Celeb News 30.01.2026

Η Gisele Bündchen γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες

Το supermodel κάνει μια σπάνια προσωπική ανάρτηση για να γιορτάσει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με τον Joaquim Valente
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Gisele Bündchen βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της και αυτή τη φορά επέλεξε να τη μοιραστεί δημόσια. Το διάσημο supermodel έκανε μια σπάνια εξαίρεση στη διακριτική στάση που κρατά απέναντι στην προσωπική της ζωή και δημοσίευσε στο Instagram τρυφερές εικόνες με αφορμή τα πρώτα γενέθλια του γιου της, που απέκτησε με τον σύζυγό της Joaquim Valente.

Η ανάρτηση περιλάμβανε ένα καρουζέλ 15 φωτογραφιών, με τον μικρό να πρωταγωνιστεί στην πρώτη εικόνα: καθισμένος πάνω σε ένα παιχνίδι-πόνι, με ένα μπαλόνι που έγραφε «Happy Birthday». Οι υπόλοιπες λήψεις αποτύπωναν στιγμές οικογενειακής θαλπωρής, με τη Gisele και τον Joaquim να χαμογελούν και να απολαμβάνουν τον ρόλο τους ως γονείς.

Στη λεζάντα, η Gisele Bündchen έγραψε συγκινημένη: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει περάσει ήδη πάνω από ένας χρόνος από τότε που ήρθες για να ευλογήσεις τις ζωές μας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τόσα πολλά», συνοδεύοντας το μήνυμα τόσο στα αγγλικά όσο και στα πορτογαλικά.

Το supermodel, που έγινε μητέρα για τρίτη φορά το 2025, έχει ήδη δύο παιδιά από τον γάμο της με τον Tom Brady: τον Benjamin, 15 ετών, και τη Vivian, 12 ετών. Παρά τον χωρισμό της από τον θρύλο του NFL τον Οκτώβριο του 2022, οι δυο τους διατηρούν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και έχουν συμφωνήσει στη συνεπιμέλεια των παιδιών τους.

Η σχέση της Gisele Bündchen με τον Joaquim Valente έγινε γνωστή στα τέλη του 2022, όταν το ζευγάρι εθεάθη μαζί στην Costa Rica. Αν και αρχικά η ίδια διέψευδε ότι υπήρχε κάτι ερωτικό μεταξύ τους, τον Φεβρουάριο του 2024 πηγή επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι είναι ζευγάρι και πως η σχέση τους εξελίχθηκε φυσικά και ήρεμα.

Λίγο πριν τη γέννηση του γιου της, η Gisele είχε συγκινήσει τους θαυμαστές της δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου εμφανιζόταν με μαγιό σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, συνοδεύοντάς το με ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα: «Η ευτυχία είναι μια εσωτερική υπόθεση. Θυμήσου, είσαι ο μόνος που έχει τη δύναμη να δημιουργήσει τη ζωή που θέλεις να ζήσεις».

Αν και δεν έχει αποκαλύψει επίσημα το όνομα του μικρού, πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεσαίο του όνομα είναι River, μια λεπτή αναφορά στη φύση,  στοιχείο που χαρακτηρίζει διαχρονικά τη φιλοσοφία ζωής της Gisele Bündchen.

Με αυτή τη σπάνια αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση, η Gisele δείχνει μια πιο ήρεμη, γήινη πλευρά της ζωής της, μακριά από τις πασαρέλες και τα φώτα της δημοσιότητας, αποδεικνύοντας πως για εκείνη η οικογένεια παραμένει η μεγαλύτερη πολυτέλεια.

Gisele Bündchen ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΠΑΙΔΙ
