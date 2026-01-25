Mad Bubble
Τα ζώδια με τα πιο… πονηρά μυαλά – Ο Σκορπιός κι άλλα 3

Αυτά είναι τα 4 ζώδια με τα πιο… πονηρά μυαλά
Έχουν πάντα μια δεύτερη σκέψη (και σπάνια είναι αθώα)
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δεν μιλάμε απαραίτητα για κακές προθέσεις. Μιλάμε για εκείνα τα ζώδια που έχουν πάντα μια δεύτερη σκέψη, ένα βλέμμα που λέει περισσότερα απ’ όσα πρέπει και ένα μυαλό που τρέχει πιο γρήγορα απ’ το στόμα τους.

Πονηρά, έξυπνα και απολαυστικά επικίνδυνα, αυτά είναι τα ζώδια που δύσκολα πιάνεις στον ύπνο.

1. Σκορπιός

Ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της πονηριάς. Ο Σκορπιός δεν λέει ποτέ όσα σκέφτεται και σκέφτεται πολλά. Διαβάζει τους άλλους σαν ανοιχτό βιβλίο, ενώ ο ίδιος παραμένει μυστήριο. Ξέρει πότε να σωπάσει, πότε να κοιτάξει και πότε να χαμογελάσει… επίτηδες.

2. Δίδυμος

Το πονηρό του μυαλό δουλεύει σε multitasking mode. Ο Δίδυμος παίζει με τις λέξεις, τα νοήματα και τις καταστάσεις, συχνά χωρίς καν να το καταλάβεις. Μπορεί να σου πει κάτι αθώο που όμως κρύβει δέκα υπονοούμενα – και να το απολαύσει.

3. Λέων

Μην τον υποτιμάς. Πίσω από την αυτοπεποίθηση και το θεατρικό του στυλ, ο Λέων έχει πονηριά που βασίζεται στη γοητεία. Ξέρει πολύ καλά τι εντύπωση αφήνει και πώς να τραβάει τα βλέμματα, χρησιμοποιώντας το μυαλό του όσο και το χαμόγελό του.

4. Αιγόκερως

Ήσυχος, σοβαρός, συγκρατημένος; Μόνο στην επιφάνεια. Ο Αιγόκερως έχει πονηρό μυαλό στρατηγού. Δεν αποκαλύπτει ποτέ τις κινήσεις του, σκέφτεται δύο βήματα μπροστά και όταν καταλάβεις τι κάνει, είναι ήδη αργά.

Τελικά, η πονηριά δεν φαίνεται πάντα. Κάποιες φορές κρύβεται στο βλέμμα, στο timing ή σε μια φαινομενικά αθώα ατάκα. Και αυτά τα τέσσερα ζώδια… το ξέρουν πολύ καλά.

