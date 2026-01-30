Mad Bubble
Στην Cosmote TV η 68η τελετή απονομής των Grammy

Το ενδιαφέρον στρέφεται στον Kendrick Lamar, ο οποίος ηγείται της κούρσας των Grammy με 9 υποψηφιότητες, ενώ η Lady Gaga ακολουθεί με 7
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη βραδιά της παγκόσμιας μουσικής έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον των φίλων της μουσικής κορυφώνεται. Τα βραβεία Grammy επιστρέφουν με λάμψη, δυνατές υποψηφιότητες και εμφανίσεις που αναμένονται να καθηλώσουν το κοινό, μεταφέροντας τον παλμό της διεθνούς σκηνής απευθείας στους τηλεθεατές. Η 68η τελετή απονομής των Grammy πλησιάζει και οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά στην Cosmote TV. Η τελετή θα μεταδοθεί την Κυριακή 1/2 (ξημερώματα Δευτέρας 2/2) στις 03.00 από το Cosmote Cinema 2, σε σχολιασμό από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Γιώργο Μουχταρίδη και Claudia Matola, ενώ θα προβληθεί και με υπότιτλους τη Δευτέρα 2/2 στις 22.00 (Cosmote Cinema 2). Την ίδια ημέρα στις 21.00 (Cosmote Cinema 2), οι παραγωγοί των μουσικών βραβείων Grammy 2026 θα ξεναγήσουν τους συνδρομητές της Cosmote TV στα παρασκήνια της μεγάλης μουσικής γιορτής, μέσα από το ειδικό αφιέρωμα «Inside the 68th Annual Grammy Awards».

Διάβασε επίσης: Ο Justin Bieber στη σκηνή των Grammy μετά από 4 χρόνια απουσίας

Στη φετινή απονομή των μεγαλύτερων μουσικών βραβείων παγκοσμίως, τα φώτα στρέφονται στον Kendrick Lamar, ο οποίος συγκεντρώνει συνολικά 9 υποψηφιότητες. Ισχυρή παρουσία καταγράφει και η Lady Gaga με 7 υποψηφιότητες. Η Mother Monster δεν έχει ακόμη αποκαλύψει ποιο τραγούδι ή ποια τραγούδια θα ερμηνεύσει, ωστόσο έχει μακρά και έντονη παρουσία στα μουσικά βραβεία, όπου στο παρελθόν έχει παρουσιάσει επανειλημμένα σουρεαλιστικές και αξέχαστες εμφανίσεις.

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Ανάμεσα στους κορυφαίους υποψηφίους ξεχωρίζουν ο Bad Bunny με 6 υποψηφιότητες, η Sabrina Carpenter με 6, ο Leon Thomas με 6 υποψηφιότητες, ο Tyler, the Creator επίσης με 6, η Billie Eilish με 2 και ο Justin Bieber με 4.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη σκηνή της Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, οι θεατές θα απολαύσουν μοναδικά performances και ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, με δημοφιλή ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες να συναρπάζουν το κοινό μέσα από δυναμικές εμφανίσεις και αναπάντεχες εκπλήξεις επί σκηνής. Ο Trevor Noah θα παρουσιάσει την τελετή για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρώνοντας την πορεία του, καθώς αυτή θα είναι η τελευταία φορά που αναλαμβάνει τον ρόλο του οικοδεσπότη στη διοργάνωση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Οι Slash, Post Malone και Chad Smith θα τιμήσουν θρύλους της μουσικής

