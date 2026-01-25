Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 25.01.2026

Η Liza Minnelli επιστρέφει στη δισκογραφία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Η θρυλική τραγουδίστρια κυκλοφορεί το πρώτο νέο της τραγούδι μετά από 13 χρόνια και μιλά για «νέα εργαλεία στην υπηρεσία της έκφρασης»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Liza Minnelli κυκλοφόρησε το πρώτο νέο της τραγούδι μετά από 13 χρόνια, προσθέτοντας τη φωνή της σε ένα dance κομμάτι που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το τραγούδι έχει τίτλο «Kids, Wait Til You Hear This», που είναι και ο τίτλος των επερχόμενων απομνημονευμάτων της, και αποτελεί μια απρόσμενη στροφή στη deep house για τη 79χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία παρεμβάλλει σύντομες spoken δηλώσεις πάνω σε έναν έντονο ηλεκτρονικό ρυθμό. Η Liza Minnelli δεν είχε κυκλοφορήσει νέο υλικό από το 2013, όταν είχε ερμηνεύσει ένα τραγούδι για τη μουσική τηλεοπτική σειρά «Smash». Με αφορμή τη νέα της δουλειά, εξέφρασε την πίστη της στις δυνατότητες της μουσικής που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Liza Minnelli εξήρε την εταιρεία ElevenLabs, η οποία βρίσκεται πίσω από το πρότζεκτ, χαρακτηρίζοντάς την «έναν τεχνολογικό κολοσσό 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κάνει καταπληκτικά πράγματα». Στην ίδια ανάρτηση ξεκαθάρισε «Αυτό που δεν θα επιτρέψω σε αυτή τη σπουδαία εταιρεία να κάνει είναι να δημιουργήσει, να κλωνοποιήσει ή να αντιγράψει τη φωνή μου. Χρησιμοποιήσαμε ενορχηστρώσεις με τεχνητή νοημοσύνη, όχι φωνητικά με τεχνητή νοημοσύνη. Όλες οι φωνητικές παρεμβάσεις είναι δικές μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky διαψεύδει ότι το video του «Helicopter$» δημιουργήθηκε με AI

Το τραγούδι αποτελεί μέρος μιας συλλογής έργων που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν βρίσκεται και ο Art Garfunkel. Το δικό του κομμάτι, με τίτλο «Authorship», περιλαμβάνει ένα spoken απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του «What Is It All But Luminous», ως φόρο τιμής στον πατέρα του, πάνω σε ένα πιανιστικό υπόβαθρο που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Η θετική στάση της Liza Minnelli και του Art Garfunkel απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις ανησυχίες άλλων ανθρώπων της μουσικής βιομηχανίας. Πολλοί φοβούνται ότι η μουσική που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη θα υπονομεύσει την απασχόληση των ανθρώπινων μουσικών και θα μιμείται το έργο άλλων χωρίς να τους αποζημιώνει επαρκώς.

Ο Ed Sheeran έχει δηλώσει «Αν παίρνεις τη δουλειά από έναν άνθρωπο, νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον κακό. Όλο το νόημα της κοινωνίας είναι ότι όλοι κάνουμε δουλειές. Αν όλα γίνονται από ρομπότ, όλοι θα μείνουμε χωρίς εργασία. Βρίσκω την τεχνητή νοημοσύνη λίγο παράξενη». Ο Lil Wayne έχει επίσης εκφράσει αμφιβολίες για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπαράγει με ακρίβεια τη φωνή του, λέγοντας «Εγώ είμαι φυσικά και οργανικά εκπληκτικός. Είμαι μοναδικός. Θα ήθελα πολύ να δω αυτό το πράγμα να προσπαθεί να αντιγράψει κάτι τέτοιο».

Παρά τις αντιδράσεις, ένα νέο κύμα εταιρειών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει δυναμικά. Οι εταιρείες συνάπτουν συμφωνίες με δισκογραφικές, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επεξεργάζονται το έργο καλλιτεχνών με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ή να δημιουργούν εξ ολοκλήρου νέα κομμάτια μέσω γραπτών εντολών, με βάση δεδομένα που αντλούνται από υπάρχουσες συνθέσεις. Οι καλλιτέχνες μπορούν να επιλέγουν αν θα συμμετέχουν σε αυτές τις υπηρεσίες. Οι δισκογραφικές εταιρείες αρχικά ήταν εχθρικές απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες και απειλούσαν με νομικές ενέργειες, ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησαν διακανονισμοί και συνεργασίες.

Διάβασε επίσης: Οι νικητές και οι χαμένοι του Hollywood το 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Liza Minnelli μουσική Τεχνητή Νοημοσύνη ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
90s mini skirt: Το κομμάτι που γίνεται η απόλυτη επένδυση της σεζόν

90s mini skirt: Το κομμάτι που γίνεται η απόλυτη επένδυση της σεζόν

25.01.2026
Επόμενο
The Madison: Πρεμιέρα τον Μάρτιο για το spinoff του Yellowstone με τη Michelle Pfeiffer

The Madison: Πρεμιέρα τον Μάρτιο για το spinoff του Yellowstone με τη Michelle Pfeiffer

25.01.2026

Δες επίσης

Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence
Μουσικά Νέα

Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence

26.01.2026
Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»

26.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

26.01.2026
Kianna: 1 χρόνο ετοίμαζε το «No More Drama» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Kianna: 1 χρόνο ετοίμαζε το «No More Drama» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

26.01.2026
Eurovision 2026: Ο ρόλος – έκπληξη της Κλαυδίας στον 1ο ημιτελικό και τον Εθνικό τελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο ρόλος – έκπληξη της Κλαυδίας στον 1ο ημιτελικό και τον Εθνικό τελικό

26.01.2026
Zaf: Αποκαλύπτει το νόημα του τραγουδιού «Asteio» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Zaf: Αποκαλύπτει το νόημα του τραγουδιού «Asteio» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

26.01.2026
Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πλευρό της Evangelia για τη Eurovision 2026 – Τραγουδούν μαζί το Parea (video)
Μουσικά Νέα

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πλευρό της Evangelia για τη Eurovision 2026 – Τραγουδούν μαζί το Parea (video)

26.01.2026
Απρόοπτο στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που τραγουδούσε (video)
Μουσικά Νέα

Απρόοπτο στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που τραγουδούσε (video)

26.01.2026
Τραγούδησαν Παπαρίζου σε νυχτερινό κέντρο στην Ταϊλάνδη και αποθεώθηκαν – Δες το viral video
Μουσικά Νέα

Τραγούδησαν Παπαρίζου σε νυχτερινό κέντρο στην Ταϊλάνδη και αποθεώθηκαν – Δες το viral video

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος