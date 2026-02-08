My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

Υπάρχουν ιστορίες που δεν χρειάζεται να κρατήσουν για πάντα για να αφήσουν το σημάδι τους και η ταινία του Netflix, My Oxford Year, ανήκει ακριβώς σε αυτές. Είναι η ιστορία ενός έρωτα που αναπτύσσεται μέσα σε έναν χρόνο γεμάτο αλλαγές, αποφάσεις και αποκαλύψεις, μιας σχέσης που ξεκινά εκεί που κανείς δεν το περιμένει και σε κάνει να σκεφτείς τι σημαίνει πραγματικά να ζεις. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Julia Whelan, η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στη ρομαντική φαντασία και την αληθινή ζωή, προσφέροντας μια συγκινητική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, ακόμη κι αν η ιστορία ακολουθεί κάποιες γνώριμες φόρμες.

Η Άννα, την οποία υποδύεται η Sofia Carson, είναι μια νεαρή γυναίκα με ξεκάθαρα σχέδια για το μέλλον της. Σκοπεύει να ξεκινήσει καριέρα στη Wall Street, αλλά πριν από αυτό αποφασίζει να χαρίσει στον εαυτό της ένα χρόνο σπουδών στην Οξφόρδη, για να κυνηγήσει την κρυφή της αγάπη: την ποίηση. Στην Αγγλία, η ζωή της αλλάζει ριζικά όταν γνωρίζει τον Τζέιμι, έναν γοητευτικό Βρετανό με μοναδικό χιούμορ, που ξαφνικά εισβάλλει στην καθημερινότητά της.

Η σχέση τους ξεκινά ανεπιτήδευτα, μέσα από βόλτες, συζητήσεις για Τένισον και φοιτητικά μεθύσια, και σιγά-σιγά εξελίσσεται σε κάτι βαθύτερο και πιο αληθινό. Η μαγεία της σχέσης τους δοκιμάζεται όταν η Άννα ανακαλύπτει ότι ο Τζέιμι αντιμετωπίζει μια σοβαρή ασθένεια. Αντί να τον εγκαταλείψει, αποφασίζει να μείνει δίπλα του, όχι από οίκτο, αλλά επειδή καταλαβαίνει ότι κάποιες εμπειρίες και αγάπες αξίζουν να βιωθούν, ακόμη και όταν πονάνε. Η ταινία δεν παρουσιάζει την ασθένεια ως τραγικό γεγονός, αλλά ως ανθρώπινο βάρος, και εστιάζει στη ζωή, στις επιλογές και στο πώς διαχειρίζεται κανείς τον χρόνο και την αγάπη όταν ξέρει ότι είναι περιορισμένος.

Οι ερμηνείες της Sofia Carson και του Corey Mylchreest δίνουν στην ιστορία την καρδιά της. Η Carson φέρνει αυθεντικότητα στον ρόλο της Άννας, παρουσιάζοντάς την ευάλωτη, δυναμική και πειστική, ενώ ο Mylchreest ενσαρκώνει τον Τζέιμι με τρυφερότητα που δεν καταλήγει σε τηλεοπτική καρικατούρα. Η χημεία τους είναι διακριτική αλλά αληθινή, θυμίζοντας πως ο έρωτας μπορεί να ξεκινήσει ήσυχα και να ανθίσει σε κάτι βαθύ και αξέχαστο. Όταν η ταινία φτάνει στο τέλος της, γνωρίζουμε ότι ο Τζέιμι δεν θα επιβιώσει. Η Άννα, κρατώντας τον στην αγκαλιά της μέχρι την τελευταία στιγμή, συνεχίζει να κουβαλά την αγάπη τους και να ζει τη ζωή που ονειρεύονταν μαζί. Το My Oxford Year δεν προσφέρει το κλασικό «happy ending», αλλά μια συγκινητική υπενθύμιση ότι ακόμη και οι σύντομες σχέσεις μπορούν να είναι αληθινές, δυνατές και μεταμορφωτικές.

Η ταινία δεν είναι τέλεια ούτε πρωτοποριακή σε κάθε της πτυχή, αλλά κερδίζει με την απλότητά της και την ειλικρίνεια των συναισθημάτων που μεταφέρει. Δεν χρειάζεται να ανατρέψει όλα τα στερεότυπα του είδους, θέλει απλώς να σε συγκινήσει, και το καταφέρνει. Το My Oxford Year είναι περισσότερο από μια ρομαντική ιστορία, είναι ένας τρυφερός, ήπιος αποχαιρετισμός, που υπενθυμίζει πως κάποιες αγάπες δεν προορίζονται να κρατήσουν για πάντα, αλλά μπορούν να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ψυχή σου.

