μουσική: «Αρχικά, γεννήθηκα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική. Ο μπαμπάς μου ήταν μαέστρος και η μαμά μου τραγουδίστρια, οπότε από πολύ μικρή ήμουν μέσα σε ήχους, νότες και πρόβες». Από τα πέντε της χρόνια ξεκίνησε πιάνο και μπαλέτο, ενώ η πρώτη της live εμφάνιση ήρθε στα δέκα της χρόνια: «Ο μπαμπάς μου με έβαλε σε μια πρόβα στη Θεσσαλονίκη και μου είπε “Βγες και πες ένα τραγούδι”. Ήταν κανονική εμφάνιση, με ορχήστρα, φώτα και πληρωμή. Αυτή είναι μια από τις πιο καθοριστικές μου αναμνήσεις».

Διάβασε επίσης: Η Μάγδα Βαρούχα στο Unplugged Stories: Από τα πρώτα βήματα στη σκηνή έως τη δική της μουσική πορεία

Η Χριστίνα μοιράστηκε και τις οικογενειακές της αναμνήσεις: «Έχω υπέροχες στιγμές με τη μεγάλη μου αδερφή, αλλά και με τους γονείς μου στο σπίτι, τις Κυριακές, όταν ερχόντουσαν συγγενείς και φίλοι μουσικοί, όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου. Από μικρή ήμουν εξοικειωμένη με σπουδαίους καλλιτέχνες και ήξερα ότι αυτός είναι ο δρόμος μου».

Η πορεία της στην επαγγελματική μουσική ξεκίνησε στα δεκαοχτώ, όταν μετά το τέλος των σχολικών υποχρεώσεων αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της, έχοντας τη στήριξη των γονιών και συναδέλφων τους: «Θα ήθελα πολύ να είχα κοντά μου και τον πατέρα μου, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να με δει να το κάνω επαγγελματικά».

Στην τηλεοπτική της παρουσία στο The Voice, η Χριστίνα βρήκε μια «δίκαιη ευκαιρία να δείξει τη φωνή της», χωρίς όμως να θεωρεί ότι την καθόρισε: «Ήταν ωραία εμπειρία, γνώρισα κόσμο, αλλά συνέχισα τον δικό μου δρόμο».

Η καλλιτέχνης αναφέρθηκε σε συνεργασίες που σημάδεψαν την πορεία της, όπως με τον Θάνο Πετρέλη, τον Stan, τον Νίκο Απέργη, τη Λένα Ζευγαρά, τον Βασίλη Καρρά και πολλούς ακόμη: «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με βοήθησαν να μεγαλώσω μουσικά και ανθρώπινα. Η φιλία στον χώρο της μουσικής είναι καθαρά θέμα ανθρώπων».

Μιλώντας για τα τραγούδια της, η Χριστίνα τόνισε τη συναισθηματική τους διάσταση: «Τα τραγούδια μου μιλάνε για πόνο, ακόμα κι αν είναι χαρούμενα στο ρυθμό τους. Πάντα ξεσπάω στο κλάμα και μετά προσπαθώ να διαχειριστώ τα συναισθήματα μέσα από τη μουσική». Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο της τραγούδι, Εκατόν ογδόντα μοίρες: «Όταν το τραγούδησα στο στούντιο, το ένιωσα δικό μου από την πρώτη στιγμή. Τώρα το λέω στα live και βλέπω ότι το αισθάνεται και ο κόσμος».

Η Χριστίνα μίλησε επίσης για τη σημασία της ειλικρίνειας και της αλήθειας: «Ένα μήνυμα που θέλω να περάσω στον κόσμο είναι να μη λέμε ψέματα στον εαυτό μας, να ακούμε την ψυχή μας και να θέλουμε το καλό του άλλου. Τα καλύτερα έρχονται!»

Η συνέντευξη ανέδειξε όχι μόνο τη μουσική της πορεία, αλλά και τον χαρακτήρα της Χριστίνας Μήλιου, γεμάτο πάθος, ευαισθησία και όρεξη για δημιουργία. Με τα επόμενα σχέδιά της για ολοκληρωμένο άλμπουμ το 2026, η καλλιτέχνης φαίνεται έτοιμη να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Διάβασε επίσης: Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»

Δες κι αυτό…