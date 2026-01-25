Ο Tony Iommi συγκεντρώνει 61.000 ευρώ για τη μάχη κατά του καρκίνου

Μια κιθάρα που ανήκε στον κιθαρίστα των Black Sabbath, Tony Iommi, συγκέντρωσε το ποσό των 53.000 λιρών (61,105 ευρώ) για την ενίσχυση φιλανθρωπικής οργάνωσης που στηρίζει ασθενείς με καρκίνο στο Μπέρμιγχαμ. Ο Tony Iommi δώρισε την κιθάρα του στη φιλανθρωπική οργάνωση Heartlands Hospital Charity, όταν αυτή ανακοίνωσε ότι συγκεντρώνει χρήματα για τη δημιουργία ενός νέου, υπερσύγχρονου Κέντρου Αιματολογίας και Ογκολογίας για τους ασθενείς της. Το νέο κέντρο θα περιλαμβάνει χώρους για θεραπείες και ιατρικά ραντεβού, καθώς και ήσυχους χώρους και αίθουσες αναμονής για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Ο Tony Iommi, ο οποίος έχει ο ίδιος επιβιώσει από καρκίνο, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους και δήλωσε «Θα ήταν ωραίο αν και άλλοι άνθρωποι μπορούσαν να δωρίσουν και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, ώστε να δοθεί στους ασθενείς η βοήθεια που χρειάζονται». Η κιθάρα θα παραδοθεί στον νέο της ιδιοκτήτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διευθύντρια συγκέντρωσης πόρων της Heartlands Hospital Charity, Charlotte Schofield, δήλωσε ότι αισθάνθηκε «συγκλονισμένη» από τη στήριξη του Tony Iommi και ότι «δεν μπορεί να τον ευχαριστήσει αρκετά για τη γενναιοδωρία και τη στήριξή του».

Η κιθάρα που ανήκε στον Tony Iommi στάλθηκε στον νέο της ιδιοκτήτη, έναν θαυμαστή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος συμμετείχε στην κλήρωση, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην ενίσχυση της νέας μονάδας καρκίνου του νοσοκομείου.

