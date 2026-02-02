Netflix Φεβρουάριος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που έρχονται

Από δυνατές επιστροφές και ολοκαίνουργιες σειρές μέχρι ταινίες και ντοκιμαντέρ που αξίζουν binge-watch, αυτός είναι ο πλήρης οδηγός

Ο Φεβρουάριος του 2026 διαμορφώνεται ως ένας από τους πιο γεμάτους μήνες της χρονιάς για το Netflix, με πρεμιέρες που καλύπτουν σχεδόν κάθε πιθανό γούστο. Από μεγάλες επιστροφές επιτυχημένων σειρών μέχρι ολοκαίνουργιες παραγωγές από όλο τον κόσμο, το πρόγραμμα του μήνα συνδυάζει δράμα, μυστήριο, ρομαντισμό, κοινωνικές ιστορίες και καθαρή ψυχαγωγία. Στο επίκεντρο βρίσκονται νέες σεζόν σειρών που έχουν ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό, αλλά και φρέσκες αφηγήσεις που φιλοδοξούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του Netflix για περιεχόμενο με διεθνή απήχηση και σύγχρονη ματιά.

Παράλληλα, στον κατάλογο προστίθεται και μια πλούσια συλλογή ταινιών από άλλα studios, με τίτλους που κινούνται από cult επιλογές μέχρι βραβευμένα φιλμ και πρόσφατες εμπορικές επιτυχίες.

ΣΕΙΡΕΣ

Is It Cake? Valentines (04/02/2026)

Με αφορμή τον Άγιο Βαλεντίνο, το πιο παιχνιδιάρικο cooking show επιστρέφει με ένα ειδικό επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις. Οι διαγωνιζόμενοι συνεργάζονται με τα ταίρια τους και δημιουργούν εντυπωσιακές τούρτες που μοιάζουν με… τα πάντα εκτός από γλυκά. Στόχος τους; Να ξεγελάσουν τους διάσημους κριτές και να αποδείξουν ότι η ζαχαροπλαστική μπορεί να γίνει τέχνη.

The Lincoln Lawyer – Season 4 (05/02/2026)

Ο Μίκι Χάλερ βρίσκεται αυτή τη φορά στην πιο επικίνδυνη θέση της καριέρας του, καθώς κατηγορείται για έναν φόνο που δεν διέπραξε. Με το γραφείο του να απειλείται με κατάρρευση, ξεκινά έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο για να αποκαλύψει την αλήθεια, σε μια σεζόν γεμάτη ένταση, σκοτεινά μυστικά και απρόβλεπτες ανατροπές.

Unfamiliar (05/02/2026)

Δύο πρώην κατάσκοποι αναγκάζονται να συνεργαστούν ξανά όταν το παρελθόν τους επιστρέφει απειλητικά. Όμως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι οι αποστολές, αλλά οι ανοιχτοί λογαριασμοί που δεν έκλεισαν ποτέ. Ένα κατασκοπικό δράμα όπου η αλήθεια αποδεικνύεται πιο επικίνδυνη από κάθε εχθρό.

Cash Queens (05/02/2026)

Τέσσερις γυναίκες, πιεσμένες από τη ζωή και τις επιλογές τους, αποφασίζουν να πάρουν τον έλεγχο στα χέρια τους. Δημιουργούν μια άτυπη συμμορία και ξεκινούν ληστείες τραπεζών, σε ένα crime δράμα που μιλά για φιλία, επιβίωση και τα όρια που ξεπερνιούνται όταν δεν υπάρχει τίποτα να χαθεί.

Salvador (06/02/2026)

Μέσα σε μια νύχτα βίαιων επεισοδίων, ένας οδηγός ασθενοφόρου ανακαλύπτει ότι η κόρη του έχει μπλεχτεί με επικίνδυνες ομάδες χούλιγκαν. Καθώς η πόλη βυθίζεται στο χάος, ξεκινά μια απελπισμένη αναζήτηση για να τη βρει, αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους.

Motorvalley (10/02/2026)

Μια νεαρή κληρονόμος θέλει να αποδείξει ότι αξίζει να ηγηθεί της οικογενειακής αυτοκινητοβιομηχανίας. Για να το πετύχει, ενώνει μια ριψοκίνδυνη οδηγό με έναν προβληματικό προπονητή και τους ρίχνει στον κόσμο του ιταλικού Gran Turismo. Ταχύτητα, ανταγωνισμός και προσωπικά στοιχήματα σε κάθε στροφή.

Lead Children (11/02/2026)

Όταν μια νεαρή γιατρός ανακαλύπτει ότι παιδιά μιας ολόκληρης κοινότητας δηλητηριάζονται από μόλυβδο, αποφασίζει να μη σιωπήσει. Ρισκάροντας καριέρα και προσωπική ασφάλεια, ξεκινά έναν άνισο αγώνα απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα.

Kohrra – Season 2 (11/02/2026)

Μια νέα υπόθεση δολοφονίας φέρνει στην επιφάνεια οικογενειακά μυστικά και θαμμένες αλήθειες. Ο αστυνόμος Γκαρούντι και η νέα του προϊσταμένη μπλέκονται σε μια έρευνα όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Love Is Blind – Season 10 Part I (11/02/2026)

Το κοινωνικό πείραμα που δοκιμάζει τα όρια της αγάπης επιστρέφει. Νέοι συμμετέχοντες προσπαθούν να ερωτευτούν χωρίς να έχουν δει ποτέ ο ένας τον άλλον, με μοναδικό οδηγό τη χημεία και την επικοινωνία.

How To Get To Heaven From Belfast (12/02/2026)

Ο ύποπτος θάνατος μιας φίλης φέρνει τρεις γυναίκες αντιμέτωπες με μυστικά που θα προτιμούσαν να μείνουν θαμμένα. Μια σκοτεινή αλλά και απρόβλεπτη ιστορία μυστηρίου.

Million-Follower Detective (12/02/2026)

Ένας αστυνομικός κυνηγά τη μυστηριώδη ταυτότητα ενός viral μέντιουμ που προβλέπει με ακρίβεια τον θάνατο influencers. Ένα σύγχρονο θρίλερ για τη δύναμη των social media και τη μοίρα.

The Art of Sarah (13/02/2026)

Ένα πτώμα στη Σεούλ απειλεί να γκρεμίσει τη νέα ζωή μιας γυναίκας που έχτισε τα πάντα πάνω σε ψέματα. Ένα σκοτεινό αστυνομικό δράμα με έντονη ψυχολογική διάσταση.

Museum of Innocence (13/02/2026)

Στην Κωνσταντινούπολη της δεκαετίας του ’70, ένας απαγορευμένος έρωτας μετατρέπεται σε εμμονή ζωής. Μια βαθιά συναισθηματική ιστορία βασισμένη στο έργο του Ορχάν Παμούκ.

The Night Agent – Season 3 (19/02/2026)

Μια νέα αποστολή φέρνει τον Πίτερ αντιμέτωπο με μια τεράστια συνωμοσία και μια επικείμενη τρομοκρατική απειλή. Η δράση ανεβαίνει επίπεδο σε μια σεζόν γεμάτη αγωνία.

Strip Law (20/02/2026)

Ένας απογοητευμένος δικηγόρος και μια εκκεντρική «μάγισσα» του Λας Βέγκας μπλέκουν σε παράλογες νομικές υποθέσεις, σε μια animation κωμωδία για ενήλικες.

Crap Happens (26/02/2026)

Ένας ράπερ επιστρέφει στην πόλη του για την κηδεία της μητέρας του και έρχεται αντιμέτωπος με επιλογές που αλλάζουν τη ζωή του.

Bridgerton – Season 4 Part II (26/02/2026)

Ο Μπένεντικτ Μπρίτζερτον συναντά τον μεγάλο έρωτα σε έναν κόσμο γεμάτο μυστικά, κοινωνικούς κανόνες και απαγορευμένα συναισθήματα.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Yoh! Bestie (06/02/2026)

Η Τάντο δείχνει να μην έχει ιδιαίτερη τύχη στον έρωτα — μέχρι τη στιγμή που ο κολλητός της επιστρέφει από τα ταξίδια του, αυτή τη φορά όμως όχι μόνος. Αντιμέτωπη με τη ζήλια και συναισθήματα που δεν περίμενε, καλείται να επανεξετάσει τη φιλία, την αγάπη και όσα θεωρούσε δεδομένα. Μια ανάλαφρη, feel-good ιστορία για τις σχέσεις και τις δεύτερες ευκαιρίες.

This Is I (10/02/2026)

Παρά τα πειράγματα και τα στερεότυπα, ο Κέντζι δεν εγκαταλείπει το όνειρό του να γίνει είδωλο. Με τη βοήθεια ενός καμπαρέ και την απρόσμενη στήριξη ενός γιατρού, βρίσκει το θάρρος να ανέβει στη σκηνή ως Άι Χάρουνα, αποκαλύπτοντας τον αληθινό του εαυτό. Μια συγκινητική ταινία για την αυτοαποδοχή, την τόλμη και την προσωπική έκφραση.

Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip (13/02/2026)

Ο Τζο αποφασίζει να δείξει στον Μπι Τζέι πώς λειτουργεί ο «πραγματικός κόσμος» και τον παίρνει μαζί του σε ένα χαοτικό road trip σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα σε απρόβλεπτες καταστάσεις, συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές στιγμές, το ταξίδι εξελίσσεται σε μια εμπειρία γεμάτη μαθήματα ζωής, οικογενειακούς δεσμούς και απρόσμενη τρυφερότητα.

The Swedish Connection (19/02/2026)

Η άγνωστη αλλά συγκλονιστική ιστορία ενός Σουηδού γραφειοκράτη που, κόντρα σε κάθε προσδοκία, μετατρέπεται σε ήρωα της Ιστορίας. Στις πιο σκοτεινές στιγμές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ρισκάρει τα πάντα για να σώσει ζωές Εβραίων, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και η πιο αθόρυβη πράξη θάρρους μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.

Firebreak (20/02/2026)

Όταν η μικρή Λίντε εξαφανίζεται στο δάσος λίγο πριν η οικογένειά της εγκαταλείψει το σπίτι, ξεκινά ένας εφιαλτικός αγώνας δρόμου. Με μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά να πλησιάζει απειλητικά, η μητέρα της ρίχνεται σε μια απελπισμένη αναζήτηση μέσα στις φλόγες, με τον χρόνο να τελειώνει και τη ζωή της κόρης της να κρέμεται από μια κλωστή.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Glitter & Gold: Ice Dancing (01/02/2026)

Λίγο πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, η σειρά μάς μεταφέρει στον σκληρό και απαιτητικό κόσμο του καλλιτεχνικού πατινάζ. Πίσω από τη λάμψη και τις εντυπωσιακές φιγούρες, κορυφαία ζευγάρια παλεύουν με πίεση, ανταγωνισμό και προσωπικές θυσίες, κυνηγώντας το όνειρο του χρυσού μεταλλίου.

Queen of Chess (06/02/2026)

Αψηφώντας τον σεξισμό, την αμφισβήτηση και ακόμη και τον ίδιο τον Γκάρι Κασπάροφ, η Τζούντιτ Πόλγκαρ χαράζει μια ιστορική πορεία προς την κορυφή του παγκόσμιου σκακιού. Ένα δυναμικό πορτρέτο επιμονής και ταλέντου για τη γυναίκα που άλλαξε για πάντα τους κανόνες του παιχνιδιού.

Matter of Time (09/02/2026)

Μια συναυλία του Έντι Βέντερ στο Σιάτλ γίνεται η αφετηρία για ένα βαθιά ανθρώπινο ντοκιμαντέρ γύρω από τον αγώνα για τη θεραπεία της σπάνιας γενετικής πάθησης πομφολυγώδης επιδερμόλυση. Μια ιστορία ελπίδας, επιστημονικής προσπάθειας και συλλογικής δύναμης, όπου η μουσική λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής.

Being Gordon Ramsay (18/02/2026)

Μια αποκαλυπτική ματιά στη ζωή του Γκόρντον Ράμσεϊ πίσω από τις κάμερες και τις κουζίνες. Ανάμεσα στην οικογένεια, τη διεθνή γαστρονομική του αυτοκρατορία και το πιο φιλόδοξο επαγγελματικό του στοίχημα, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει την πίεση της κορυφής και τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ & ΣΕΙΡΕΣ

The Creature Cases: Chapter 7 (09/02/2026)

Η ομάδα ΜΟΝΖ επιστρέφει με νέες αποστολές και φρέσκα μυστήρια από κάθε γωνιά του πλανήτη. Από τις ζούγκλες της Ασίας μέχρι τους βάλτους της Νότιας Αμερικής, οι μικροί εξερευνητές μαθαίνουν τον κόσμο της φύσης μέσα από δράση, περιπέτεια και γνώση.

