Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα αποκαλύπτεται πως είναι κόρη του Θεόφιλου στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

Η σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», επιστρέφει με νέα καθηλωτικά επεισόδια την Δευτέρα 2 έως την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στις 20:00 με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές.

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00 – διπλό επεισόδιο

Επεισόδιο: 59

Η αλλαγή της κατάθεσης από τον Ορφέα και την μάρτυρα έχουν τεράστιες, καταλυτικές επιπτώσεις στην οικογένεια. Ο Θεόφιλος με την Σοφία προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν τον Ορφέα να λογικευτεί και να κάνει πίσω αλλά μάταια. Η Άννα του συμπαραστέκεται. Ούτε καν οι απειλές του εισαγγελέα στέκονται ικανές να του αλλάξουν γνώμη. Τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα κάνοντας τον Μανιάτη χαρούμενο. Ο δρόμος για την απελευθέρωση της Φωτεινής δείχνει να ανοίγει.

Επεισόδιο: 60

Ο Ορφέας και η Φωτεινή συμφωνούν να μιλήσουν. Η Φωτεινή ανακοινώνει στη Ζωή ότι είναι έγκυος. Ο Λευτέρης βρίσκει την Άννα και, μετά τα μέλια, την πιέζει για το διαζύγιο. Η Νικαίτη προειδοποιεί τη Σοφία ότι οι μέρες της τελείωσαν και αυτό ωθεί τη Θεανώ να ζητήσει τη βοήθεια του Μάκη. Η Φωτεινή και ο Ορφέας συγκρούονται έντονα όταν εκείνου του ξεφεύγει ότι ήξερε για την εγκυμοσύνη, με τη Φωτεινή να τον κατηγορεί ότι δεν έκανε τίποτα ανιδιοτελώς. Ο Ευριπίδης συλλαμβάνεται. Η Ζωή εξομολογείται στον Άγγελο τον βιασμό από τον πατέρα των διδύμων. Ο Λευτέρης την ακούει και αποδέχεται, τελικά, τη μητέρα του. Ο Ορφέας πάει στο πατρικό και απαιτεί να συζητήσει για το παιδί του, αλλά η Φωτεινή του ζητάει να φύγει απ’ τη ζωή της. Ο Ορφέας ανακοινώνει στην Άννα ότι δεν θα πάρουν διαζύγιο και ο Θεόφιλος λαμβάνει τ’ αποτελέσματα του τεστ DNA.





Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 61

Στο σπίτι Καλλιγά, τα αληθινά αποτελέσματα DNA επιβεβαιώνουν ότι η Εβίτα είναι κόρη του Θεόφιλου. Η Σοφία ξεμπροστιάζεται πως είχε στήσει ψεύτικο τεστ και ο Θεόφιλος τη διατάζει να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει. Η Νικαίτη θυμίζει την αδικία προς τη Ζωή, κι η Εβίτα της τηλεφωνεί, ζητά συγγνώμη, ενώ ο Χάρης κρατά ψυχρή στάση. Την ίδια ώρα, στην πανσιόν καταφτάνουν δύο άντρες ως «καινούριοι ιδιοκτήτες». Ο Θανάσης έχει εκχωρήσει το κτίριο για χρέη από χαρτιά, αφήνοντας την Έλλη μετέωρη. Ο Ορφέας λέει πως θα πάρει το παιδί από την Φωτεινή, ενώ αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα.

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 62

Η απόφαση πώλησης των επιχειρήσεων περνά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου με επικεφαλής τον Θεόφιλο, αφήνοντας τη Ζωή και τον Άγγελο εκτός παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή, η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων και επιλέγει τον Λευτέρη, ενώ η Κατερίνα παρασύρεται σε μια κρυφή ερωτική εμπλοκή με τον Χάρη. Η Έλλη δικαιώνεται, καθώς μαθαίνει πως η πανσιόν περνά οριστικά στο όνομά της. Η Φωτεινή συγκρούεται σκληρά με τον Ορφέα και τον απομακρύνει από τη ζωή της, οδηγώντας τον σε απόγνωση. Τη στιγμή των υπογραφών για την πώληση του Ομίλου, η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Άγγελου ανατρέπει τα πάντα, τινάζοντας τη συμφωνία στον αέρα.

