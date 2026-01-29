Mad Bubble
Nicki Minaj: Δηλώνει η no 1 θαυμάστρια του Donald Trump

Η Nicki Minaj δηλώνει ανοιχτά ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια του Donald Trump και υποστηρίζει ότι η στάση της δεν θα κλονιστεί
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Nicki Minaj δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών όσον αφορά τη στάση της απέναντι στον Donald Trump. Η διάσημη ράπερ εμφανίστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών στην Ουάσινγκτον, με αφορμή την παρουσίαση των λεγόμενων «Trump Accounts» για νεογέννητα, και προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις αλλά και συζητήσεις.

Μιλώντας μπροστά στο κοινό, η Minaj δήλωσε ανοιχτά ότι θεωρεί τον εαυτό της «πιθανότατα τη μεγαλύτερη θαυμάστρια» του Αμερικανού προέδρου, ξεκαθαρίζοντας πως η υποστήριξή της δεν πρόκειται να κλονιστεί από τα αρνητικά σχόλια ή την κριτική που δέχεται. Αντίθετα, όπως είπε, τέτοιου είδους επιθέσεις λειτουργούν για εκείνη ως κίνητρο ώστε να τον στηρίζει ακόμη πιο έντονα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η 43χρονη καλλιτέχνιδα μίλησε με ιδιαίτερα φορτισμένο λόγο, τονίζοντας πως δεν σκοπεύει να επιτρέψει, ούτε η ίδια ούτε όσοι τον υποστηρίζουν, να επικρατήσουν, όπως ανέφερε, εκφοβιστικές πρακτικές ή εκστρατείες δυσφήμισης. Λίγο πριν την ομιλία του ίδιου του Trump στην εκδήλωση, η Minaj υποστήριξε ότι ο πρόεδρος έχει ισχυρή στήριξη και ότι, σύμφωνα με την προσωπική της πεποίθηση, προστατεύεται από τον Θεό.

Η στάση αυτή σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη μεταστροφή σε σχέση με το παρελθόν. Το 2020, η Nicki Minaj είχε δηλώσει δημόσια πως δεν σκόπευε να «ανεβεί στο τρένο του Donald Trump». Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η παρουσία της σε πολιτικά γεγονότα και οι δηλώσεις της δείχνουν ότι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ηχηρές celebrity υποστηρίκτριες του προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενδεικτική ήταν και η εμφάνισή της τον προηγούμενο μήνα στο ετήσιο συνέδριο της Turning Point USA, όπου εξέφρασε τον σεβασμό και τον θαυμασμό της προς τον Trump, λέγοντας ότι έχει δώσει σε πολλούς ανθρώπους την ελπίδα πως μπορούν να αντισταθούν σε όσους θεωρούν «κακούς», διατηρώντας την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά τους. Η ίδια μάλιστα στάθηκε και στο κοινό τους σημείο αναφοράς, καθώς και οι δύο κατάγονται από το Queens της Νέας Υόρκης.

Ο Donald Trump, από την πλευρά του, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη στήριξη της Minaj. Σε δηλώσεις του, τη χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ράπερ στην ιστορία», προσθέτοντας ότι τη θεωρεί εξαιρετική, παρότι, όπως είπε, δεν τη γνωρίζει προσωπικά. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι γνωρίζει πως η Nicki Minaj έχει δεχτεί κριτική, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της κοινότητάς της δεν συμμερίζεται τις πολιτικές του απόψεις.

Μια πιο χαλαρή στιγμή δεν άργησε να ακολουθήσει, όταν ο Trump αστειεύτηκε με τα εντυπωσιακά, μακριά νύχια της Nicki Minaj, πιάνοντας το χέρι της και λέγοντας με χιούμορ πως ίσως αφήσει κι εκείνος τα δικά του νύχια να μακρύνουν, επειδή του άρεσαν.

Η δημόσια αυτή ανταλλαγή φιλοφρονήσεων και δηλώσεων επιβεβαιώνει ότι η Nicki Minaj δεν φοβάται να τοποθετηθεί πολιτικά, ακόμη κι αν γνωρίζει ότι η στάση της θα συνεχίσει να διχάζει τόσο το κοινό της όσο και τη δημόσια σφαίρα.

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

