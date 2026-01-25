Mad Bubble
Fashion 25.01.2026

90s mini skirt: Το κομμάτι που γίνεται η απόλυτη επένδυση της σεζόν

julie
Από casual εμφανίσεις μέχρι polished outfits, η μίνι φούστα παραμένει ένα fashion investment που αναδεικνύει την ανεπιτήδευτη θηλυκότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μίνι φούστα αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Από την πρώτη της εμφάνιση τη δεκαετία του 1960 στο Λονδίνο, μέχρι την πασαρέλα του οίκου Courrèges στο Παρίσι το 1964, κατάφερε να επιβιώσει σε όλες τις εποχές της μόδας, εκπροσωπώντας θηλυκότητα, αυτοπεποίθηση και ανεπιτήδευτο στιλ.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η μίνι φούστα υιοθέτησε διαφορετικά κοψίματα και αισθητικές. Τα 90s τη μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion statements, εμπνευσμένη από iconic φιγούρες όπως η Kate Moss και η Claudia Schiffer. Σήμερα, επιστρέφει με πιο ώριμη και σύγχρονη ματιά, διατηρώντας τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα που την καθιέρωσε.

mini_fousta
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Η 90s mini skirt επιστρέφει

Η μίνι φούστα των 90s συνδυάζει κομψότητα και άνεση, προσφέροντας ευελιξία στο styling. Ταιριάζει με basic T-shirts, λεπτά πλεκτά και απλά tops για καθημερινά looks, ενώ μπορεί να αναβαθμιστεί με σακάκια, πουκάμισα ή loafers για πιο polished εμφανίσεις.

mini_fousta
https://www.instagram.com/juliesfi/

Από το casual στο refined

Το στοιχείο που κάνει τη μίνι φούστα ξεχωριστή είναι η δυνατότητα να μεταβαίνει εύκολα από ένα casual daytime look σε ένα evening outfit. Η σωστή αναλογία μήκους και εφαρμογής επιτρέπει στο κομμάτι να παραμένει διαχρονικό, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες τάσεις.

Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η μίνι φούστα των 90s δεν είναι απλώς μια νοσταλγική αναφορά, αλλά ένα κομμάτι-επένδυση. Ο μινιμαλισμός σε συνδυασμό με την προσεγμένη εφαρμογή την καθιστούν must-have, αποδεικνύοντας ότι οι σωστές γραμμές και η απλότητα παραμένουν πάντα στη μόδα.

H&M

Zara

BSB

bsb_fousta
Pinterest

Fashion fashion trends
