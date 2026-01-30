Mad Bubble
Σόλων Τσούνης: Η απάντηση για το αν θα συνεχίσει του χρόνου το «Σόι σου»

Ο ηθοποιός μιλά για την επιτυχία της σειράς και τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για τη θερμή υποδοχή που έχει γνωρίσει το «Σόι σου» από το τηλεοπτικό κοινό μίλησε ο Σόλων Τσούνης, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με την πορεία της σειράς και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

Όπως ανέφερε, η επιστροφή της αγαπημένης κωμικής σειράς έχει εξελιχθεί σε καθημερινή συνήθεια για τους τηλεθεατές, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο ίδιος δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος και ευγνώμων για την ανταπόκριση του κόσμου, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, καθώς έχουν φτάσει στο 35ο επεισόδιο.

Ο Σόλων Τσούνης παραδέχτηκε πως υπήρχε αγωνία για το πώς θα αντιδρούσε το κοινό, δεδομένου ότι η σειρά επέστρεψε 6 χρόνια μετά το τέλος της. Όπως εξήγησε, όλοι οι συντελεστές είχαν άγχος στην αρχή, ωστόσο το δυνατό ξεκίνημα τους γέμισε αισιοδοξία και τους έκανε να νιώσουν μεγαλύτερη σιγουριά. Σε ό,τι αφορά τις φήμες περί συνέχισης της σειράς και την επόμενη σεζόν, ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Ο ίδιος δήλωσε πως ενημερώθηκε κι εκείνος από δημοσιεύματα και εξέφρασε την επιθυμία του να υπάρξουν σύντομα νεότερα, τονίζοντας ότι θα ήθελε πολύ να συνεχιστεί το Σόι σου.


Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί ως guest στα επόμενα επεισόδια. Αν και, όπως είπε, δεν είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν στα γυρίσματα, εξέφρασε τη συμπάθεια και την εκτίμησή του προς τον αγαπημένο δημιουργό, δηλώνοντας πως θα ήθελε να τον δει και στο «δικό τους σόι».

Το σόι σου γυρίσματα
Alpha TV Ελληνικές Σειρές Σόλων Τσούνης ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
