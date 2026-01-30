Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 30.01.2026

Η Heidi Klum ποζάρει σε σιδηροδρομικές γραμμές φορώντας μόνο τη γούνα της

heidi_klum
Η Heidi Klum εμφανίζεται γυμνή πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές, φορώντας μόνο γούνα και λευκές μπότες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Heidi Klum ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα, και το απέδειξε ξανά με τον πιο τολμηρό τρόπο. Το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο Instagram, στο οποίο ποζάρει πάνω σε εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές, φορώντας μόνο εσώρουχα, μια γούνα και ψηλές λευκές μπότες. Με τη γούνα να καλύπτει διακριτικά το στήθος της, η εικόνα κινείται ανάμεσα στη μόδα, την πρόκληση και το performance.

Το βίντεο δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή φωτογράφιση, αλλά μέρος της προώθησης του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Red Eye», μια συνεργασία με τον Αμερικανό DJ, μουσικό παραγωγό και τραγουδοποιό Diplo. Όπως αποκάλυψε η ίδια, το κομμάτι θα είναι διαθέσιμο για streaming στις 13 Φεβρουαρίου και θα λειτουργήσει ως το κεντρικό τραγούδι της 21ης σεζόν του «Germany’s Next Topmodel», του ριάλιτι μόδας που παρουσιάζει και επιμελείται η ίδια εδώ και χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie φέρνει ξανά στο φως το θρυλικό κόσμημα-καρδιά της Elizabeth Taylor

Το «Red Eye» αποτελεί το τέταρτο single στη μουσική πορεία της Heidi Klum. Στο παρελθόν είχε κυκλοφορήσει το «Wonderland» (2006), συνεργάστηκε με τον Snoop Dogg στο «Chai Tea with Heidi» (2022) και με τον DJ Tiësto στο «Sunglasses at Night» (2024), δείχνοντας ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί πέρα από τον χώρο της μόδας.

Διάβασε επίσης: Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

celebrity Heidi Klum
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σόλων Τσούνης: Η απάντηση για το αν θα συνεχίσει του χρόνου το «Σόι σου»

Σόλων Τσούνης: Η απάντηση για το αν θα συνεχίσει του χρόνου το «Σόι σου»

30.01.2026
Επόμενο
Η Gisele Bündchen γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Gisele Bündchen γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες

30.01.2026

Δες επίσης

«Δεν βλέπω τίποτα»: Η Dame Judi Dench απαντά στους φωτογράφους που την πιέζουν να κοιτάξει την κάμερα
Celeb News

«Δεν βλέπω τίποτα»: Η Dame Judi Dench απαντά στους φωτογράφους που την πιέζουν να κοιτάξει την κάμερα

30.01.2026
Η Kate Winslet και ο βασιλιάς Κάρολος σε θερμή συνάντηση στο κάστρο Windsor
Celeb News

Η Kate Winslet και ο βασιλιάς Κάρολος σε θερμή συνάντηση στο κάστρο Windsor

30.01.2026
Η Gisele Bündchen γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες
Celeb News

Η Gisele Bündchen γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες

30.01.2026
Η Margot Robbie φέρνει ξανά στο φως το θρυλικό κόσμημα-καρδιά της Elizabeth Taylor
Celeb News

Η Margot Robbie φέρνει ξανά στο φως το θρυλικό κόσμημα-καρδιά της Elizabeth Taylor

30.01.2026
Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες
Celeb News

Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες

29.01.2026
Ο Pharrell Williams χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής
Celeb News

Ο Pharrell Williams χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής

29.01.2026
Διαζύγιο για τον Rob Schneider και την Patricia Azarcoya μετά από 15 χρόνια γάμου
Celeb News

Διαζύγιο για τον Rob Schneider και την Patricia Azarcoya μετά από 15 χρόνια γάμου

29.01.2026
Ο Marc Anthony και η Nadia Ferreira περιμένουν το δεύτερο παιδί τους
Celeb News

Ο Marc Anthony και η Nadia Ferreira περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

29.01.2026
Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια
Celeb News

Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια

29.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία