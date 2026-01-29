Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος

Από τη μεταφυσική έκσταση της ερήμου στη σιωπηλή δύναμη της πίστης, μια κινηματογραφική εβδομάδα που ισορροπεί ανάμεσα στην αναζήτηση νοήματος, την ανθρώπινη δοκιμασία και τη λύτρωση

Στις σκοτεινές αίθουσες αυτής της εβδομάδας, το σινεμά μοιάζει να κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους: τον ανήσυχο, μεταφυσικό παλμό της σύγχρονης υπαρξιακής αναζήτησης και τη βαθιά, σχεδόν κατανυκτική ανάγκη για πίστη, μνήμη και νόημα. Το πρόγραμμα των νέων ταινιών σχηματίζει ένα μωσαϊκό έντονων αντιθέσεων, όπου το προσωπικό δράμα συναντά το συλλογικό τραύμα, η σιωπή συγκρούεται με τον εκκωφαντικό θόρυβο της εποχής και η δράση συνυπάρχει με την εσωτερική κατάδυση.

Στην αιχμή αυτής της κινηματογραφικής εβδομάδας δεσπόζει το «Sirat», ένα έργο που δεν περιορίζεται στα όρια ενός απλού road movie, αλλά μετατρέπεται σε εμπειρία σχεδόν μυσταγωγική. Ένα ταξίδι στην άκρη της ερήμου, εκεί όπου η απώλεια, η ενοχή και η ελπίδα συγχωνεύονται με τον παλμό ενός μεταφυσικού ρέιβ, για να γεννήσουν ένα σινεμά σωματικό, σοκαριστικά πρωτότυπο και βαθιά υπαρξιακό. Δίπλα του, ο «Άγιος Παΐσιος» έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση, προτείνοντας έναν κινηματογραφικό στοχασμό πάνω στη ζωή, τη θυσία και την πνευματική πορεία ενός σύγχρονου Αγίου. Εκεί όπου το βλέμμα χαμηλώνει, ο χρόνος επιβραδύνεται και η αφήγηση αναζητά το φως μέσα από την ταπεινότητα και την πίστη.

Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, η εβδομάδα ξεδιπλώνει μια πλούσια γκάμα ιστοριών. Από υπαρξιακά αδιέξοδα σε απομονωμένα νησιά της Βόρειας Θάλασσας, μέχρι ασφυκτικά δικαστικά δράματα που αποκαλύπτουν τη σκληρότητα και την αδιαφορία των θεσμών. Από σφιχτές περιπέτειες επιβίωσης με φόντο αφιλόξενα τοπία, έως τρυφερές, φαντασμαγορικές διαδρομές κινουμένων σχεδίων που απευθύνονται στους μικρότερους, και όχι μόνο, θεατές. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ αυτής της εβδομάδας καταγράφει τη δημιουργική αγωνία και το σώμα σε κίνηση, φωτίζοντας τη διαδικασία της τέχνης ως πράξη ζωής.

Οι ταινίες που βγαίνουν τώρα στις αίθουσες δεν ζητούν απλώς την προσοχή μας αλλά και τη συμμετοχή μας. Άλλες μας ταρακουνούν, άλλες μας παρηγορούν και άλλες μας καλούν να σταθούμε για λίγο ακίνητοι, μέσα στο σκοτάδι, και να ακούσουμε πιο προσεκτικά. Γιατί αυτή την εβδομάδα, το σινεμά δεν υπόσχεται εύκολες απαντήσεις, υπόσχεται όμως δυνατές εμπειρίες.

Sirat

Μεταφυσικό ρέιβ στην άκρη της ερήμου

(«Sirât») Δραματική ταινία Ισπανικής και Γαλλικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Oliver Laxe, με τους Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda, Tonin Janvier, Joshua Liam Henderson.

Η ταινία που απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες και μετρά 2 οσκαρικές υποψηφιότητες είναι ένα σοκαριστικά πρωτότυπο οδοιπορικό το οποίο ξεκινάει σαν αντισυμβατικό road movie και καταλήγει σε μια μεταφυσική εμπειρία ζωής.

Με λίγα λόγια… Στην καρδιά των άγριων και απόκοσμων ορεινών τοπίων του νότιου Μαρόκου ένας πατέρας και ο γιος του ξεκινούν μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πηγαίνουν σε ένα ρέιβ πάρτι για να βρουν την κόρη και αδελφή αντίστοιχα η οποία έχει χαθεί μυστηριωδώς πριν από μήνες σε ένα παρόμοιο πάρτι. Ωθούμενοι από τη μοίρα αποφασίζουν να ακολουθήσουν μια ομάδα ρέιβερς στην αναζήτηση ενός τελευταίου πάρτι που θα γίνει στην έρημο με την ελπίδα να είναι εκεί. Η δυστοπική περιπέτεια του Oliver Laxe απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών ενώ είναι η επίσημη υποβολή της Ισπανίας για το βραβείο της Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στα φετινά Όσκαρ.

Yunan

Υπαρξιακό αδιέξοδο σε ένα απομονωμένο νησί

(«Yunan») Δραματική ταινία παραγωγής Γερμανίας, Καναδά, Παλαιστίνης και Κατάρ του 2025 σε σκηνοθεσία Amir Fakhr Eldin, με τους Georges Khabbaz, Hanna Schygulla, Tom Wlaschiha.

Με λίγα λόγια… Ο Mounir ένας συγγραφέας που ζει στο Hamburg βρίσκεται σε βαθιά κατάθλιψη. Βιώνοντας ένα βαθύ υπαρξιακό και συγγραφικό αδιέξοδο δραπετεύει σε ένα απομακρυσμένο γερμανικό νησί στη Βόρεια Θάλασσα το Hallig Langeness αποφασισμένος για όλα.

Το Καταφύγιο

Ο Jason Statham επιστρέφει στη δράση

(«Shelter») Περιπέτεια παραγωγής ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου του 2026 σε σκηνοθεσία Ric Roman Waugh, με τους Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie.

Με λίγα λόγια… Σε ένα απομακρυσμένο παράκτιο νησί ένας μοναχικός άντρας σώζει ένα νεαρό κορίτσι από μια θανατηφόρα καταιγίδα βυθίζοντας άθελά του και τους δύο σε κίνδυνο.

Σας Πιστεύουμε

Μια συγκλονιστική ανατομία της δικαστικής αδιαφορίας

(«On Vous Croit») Δραματική ταινία βελγικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία των Charlotte Devillers και Arnaud Dufeys, με τους Myriem Akheddiou, Natalie Broundts, Adele Pinckers. Η ταινία απέσπασε Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Με λίγα λόγια… Η Alice είναι έτοιμη να καταθέσει σε μια δικαστή η οποία θα αποφασίσει για την κηδεμονία των δύο παιδιών της. Γνωρίζει πως πρέπει να πει την αλήθεια αλλά είναι αυτό αρκετό για να τα προστατεύσει από τον κακοποιητικό πατέρα τους; Το σκηνοθετικό ντεμπούτο των Charlotte Devillers και Arnaud Dufeys χωροθετημένο ασφυκτικά στο τετράγωνο κάδρο ακτινογραφεί το χρονικό ενός οικογενειακού δράματος και μαζί τις υπεκφυγές του συστήματος για απονομή δικαιοσύνη.

ΟνειροΖωάκια: Η Ταινία

Γλυκιά αποστολή διάσωσης στη μαγική Γλυκοχώρα

(«Dream Animals: The Movie») Ταινία κινουμένων σχεδίων ιαπωνικής παραγωγής σε σκηνοθεσία Hitoshi Takekiyo. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά.

Με λίγα λόγια… Στη Γλυκοχώρα όπου άνθρωποι και γλυκά ζουν αρμονικά το συγκρότημα «ΟνειροΖωάκια» βρίσκεται στο απόγειο της δόξας του. Όμως η εμφάνιση του γιγάντιου Βασιλιά Γκόττον ενός πανίσχυρου κακού από μαλλί της γριάς που θέλει να εξαλείψει όλα τα υπόλοιπα γλυκά διαταράσσει την ειρήνη. Όταν η νέα σταρ της ομάδας η Πηγασούλα φυλακίζεται τα δειλά αλλά αξιαγάπητα ζωάκια αναγκάζονται να αναλάβουν μια φαινομενικά αδύνατη αποστολή για να τη σώσουν και να επαναφέρουν την ισορροπία στον κόσμο.

Άγιος Παΐσιος

Η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του σύγχρονου Αγίου

(«Άγιος Παΐσιος») Βιογραφική ταινία Ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη, με τους Προκόπη Αγαθοκλέους, Νικήτα Τσακίρογλου, Χρήστο Λούλη, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Αρμένη, Χριστίνα Παυλίδου.

Βασισμένη στη δημοφιλή σειρά του Mega «Άγιος Παΐσιος Από τα Φάρασα στον Ουρανό» (2022) η κινηματογραφική αυτή εκδοχή δεν αποτελεί απλή μεταφορά αλλά εμπλουτισμένη εκδοχή με αδημοσίευτες σκηνές και άγνωστες πτυχές που δεν προβλήθηκαν στην τηλεόραση. Υπόσχεται να δώσει στο κοινό άγνωστες λεπτομέρειες και πτυχές της ζωής του σύγχρονου Αγίου της ορθοδοξίας.

Με λίγα λόγια… Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης η οικογένεια του μικρού Αρσενίου Εζνεπίδη ξεριζώνεται και παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα. Ο μικρός Αρσένιος μεγαλώνει στην Κόνιτσα της Ηπείρου με τη γιαγιά του και τη μητέρα του οι οποίες του μεταδίδουν τη βαθιά τους πίστη στον Χριστό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Μεγαλώνει με τις ιστορίες για τον Άγιο Αρσένιο και μέσα του φουντώνει η επιθυμία από μικρή ηλικία να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή. Το 1945 κατατάσσεται στον στρατό όπου υπηρετεί ως ασυρματιστής. Με την αποστράτευσή του επισκέπτεται το Άγιον Όρος.

Η Καρδιά του Ταύρου

Η δημιουργική πορεία του Δημήτρη Παπαϊωάννου

(«Η Καρδιά του Ταύρου») Ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής σε σκηνοθεσία Εύας Στεφανή.

Με λίγα λόγια… Η Εύα Στεφανή ακολουθεί τον χορογράφο Δημήτρη Παπαϊωάννου όσο προετοιμάζει την παράστασή του «Εγκάρσιος Προσανατολισμός». Η κάμερα της Στεφανή κατέγραφε επί 2 χρόνια σκηνές από τις πρόβες στη Στέγη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τις παραστάσεις στο Παρίσι στο Λονδίνο στο Βίλνιους και σε άλλους διεθνείς προορισμούς έως και την τελευταία παράσταση στο Σαν Φρανσίσκο.

