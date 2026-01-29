Mad Bubble
Celeb News 29.01.2026

Margot Robbie-Jacob Elordi: Φέρνουν το gothic glamour στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

margot_robbie
Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi εμφανίζονται συντονισμένοι στην πρεμιέρα του Wuthering Heights, μεταφέροντας το πάθος της ταινίας από την οθόνη στο κόκκινο χαλί
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi δεν περιορίζονται μόνο στους ρόλους τους στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του Wuthering Heights, τους ενσαρκώνουν μέχρι και στο στιλ τους. Οι δύο πρωταγωνιστές εμφανίστηκαν συντονισμένοι στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας στο Λος Άντζελες την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, επιβεβαιώνοντας πως το method dressing έχει εξελιχθεί σε ισχυρό fashion statement.

Η ηθοποιός, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, έκλεψε τις εντυπώσεις με μία εφαρμοστή δημιουργία Schiaparelli. Το φόρεμα διέθετε nude δαντελένιο κορσάζ που κατέληγε σε μία δραματική μαύρο-κόκκινη ουρά, με υφή και κίνηση που θύμιζε πέταλα λουλουδιού, μια οπτική αναφορά στο πάθος και τη σκοτεινή ρομαντικότητα της ιστορίας της Emily Brontë.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Jacob Elordi γέμισε το δωμάτιο της Margot Robbie με τριαντάφυλλα

Το look απογειώθηκε με ένα ιστορικό κόσμημα: το θρυλικό κολιέ Cartier Taj Mahal από το Αρχείο και το Estate της Elizabeth Taylor. Το κόσμημα είχε προσφερθεί στην Taylor από τον Richard Burton το 1972, για τα 40ά της γενέθλια. Σε δηλώσεις της στο κόκκινο χαλί, η Margot Robbie εξήγησε πως μαζί με τον stylist της, Andrew Mukamal, προσπαθούν να είναι «συνειδητοί» στις επιλογές τους, προσθέτοντας ότι η ιστορία του κοσμήματος το έκανε ιδανικό ταίριασμα για το φόρεμα.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με custom σκουλαρίκια Lorraine Schwartz 38 καρατίων, vintage old-cut διαμάντια σε μαυρισμένο μπρούντζο και χρυσό, καθώς και ένα δαχτυλίδι 12 καρατίων της ίδιας σχεδιάστριας. Στο styling περιλαμβάνονταν επίσης κοσμήματα Fred Leighton, ενισχύοντας τον διαχρονικό χαρακτήρα του συνόλου.

Δίπλα της, ο Jacob Elordi επέλεξε total black εμφάνιση με κοστούμι και μαύρα παπούτσια, δημιουργώντας έντονη αντίθεση με το λευκό σκηνικό της εκδήλωσης και παράλληλα οπτικό διάλογο με τη δραματική παλέτα της Robbie. Μια σιωπηλή, αλλά απόλυτα ελεγχόμενη, συνύπαρξη μόδας και κινηματογραφικής αφήγησης.

Οι δύο ηθοποιοί ενσαρκώνουν τους Catherine και Heathcliff στη νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος του 1847, παιδικούς φίλους, των οποίων ο έρωτας σκοντάφτει στις κοινωνικές διαφορές. Όπως αποκάλυψαν σε συνέντευξή τους στη Vogue Australia, το δέσιμο αυτό μεταφέρθηκε και εκτός πλατό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο

Δες κι αυτό…

