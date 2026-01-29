Ο Justin Bieber στη σκηνή των Grammy μετά από 4 χρόνια απουσίας

Ο Justin Bieber επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι θα ανέβει στη σκηνή των Grammy 2026, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην κορυφαία μουσική διοργάνωση μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας. Η τελετή θα μεταδοθεί την Κυριακή και θα αποτελέσει την πρώτη εμφάνιση του Καναδού σταρ στη βραδιά των βραβείων από το 2022. Η τελευταία του παρουσία στα Grammy είχε συνδεθεί με μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή, όταν ερμήνευσε το τραγούδι «Peaches» μαζί με τους Giveon και Daniel Caesar. Η φετινή επιστροφή αποκτά χαρακτήρα ολοκλήρωσης ενός κύκλου, καθώς ο Justin Bieber επανέρχεται στο επίκεντρο έπειτα από μια χρονιά που επανακαθόρισε την καλλιτεχνική του πορεία.

Στο πρόγραμμα των εμφανίσεων περιλαμβάνονται επίσης οι Sabrina Carpenter, Clipse με τον Pharrell Williams, καθώς και υποψήφιοι για το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, ανάμεσά τους οι the Marías, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Sombr, Lola Young και Olivia Dean.

Η επιστροφή του Justin Bieber έρχεται μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Swag» το 2025, το οποίο έκανε ντεμπούτο στη θέση 2 του Billboard 200. Παρά το γεγονός ότι δεν κατέκτησε την κορυφή, σημείωσε το μεγαλύτερο streaming ντεμπούτο της καριέρας του, με 16 από τα 21 τραγούδια του άλμπουμ να μπαίνουν στο Billboard Hot 100. Το «Swag», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, ανέδειξε έναν πιο εσωστρεφή alt R&B ήχο. Δύο μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, ακολούθησε το «Swag II», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τραγουδιών των δύο κυκλοφοριών στα 44.

Στη φετινή απονομή, ο Justin Bieber διεκδικεί 4 βραβεία, ανάμεσά τους Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερο Pop Vocal Album για το «Swag», Καλύτερη Pop Solo Ερμηνεία για το «Daisies» και Καλύτερη R&B Ερμηνεία για το «Yukon». Στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς θα αναμετρηθεί με ονόματα όπως οι Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Tyler, the Creator και οι Clipse. Συνολικά, ο Justin Bieber μετρά 23 υποψηφιότητες για Grammy και 2 νίκες στην καριέρα του.

Επιπλέον ενδιαφέρον στη φετινή βραδιά προσθέτει η παρουσία της πρώην συντρόφου του Selena Gomez, η οποία αναμένεται να παρευρεθεί μαζί με τον σύζυγό της Benny Blanco. Το ζευγάρι είναι υποψήφιο για το τραγούδι «Bluest Flame», γεγονός που φέρνει τους πρώην συντρόφους στον ίδιο χώρο σε ένα από τα πιο προβεβλημένα γεγονότα της μουσικής βιομηχανίας. Ο Justin Bieber αναμένεται να συνοδεύεται στην τελετή από τη σύζυγό του Hailey Bieber, η οποία έχει σταθεί σταθερά στο πλευρό του κατά την πρόσφατη καλλιτεχνική του αναγέννηση.

Η εμφάνιση στα Grammy αποτελεί μόνο έναν από τους σταθμούς ενός νέου κεφαλαίου για τον καλλιτέχνη. Αργότερα μέσα στη χρονιά, ο Justin Bieber θα είναι ο κεντρικός headliner του Coachella, σε μια ιστορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο ίδιος και φέρεται να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον τον πιο ακριβοπληρωμένο καλλιτέχνη στην ιστορία του φεστιβάλ.

