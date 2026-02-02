Mad Bubble
Grammy 2026: Ο Bad Bunny μετέτρεψε τη βράβευσή του σε διαμαρτυρία και αποθεώθηκε (video)

Ο Bad Bunny χρησιμοποίησε τη σκηνή των Grammy για να μιλήσει για αγάπη, δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές των Grammy 2026 ανήκε αναμφίβολα στον Bad Bunny. Ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης από το Πουέρτο Ρίκο ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς, κατακτώντας το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το Debí Tirar Más Fotos.

Ωστόσο, η παρουσία του στη σκηνή δεν περιορίστηκε μόνο σε ευχαριστίες και πανηγυρισμούς. Ο Bad Bunny μετέτρεψε την απονομή σε πολιτική δήλωση, εξαπολύοντας ανοιχτή επίθεση κατά της μεταναστευτικής πολιτικής και των ενεργειών της υπηρεσίας ICE. Εκμεταλλευόμενος το παγκόσμιο βήμα των Grammy, ο καλλιτέχνης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα καταδίκης, την ώρα που η δράση του ICE στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Μινεσότα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με συλλήψεις διαδηλωτών και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Διάβασε επίσης: 10 εμφανίσεις από το red carpet των Grammys που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο Bad Bunny δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θέλω να πω: ICE out», προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στο κοινό, το οποίο σηκώθηκε όρθιο και τον χειροκρότησε θερμά. Γνωστός για τη σταθερή του στάση σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ο τραγουδιστής συνέχισε με λόγια που άγγιξαν πολλούς: «Δεν είμαστε τέρατα, δεν είμαστε ζώα ή εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε Αμερικανοί».


Ο λόγος του κορυφώθηκε με ένα μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς: «Η αγάπη είναι πάντα πιο δυνατή από το μίσος. Πρέπει να μάθουμε να αντιστεκόμαστε με αγάπη και να προστατεύουμε τους ανθρώπους και τις οικογένειές μας. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος μπροστά».

Με αυτή του την εμφάνιση, ο Bad Bunny επιβεβαίωσε ότι δεν είναι απλώς ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής του, αλλά και μια φωνή που δεν φοβάται να συγκρουστεί με την εξουσία, τιμώντας όσους έχουν πληγεί ή χάσει τη ζωή τους από τις πολιτικές του ICE.

Διάβασε επίσης: Οι 16 στιγμές που ξεχώρισαν στα Grammy 2025 και καθόρισαν τη βραδιά

