Η Heidi Klum ποζάρει σε σιδηροδρομικές γραμμές φορώντας μόνο τη γούνα της

Η Heidi Klum ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα, και το απέδειξε ξανά με τον πιο τολμηρό τρόπο. Το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο Instagram, στο οποίο ποζάρει πάνω σε εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές, φορώντας μόνο εσώρουχα, μια γούνα και ψηλές λευκές μπότες. Με τη γούνα να καλύπτει διακριτικά το στήθος της, η εικόνα κινείται ανάμεσα στη μόδα, την πρόκληση και το performance.

Το βίντεο δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή φωτογράφιση, αλλά μέρος της προώθησης του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Red Eye», μια συνεργασία με τον Αμερικανό DJ, μουσικό παραγωγό και τραγουδοποιό Diplo. Όπως αποκάλυψε η ίδια, το κομμάτι θα είναι διαθέσιμο για streaming στις 13 Φεβρουαρίου και θα λειτουργήσει ως το κεντρικό τραγούδι της 21ης σεζόν του «Germany’s Next Topmodel», του ριάλιτι μόδας που παρουσιάζει και επιμελείται η ίδια εδώ και χρόνια.

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie φέρνει ξανά στο φως το θρυλικό κόσμημα-καρδιά της Elizabeth Taylor

Το «Red Eye» αποτελεί το τέταρτο single στη μουσική πορεία της Heidi Klum. Στο παρελθόν είχε κυκλοφορήσει το «Wonderland» (2006), συνεργάστηκε με τον Snoop Dogg στο «Chai Tea with Heidi» (2022) και με τον DJ Tiësto στο «Sunglasses at Night» (2024), δείχνοντας ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί πέρα από τον χώρο της μόδας.

Διάβασε επίσης: Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες

Δες κι αυτό…