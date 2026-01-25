Η Liza Minnelli επιστρέφει στη δισκογραφία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Η Liza Minnelli κυκλοφόρησε το πρώτο νέο της τραγούδι μετά από 13 χρόνια, προσθέτοντας τη φωνή της σε ένα dance κομμάτι που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το τραγούδι έχει τίτλο «Kids, Wait Til You Hear This», που είναι και ο τίτλος των επερχόμενων απομνημονευμάτων της, και αποτελεί μια απρόσμενη στροφή στη deep house για τη 79χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία παρεμβάλλει σύντομες spoken δηλώσεις πάνω σε έναν έντονο ηλεκτρονικό ρυθμό. Η Liza Minnelli δεν είχε κυκλοφορήσει νέο υλικό από το 2013, όταν είχε ερμηνεύσει ένα τραγούδι για τη μουσική τηλεοπτική σειρά «Smash». Με αφορμή τη νέα της δουλειά, εξέφρασε την πίστη της στις δυνατότητες της μουσικής που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Liza Minnelli εξήρε την εταιρεία ElevenLabs, η οποία βρίσκεται πίσω από το πρότζεκτ, χαρακτηρίζοντάς την «έναν τεχνολογικό κολοσσό 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κάνει καταπληκτικά πράγματα». Στην ίδια ανάρτηση ξεκαθάρισε «Αυτό που δεν θα επιτρέψω σε αυτή τη σπουδαία εταιρεία να κάνει είναι να δημιουργήσει, να κλωνοποιήσει ή να αντιγράψει τη φωνή μου. Χρησιμοποιήσαμε ενορχηστρώσεις με τεχνητή νοημοσύνη, όχι φωνητικά με τεχνητή νοημοσύνη. Όλες οι φωνητικές παρεμβάσεις είναι δικές μου».

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky διαψεύδει ότι το video του «Helicopter$» δημιουργήθηκε με AI

Το τραγούδι αποτελεί μέρος μιας συλλογής έργων που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν βρίσκεται και ο Art Garfunkel. Το δικό του κομμάτι, με τίτλο «Authorship», περιλαμβάνει ένα spoken απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του «What Is It All But Luminous», ως φόρο τιμής στον πατέρα του, πάνω σε ένα πιανιστικό υπόβαθρο που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Η θετική στάση της Liza Minnelli και του Art Garfunkel απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις ανησυχίες άλλων ανθρώπων της μουσικής βιομηχανίας. Πολλοί φοβούνται ότι η μουσική που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη θα υπονομεύσει την απασχόληση των ανθρώπινων μουσικών και θα μιμείται το έργο άλλων χωρίς να τους αποζημιώνει επαρκώς.

Ο Ed Sheeran έχει δηλώσει «Αν παίρνεις τη δουλειά από έναν άνθρωπο, νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον κακό. Όλο το νόημα της κοινωνίας είναι ότι όλοι κάνουμε δουλειές. Αν όλα γίνονται από ρομπότ, όλοι θα μείνουμε χωρίς εργασία. Βρίσκω την τεχνητή νοημοσύνη λίγο παράξενη». Ο Lil Wayne έχει επίσης εκφράσει αμφιβολίες για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπαράγει με ακρίβεια τη φωνή του, λέγοντας «Εγώ είμαι φυσικά και οργανικά εκπληκτικός. Είμαι μοναδικός. Θα ήθελα πολύ να δω αυτό το πράγμα να προσπαθεί να αντιγράψει κάτι τέτοιο».

Παρά τις αντιδράσεις, ένα νέο κύμα εταιρειών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει δυναμικά. Οι εταιρείες συνάπτουν συμφωνίες με δισκογραφικές, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επεξεργάζονται το έργο καλλιτεχνών με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ή να δημιουργούν εξ ολοκλήρου νέα κομμάτια μέσω γραπτών εντολών, με βάση δεδομένα που αντλούνται από υπάρχουσες συνθέσεις. Οι καλλιτέχνες μπορούν να επιλέγουν αν θα συμμετέχουν σε αυτές τις υπηρεσίες. Οι δισκογραφικές εταιρείες αρχικά ήταν εχθρικές απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες και απειλούσαν με νομικές ενέργειες, ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησαν διακανονισμοί και συνεργασίες.

Διάβασε επίσης: Οι νικητές και οι χαμένοι του Hollywood το 2025

Δες κι αυτό…