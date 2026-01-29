Mad Bubble
Mad Bubble
Living 29.01.2026

11 φράσεις που μεταμορφώνουν έναν άντρα σε… κινούμενο red flag

Φράσεις που, αν τις ακούς συχνά, δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν... έχει πραγματικά πολλά να πει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και πιο συχνά ότι πολλοί άνθρωποι τείνουν να λένε ελάχιστα στις καθημερινές συζητήσεις. Το να μην λες τίποτα ή να κρατάς ουδέτερη στάση μπορεί να είναι έξυπνο σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν δεν θέλεις να προσβάλλεις κάποιον ή να τον απομακρύνεις. Ωστόσο, ακόμα και αν είναι μια έξυπνη στρατηγική σε κοινωνικές περιστάσεις, μερικές φορές εύχεσαι οι άντρες να μιλάνε λίγο περισσότερο. Αν έχεις ακούσει κάποιες από αυτές τις φράσεις σε πρόσφατο ραντεβού, μάλλον έχεις να κάνεις με έναν άντρα που δεν έχει πολλά να πει.

Ακολουθούν 11 φράσεις που, αν τις ακούς συχνά, δείχνουν ότι δεν έχει πραγματικά πολλά να πει:

1. «Γεια»

Ανοίγεις οποιαδήποτε εφαρμογή γνωριμιών και πιθανότατα θα δεις τουλάχιστον ένα μήνυμα που περιορίζεται σε ένα απλό «Γεια». Είναι χαμηλής προσπάθειας, γι’ αυτό και το Time Magazine την χαρακτήρισε μία από τις χειρότερες ατάκες για ξεκίνημα συνομιλίας. Ο λόγος που είναι ακόμα πιο απογοητευτική είναι ότι συνήθως ο άντρας περιμένει από εσένα να κουβαλήσεις όλη τη συζήτηση. Απλώς δεν ξέρει τι να πει ή δεν έχει τίποτα να πει.

2. «Τρελό…»

Έχεις ποτέ πει μια ιστορία και η απάντηση ήταν απλώς «Τρελό;»; Αν ένιωσες ότι δεν σε άκουγε, μάλλον δεν σε άκουγε πραγματικά. Αυτή η φράση έγινε meme γιατί πολλοί άντρες την χρησιμοποιούν όταν δεν ακούν πραγματικά τις γυναίκες. Το «Τρελό» λέει ταυτόχρονα τα πάντα και τίποτα. Είναι σαν να λέει: «Ναι, είμαι ακόμα εδώ, απλώς δεν θέλω να απαντήσω πιο ενεργά».

3. «Ωραίο καιρό έχουμε, έτσι;»

Ακούγεται κοινότυπο, αλλά πολλοί κοινωνικοί σύμβουλοι ενθαρρύνουν τη συζήτηση για τον καιρό ως τρόπο «σπασίματος του πάγου». Το θέμα του καιρού είναι ουδέτερο, όλοι μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτό και δεν προσβάλλει κανέναν. Είναι η go-to φράση όταν ένας άντρας δεν ξέρει τι άλλο να πει.

4. «Δεν ξέρω…»

Μερικές φορές η πιο έξυπνη απάντηση είναι το τίποτα. Όταν ένας άντρας λέει «Δεν ξέρω», συνήθως σημαίνει ότι απλώς δεν έχει τίποτα να πει για το θέμα ή ότι δεν έχει ιδιαίτερη άποψη.

5. «Τι νέα;»

Αν δεν ξέρεις τι να πεις, η πιο εύκολη λύση είναι να ρωτήσεις τον άλλον για εκείνον. Αν παρατηρήσεις ότι ο άντρας ρωτά συνέχεια για εσένα, μπορεί να δείχνει ενδιαφέρον, αλλά και απλώς ότι δεν ξέρει τι άλλο να πει για να κρατήσει τη συζήτηση ζωντανή.

6. «Ό,τι είναι, είναι»

Όταν μια συζήτηση γίνεται αμήχανη ή έντονη, αυτή η φράση χρησιμοποιείται για να την κλείσει χωρίς να πάρει θέση. Είναι ένας τρόπος να αποφύγει τη σύγκρουση, λέγοντας… τίποτα ουσιαστικά.

7. «Δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη για αυτό»

Συνήθως ακούγεται σε θέματα πολιτικής ή πιο σοβαρά ζητήματα. Μπορεί να σημαίνει είτε ότι δεν θέλει να τσακωθεί μαζί σου, είτε ότι απλώς δεν τον ενδιαφέρει το θέμα.

8. «Δεν με πειράζει και πολύ»

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αφήνει τη συζήτηση σε εσένα, είτε γιατί δεν θέλει να διαφωνήσει είτε γιατί το θέμα δεν τον ενδιαφέρει αρκετά για να έχει άποψη.

9. «Δεν σκέφτομαι τίποτα»

Αν τον ρωτήσεις τι σκέφτεται και απαντήσει «τίποτα», μπορεί να εννοεί απλώς ότι χαζεύει ή αφήνει το μυαλό του να περιπλανηθεί. Οι άντρες συχνά το κάνουν περισσότερο από τις γυναίκες.

10. «Δεν μιλάω πολύ»

Υπάρχουν άντρες που απλώς δεν μιλούν πολύ. Απαντούν σύντομα, χωρίς κακία, αλλά απλώς δεν αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν. Πιστεύουν ότι τα πάντα είναι κατανοητά χωρίς πολλές εξηγήσεις.

11. «Θα τα πούμε αργότερα»

Μερικοί άντρες χρησιμοποιούν αυτή τη φράση για να αποφύγουν δύσκολες συζητήσεις. Μπορεί να ντρέπονται, να κρύβουν κάτι ή να μην ξέρουν πώς να μιλήσουν. Είναι ένας τρόπος να «αναβάλουν» το θέμα χωρίς να το αντιμετωπίσουν άμεσα.

