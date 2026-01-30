Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή. Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 23:40, για να μας ταξιδέψει στις διαχρονικές αξίες της ομαδικότητας, της φιλίας και της κοινότητας.

Σε ένα ταξίδι, μακριά από τα φώτα των μεγάλων σταδίων και των επαγγελματικών διοργανώσεων, αφιερωμένο στο ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στις τοπικές κοινωνίες, που το κρατούν ακόμα ζωντανό. Με πρωταγωνιστές πρόσωπα της διπλανής πόρτας: αγρότες, δασκάλους, εργάτες, χασάπηδες, βοσκούς, παπάδες, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία. Άνθρωποι που, για λίγο, αφήνουν την καθημερινότητά τους, φορούν τη φανέλα της τοπικής ομάδας και παίζουν με την ψυχή τους για το χωριό, για την παρέα, για τους συγχωριανούς τους.

Η κάμερα του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» ακολουθεί κάθε τους βήμα, από τα σπίτια και τα καφενεία μέχρι τα χωράφια και το γήπεδο και αποτυπώνει τη ζεστασιά, τη φιλία και το πείσμα που κρύβεται πίσω από κάθε ερασιτεχνικό ματς.Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ντοκιμαντέρ. Είναι μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής περιφέρειας, όπου το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων. Κάθε αγώνας είναι γιορτή και κάθε γκολ γράφει ιστορία.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Αµοιρίδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Θανάσης Νικολάου

Αφήγηση / Κείμενα: Στέφανος Τσιτσόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Αλεξάνδρα Καραµπουρνιώτη

Δηµοσιογραφική Έρευνα: Σταύρος Γεωργακόπουλος

Μοντάζ: Παύλος Παπαδόπουλος, Χρήστος Πράντζαλος, Αλέξανδρος Σαουλίδης, Γκρεγκ Δούκας

Εικονοληψία: Γιάννης Σαρόγλου, Ζώης Αντωνής, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Κωνσταντίνος Κώττας

Ηχοληψία: Παύλος Γκέροβ, Τάσος Καραδέδος

Σχεδιασμός Γραφικών: Θανάσης Γεωργίου

Εικονογράφηση: Βασίλης Γκογκτζιλάς

Μουσική τρέιλερ: Bonzai

Εκτέλεση Παραγωγής: AN Sports and Media

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

