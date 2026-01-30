Η Margot Robbie φέρνει ξανά στο φως το θρυλικό κόσμημα-καρδιά της Elizabeth Taylor

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη το βράδυ της Τρίτης, η Margot Robbie δεν εμφανίστηκε απλώς στο κόκκινο χαλί, το κατέκτησε. Δίπλα της στεκόταν ο Jacob Elordi, ο κινηματογραφικός Heathcliff της πολυσυζητημένης νέας μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος από την Emerald Fennell. Όμως το στοιχείο που έκλεψε πραγματικά την παράσταση δεν ήταν μόνο η χημεία τους, αλλά ένα κόσμημα με ιστορία αιώνων.

Γύρω από τον λαιμό της ηθοποιού έλαμπε ένα διαμαντένιο μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς, γνωστό ως το περίφημο «Taj Mahal» diamond, δεμένο σε κολιέ Cartier. Η πορεία του μοιάζει με μυθιστόρημα: ξεκίνησε ως δώρο του Μογγόλου αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν προς τη σύζυγό του Νουρ Τζαχάν και αργότερα πήρε το όνομά του από το μαυσωλείο που ο ίδιος έχτισε στη μνήμη της. Αιώνες μετά, το κόσμημα κατέληξε στα χέρια του Richard Burton, ο οποίος το χάρισε στην Elizabeth Taylor για τα 40ά της γενέθλια το 1972. Στο εσωτερικό του φέρει χαραγμένη τη φράση «Love is Everlasting», μια λεπτομέρεια που δένει ιδανικά με το δραματικό σύμπαν των Ανεμοδαρμένων Υψών, και όχι τυχαία, αφού ο Burton είχε ενσαρκώσει τον Heathcliff στην κινηματογραφική εκδοχή του 1958.

Η Margot Robbie συνδύασε το ιστορικό κόσμημα με μια ολοκαίνουργια δημιουργία Schiaparelli, ειδικά προσαρμοσμένη από τη συλλογή άνοιξη 2026. Το φόρεμα, με διάφανο δαντελένιο μπούστο και εντυπωσιακή φούστα σε αποχρώσεις κόκκινου και μαύρου, άφηνε την πλάτη ακάλυπτη, ιδανικό καμβά για να πέφτει θεατρικά η μακριά ουρά του διαμαντιού πάνω στους ώμους της.

Η επιλογή του κοσμήματος δεν ήταν τυχαία. Σε συνεργασία με τον stylist Andrew Mukamal, επένδυσε ξανά στο λεγόμενο «method dressing», μεταφέροντας το πνεύμα της ταινίας και εκτός οθόνης. Το δίδυμο Robbie–Elordi μάλιστα τίμησε τη συνεργασία του και με δύο ίδια δαχτυλίδια, που απεικονίζουν σκελετούς να αγκαλιάζονται, συνοδευόμενους από το εμβληματικό απόσπασμα «Whatever our souls are made of, his and mine are the same».

Η ίδια η ηθοποιός έχει παραδεχτεί ότι ένιωθε «χαμένη, σαν παιδί χωρίς την κουβέρτα του» όταν ο Elordi έλειπε από το πλατό, ενώ εκείνος χαρακτήρισε τη σχέση τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ως «αμοιβαία εμμονή». Με τέτοιες δηλώσεις, αλλά και με εμφανίσεις σαν αυτή, η Margot Robbie αποδεικνύει ότι δεν ντύνεται απλώς για έναν ρόλο, τον ζει μέχρι τέλους.

