Άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές: Το βιβλίο που έγινε ταινία και κατέκτησε το Netflix

Το «Άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές» της Emily Henry έκανε το μεγάλο του άλμα από τις σελίδες στην οθόνη και το Netflix δικαιώθηκε απόλυτα. Η κινηματογραφική μεταφορά σημείωσε 17,2 εκατομμύρια προβολές μόλις στο πρώτο Σαββατοκύριακο, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψούσε για αυτή την ιστορία. Η ρομαντική κομεντί βρέθηκε αμέσως στην πρώτη θέση των πιο δημοφιλών ταινιών του Netflix, όχι μόνο παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, λίγες μόνο ημέρες μετά την κυκλοφορία της στις 9 Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή, το ομώνυμο μυθιστόρημα της Emily Henry έκανε δυναμικό comeback, επιστρέφοντας τόσο στη λίστα των Best Sellers των New York Times όσο και στα Amazon Book Charts, ακόμη και πριν από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Emily Bader και τον Tom Blyth, που υποδύονται την Πόπι και τον Άλεξ. Δύο φίλους που μοιάζουν να μην έχουν τίποτα κοινό κι όμως καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον όσο κανείς. Η Πόπι είναι λάτρης της περιπέτειας, ταξιδιωτική συντάκτρια με βάση τη Νέα Υόρκη και πάντα έτοιμη για το επόμενο εισιτήριο. Ο Άλεξ, από την άλλη, αγαπά τη ρουτίνα, τα βιβλία και τη ζωή στη μικρή πόλη όπου μεγάλωσαν, δουλεύοντας ως καθηγητής λυκείου. Και κάπως έτσι, δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται ξανά και ξανά μέσα από ετήσια καλοκαιρινά ταξίδια, που χτίζουν σιγά-σιγά μια σχέση γεμάτη συναίσθημα, χιούμορ και ανείπωτα «αν».

Γιατί λειτουργεί τόσο καλά η ταινία

Η αφήγηση κυλάει γρήγορα, το χιούμορ είναι έξυπνο και γνώριμο ακριβώς όπως στα βιβλία της Emily Henry, ενώ η χημεία των χαρακτήρων δίνει βάθος στην ιστορία. Τα σκηνικά, γεμάτα καλοκαιρινή νοσταλγία, λειτουργούν σχεδόν σαν ένας ακόμα χαρακτήρας, μεταφέροντάς μας σε διαφορετικά μέρη και στιγμές (και όχι, δεν μας χάλασε καθόλου). Όπως συμβαίνει σε κάθε κινηματογραφική μεταφορά, έγιναν αλλαγές: κάποιες σκηνές προσαρμόστηκαν, διάλογοι διαφοροποιήθηκαν, άλλες στιγμές προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, η ουσία παραμένει αναλλοίωτη. Οι χαρακτήρες είναι ακριβώς αυτοί που γνωρίσαμε στο βιβλίο και το συναίσθημα παραμένει το ίδιο αυθεντικό.

Σε ειδική εκδήλωση του Netflix στη Νέα Υόρκη, η Emily Henry μίλησε με συγκίνηση για το ταξίδι της ιστορίας της στη μεγάλη οθόνη: «Χωρίς την αγάπη και τη στήριξη των αναγνωστών, αυτή η ταινία απλώς δεν θα υπήρχε. Το Netflix μας πίστεψε πραγματικά και μας έδωσε την ελευθερία να δημιουργήσουμε την ταινία που θέλαμε. Κάτι τόσο σπάνιο και τόσο πολύτιμο». Η συγγραφέας εξέφρασε επίσης τον ενθουσιασμό της για την κυκλοφορία της ταινίας, ενθαρρύνοντας το κοινό να απολαύσει τόσο το βιβλίο όσο και την κινηματογραφική εκδοχή, αγκαλιάζοντας τις διαφορές τους.

Στα επόμενα σχέδια του Netflix περιλαμβάνονται και άλλες μεταφορές βιβλίων της συγγραφέα, όπως Μια αστεία ιστορία, Χαρούμενο μέρος, αλλά και τα Άνθρωποι που αγαπούν τα βιβλία και Άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές, επιβεβαιώνοντας ότι η Emily Henry ήρθε για να μείνει και στην οθόνη. Είτε έχεις ήδη αγαπήσει την ιστορία μέσα από τις σελίδες της, είτε τη γνωρίζεις τώρα για πρώτη φορά, το Άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές σε καλεί σε ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, χιούμορ και καλοκαιρινή νοσταλγία. Και ναι, αξίζει να το ζήσεις και στις δύο εκδοχές.

