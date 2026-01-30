Mad Bubble
Η Kate Winslet και ο βασιλιάς Κάρολος σε θερμή συνάντηση στο κάστρο Windsor

Η Kate Winslet και άλλες διασημότητες παραβρέθηκαν στην πρώτη προβολή ντοκιμαντέρ του Βασιλιά Κάρολου στο Windsor Castle
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια μοναδική βραδιά έζησαν οι προσκεκλημένοι στο Windsor Castle την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, καθώς έγινε η πρώτη προβολή ταινίας σε βασιλική κατοικία με τη συμμετοχή του βασιλιά Καρόλου. Το νέο ντοκιμαντέρ του, Finding Harmony: A King’s Vision, προβλήθηκε ενώπιον 222 καλεσμένων, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι ηθοποιοί όπως οι Benedict Cumberbatch, Sir Kenneth Branagh, Dame Judi Dench και Stanley Tucci.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης οι μουσικοί Sir Rod Stewart και Jools Holland, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ Kate Winslet, η οποία αφηγείται το ντοκιμαντέρ, έδωσε ιδιαίτερο τόνο στην πρεμιέρα με την παρουσία της. Η ταινία ακολουθεί τον βασιλιά Κάρολο καθώς εξηγεί τη σημασία της αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, προτρέποντας το κοινό να δει τον εαυτό του ως μέρος της φύσης και όχι εκτός αυτής. Παρά τις δεκαετίες κριτικής που έχει δεχθεί για την περιβαλλοντική του δράση, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θα παρεκκλίνει από την καμπάνια του για το περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ΅-ΜΠΕ

Πριν την προβολή, η Kate Winslet μοιράστηκε με τους καλεσμένους λίγες σκέψεις για τη θεωρία της αρμονίας του βασιλιά: «Η αρμονία είναι μια όμορφη θεωρία που μας καλεί να δούμε τον εαυτό μας ως μέρος της φύσης, όχι εκτός αυτής, και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του κλίματος χρησιμοποιώντας μια συνδεδεμένη προσέγγιση. Θα δείτε πώς αυτή η θεωρία έχει ήδη εφαρμοστεί παγκοσμίως, με έμπνευση από διαφορετικές κουλτούρες και συχνά για αιώνες.»

Το ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε μέσα σε έξι μήνες, ωστόσο όπως σημείωσε η Winslet, ήταν «μια ζωή σε εξέλιξη» για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος με πάθος προωθεί τις θετικές αλλαγές που ελπίζει να δει στον κόσμο. Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν επίσης η βασίλισσα Καμίλα, η Σοφία, Δούκισσα του Εδιμβούργου, καθώς και οι Δούκας και Δούκισσα του Γκλούστερ.

Η βραδιά είχε και συγκινητικές στιγμές μεταξύ του βασιλιά και της ηθοποιού. Νέο υλικό από το Hello! Magazine δείχνει την Winslet να υποκλίνεται μπροστά στον Κάρολο, ο οποίος της έδωσε το χέρι για χειραψία. Η ηθοποιός τοποθέτησε το άλλο χέρι στον ώμο του και του είπε ότι η ταινία ήταν «υπέροχα», ενώ η συζήτησή τους γέμισε γέλια και χαμόγελα.

Το ντοκιμαντέρ Finding Harmony: A King’s Vision θα κυκλοφορήσει στις 6 Φεβρουαρίου στο Prime Video σε περισσότερες από 240 χώρες και εδάφη, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει την οπτική του Charles για τη σχέση ανθρώπου και φύσης μέσα από έναν εμπνευσμένο και διαχρονικό φακό.

