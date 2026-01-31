Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 31.01.2026

Οι 16 στιγμές που ξεχώρισαν στα Grammy 2025 και καθόρισαν τη βραδιά

Από ανατρεπτικές σκηνικές παρουσίες μέχρι συγκινητικά αφιερώματα και ερμηνείες υψηλής έντασης η τελετή στο Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τη δύναμη της ζωντανής μουσικής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η τελετή απονομής των Grammy 2025 απέδειξε ότι η ζωντανή σκηνική εμπειρία παραμένει η καρδιά της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Νέοι καλλιτέχνες καταξιωμένοι δημιουργοί και εμβληματικές προσωπικότητες μοιράστηκαν μια βραδιά όπου η ενέργεια η συγκίνηση και η καλλιτεχνική τόλμη συνυπήρξαν με τρόπο σπάνιο. Σε μια διοργάνωση που πλησίασε τις 4 ώρες οι εναλλαγές ρυθμού και ύφους κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού προσφέροντας στιγμές που ήδη θεωρούνται ιστορικές.

1. Khruangbin – «May Ninth»

Η αρχή έγινε με τους Khruangbin με το «May Ninth» παρουσιάζοντας μια σύντομη αλλά ατμοσφαιρική εμφάνιση η οποία ανέδειξε τη μουσική τους ταυτότητα παρά τον περιορισμένο χρόνο.

2. Chris Martin – «All My Love» για το Memoriam Tribute

Ο Chris Martin με το «All My Love» πρόσφερε μια εσωτερική ερμηνεία που συνόδευσε συγκινητικές εικόνες καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή με πιο φορτισμένη στιγμή την αναφορά στον Liam Payne.

3. «I Love L.A.»

Η βραδιά άνοιξε με φόρο τιμής στο Λος Άντζελες με τη συμμετοχή των Dawes, Brad Paisley, John Legend, Sheryl Crow, Brittany Howard και St. Vincent οι οποίοι ερμήνευσαν το «I Love L.A.» μεταφέροντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

4. Teddy Swims – «Lose Control»

Ο Teddy Swims επέλεξε μια λιτή προσέγγιση με το «Lose Control» δίνοντας έμφαση στη φωνητική του δύναμη και δημιουργώντας μια από τις πιο αυθεντικές στιγμές της βραδιάς.

5. Shaboozey – «Good News» και «A Bar Song Tipsy»

Ο Shaboozey ξεσήκωσε το κοινό με τα «Good News» και «A Bar Song Tipsy» επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και τη δυναμική σύνδεση με το κοινό.

6. The Weeknd – «Cry for Me» και «Timeless»

Η απρόσμενη επιστροφή του The Weeknd σηματοδότησε μια σημαντική συμφιλίωση με τη διοργάνωση με τα τραγούδια «Cry for Me» και «Timeless» να κερδίζουν τις εντυπώσεις.

7. Raye – «Oscar Winning Tears»

Η Raye καθήλωσε με το «Oscar Winning Tears» επιδεικνύοντας φωνητικό εύρος και σκηνική ωριμότητα μπροστά σε παγκόσμιο κοινό.

8. Benson Boone – «Beautiful Things»

Ο Benson Boone εντυπωσίασε με το «Beautiful Things» συνδυάζοντας ερμηνεία και ακροβατικά σε μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις.

9. Lady Gaga και Bruno Mars – «California Dreamin’»

Η κοινή παρουσία των Lady Gaga και Bruno Mars με το «California Dreamin’» αποτέλεσε φόρο τιμής στην πόλη του Λος Άντζελες και αναδείχθηκε σε μία από τις πιο κομψές στιγμές της τελετής.

10. Αφιέρωμα στον Quincy Jones και τον Michael Jackson

Το αφιέρωμα στον Quincy Jones έφερε στη σκηνή τους Cynthia Erivo, Herbie Hancock, Jacob Collier, Lainey Wilson, Stevie Wonder και Janelle Monáe δημιουργώντας μια συγκινητική σύνδεση παρελθόντος και παρόντος.

11. Shakira – «Ojos Asi» και «Bzrp Music Sessions Vol. 53»

Η Shakira επέστρεψε δυναμικά με τα «Ojos Asi» και «Bzrp Music Sessions Vol. 53» προσφέροντας μια ερμηνεία γεμάτη ενέργεια και ελευθερία.

12. Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Η Billie Eilish συγκίνησε με το «Birds of a Feather» σε μια σκηνική σύνθεση εμπνευσμένη από το φυσικό τοπίο της Καλιφόρνιας.

13. Sabrina Carpenter – «Espresso» και «Please Please Please»

Η Sabrina Carpenter μάγεψε με τα «Espresso» και «Please Please Please» συνδυάζοντας χορό θεατρικότητα και χιούμορ.

14. Chappell Roan – «Pink Pony Club»

Η Chappell Roan ξεχώρισε με το «Pink Pony Club» παρουσιάζοντας μια εκρηκτική και απόλυτα ελεγχόμενη σκηνική παρουσία.

15. Charli XCX – «Von Dutch» και «Guess»

Η Charli XCX μετέτρεψε την αρένα σε χορευτικό κλαμπ με τα «Von Dutch» και «Guess» προσφέροντας μια από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές της βραδιάς.

16. Doechii – «Catfish» και «Denial is a River»

Την κορυφαία στιγμή της τελετής υπέγραψε η Doechii με τα «Catfish» και «Denial is a River» συνδυάζοντας σκηνική ευρηματικότητα ρυθμική ακρίβεια και ερμηνευτική ένταση επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην κορυφή της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Οι Grammy 2025 επιβεβαίωσαν ότι η ζωντανή μουσική εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο ισχυρό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το παγκόσμιο κοινό προσφέροντας στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη της μουσικής ιστορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

