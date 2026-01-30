Mad Bubble
Social Trends 30.01.2026

Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας

Κορδέλα
Η θεωρία που έγινε viral στο TikTok υποστηρίζει ότι ένα απλό αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οι γυναίκες αντιμετωπίζονται στο χώρο εργασίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια απλή κορδέλα μαλλιών μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοι σε αντιλαμβάνονται στο γραφείο. Η λεγόμενη «θεωρία της κορδέλας μαλλιών», η οποία έγινε δημοφιλής σε πλατφόρμες όπως το TikTok, υποστηρίζει ότι ένα απλό αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει στους γύρω την εντύπωση αθωότητας και παιδικότητας, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται πιο ευνοϊκά ή πιο επιεικώς.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας, η κορδέλα μαλλιών «σηματοδοτεί» στους συναδέλφους ότι η γυναίκα είναι λιγότερο απειλητική ή απαιτητική, μειώνοντας τις πιθανότητες έντονης κριτικής ή αυστηρών απαιτήσεων. Αν και αυτή η στρατηγική μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμα θετική αντιμετώπιση, εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ισότητα και την αντίληψη ικανοτήτων στο χώρο εργασίας.

Κορδέλα
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Διάβασε επίσης: Πώς ένας μοναχικός πιγκουίνος έγινε το πρότυπο της Gen Z

Αθωότητα ή περιορισμός δυνατοτήτων;

Παρά το ότι η κορδέλα μαλλιών μπορεί να δημιουργεί εντύπωση γλυκύτητας και φιλικότητας, η ίδια εντύπωση μπορεί να περιορίσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Όταν η «αθωότητα» συνδέεται με μειωμένες απαιτήσεις, οι γυναίκες ενδέχεται να μην ανατίθενται σε σημαντικά έργα ή να μην αναλαμβάνουν ευθύνες υψηλού επιπέδου, γεγονός που περιορίζει την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Πολλές ειδικοί και ακτιβίστριες υπογραμμίζουν ότι η πρακτική αυτή, αν και φαινομενικά ακίνδυνη, αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο πρόβλημα: το σύστημα εργασίας συχνά αναγκάζει τις γυναίκες να θυσιάσουν τον σεβασμό και την αξιοπιστία τους προκειμένου να γίνουν πιο «αρεστές». Το κόστος μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το όφελος, καθώς η ψευδής εικόνα αθωότητας ενδέχεται να στιγματίσει την προσωπική και επαγγελματική τους αξιοπιστία.

@glazermeyers Try showing up to the office looking like Blair Waldorf and report back #corporatelife #womeninbusiness ♬ original sound – Glazer’s Guide

Η επιλογή ντυσίματος και αξεσουάρ δεν είναι ουδέτερη

Η περίπτωση της κορδέλας δεν είναι μοναδική. Ό,τι φορούμε επηρεάζει την αντίληψη των άλλων στο χώρο εργασίας. Ένα κομψό κοστούμι μπορεί να ενισχύσει την αντίληψη επαγγελματισμού, ενώ ένα πιο casual ή «γλυκό» σύνολο μπορεί να προκαλέσει υποτιμητικές αντιλήψεις. Η ουσία είναι ότι οι γυναίκες καλούνται συχνά να διαχειριστούν τις αντιλήψεις των άλλων, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές τους ικανότητες.

Η στρατηγική χρήσης μιας κορδέλας μαλλιών ή άλλου αξεσουάρ μπορεί να δώσει βραχυπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παραβίαση της πραγματικής επαγγελματικής εικόνας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην καριέρα και στη φήμη. Η ισορροπία μεταξύ προσωπικής έκφρασης, σεβασμού και επαγγελματικής αντίληψης παραμένει κρίσιμη.

Διάβασε επίσης: Τα TikTok videos που θα στείλεις στο άλλο σου μισό την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Δες κι αυτό…

