Τα TikTok videos που θα στείλεις στο άλλο σου μισό την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Μικρά video γεμάτα συναισθήματα και αγάπη για να στείλεις στο άλλο σου μισό με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου φέρνει μαζί της αυτά τα συναισθήματα που δεν λέγονται με λόγια, αλλά με μικρές, τρυφερές κινήσεις. Είναι η στιγμή που η καρδιά ψιθυρίζει τα μυστικά της και η αγάπη βρίσκει τρόπους να ταξιδέψει με διαφορετικούς τρόπους, μέσα από μια ματιά, ένα άγγιγμα ή ακόμα και ένα σύντομο βίντεο που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή.

Στα TikTok videos κρύβεται o αυθορμητισμός, της τρυφερής στιγμής που λέει όσα οι λέξεις δεν μπορούν. Ένα μικρό κλιπ μπορεί να αιχμαλωτίσει τη χαρά, το γέλιο ή τη γλυκιά τρυφερότητα που νιώθεις για το άλλο σου μισό. Από χαριτωμένα lip-syncs αγαπημένων τραγουδιών μέχρι βαθυστόχαστα quotes για τον έρωτα, κάθε βίντεο γίνεται μια μικρή απόδειξη της αγάπης.

Διάβασε επίσης: Η Hailey Bieber «φέρνει» το πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου μέσα από την αισθήσιακή καμπάνια της Victoria’s Secret

Υπάρχει κάτι μαγικό στο να βλέπεις ένα βίντεο και να σκέφτεσαι αμέσως το πρόσωπο που αγαπάς. Μπορεί να είναι ένα μικρό στιγμιότυπο που θυμίζει ένα κοινό σας ταξίδι, μια γλυκιά συνήθεια ή ακόμα και μια αστεία αναφορά που μόνο εσείς οι δύο καταλαβαίνετε. Κάθε λεπτό του κλιπ μοιάζει να κρατά μέσα του μια υπόσχεση, ένα χαμόγελο ή μια αγκαλιά που δεν έχει τελειώσει.

Στέλνοντας ένα τέτοιο βίντεο, μεταμορφώνεις την απλή οθόνη του τηλεφώνου σε γέφυρα καρδιάς. Είναι ένας τρόπος να πεις «είσαι μοναδικός/ή για μένα» με χρώματα, ήχους και κίνηση, να φέρεις το άλλον πιο κοντά σου, ακόμα κι όταν οι αποστάσεις μοιάζουν αξεπέραστες. Φέτος, άφησε τα βίντεο να γίνουν η πιο όμορφη γλώσσα της αγάπης σου.

Είναι ο έρωτας επιλογή;

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα επέλεγες ξανά ξανά, τότε στείλε το αμέσως στο πρόσωπο που σου έρχεται στο μυαλό, σ’ εκείνον ή εκείνη που γεμίζει τις σκέψεις σου, και άφησέ το να γίνει η μικρή, γλυκιά υπενθύμιση της αγάπης σας.

Τα ‘πάντα’ μου

Κάποιοι άνθρωποι στις ζωές μας έρχονται και φεύγουν χωρίς αφήνουν το αποτύπωμά τους, ενώ άλλοι μόνο με ένα τους βλέμμα γίνονται κατευθείαν ο κόμσος μας και το μέρος που όλα τα άσχημα στάματουν να έχουν σημασία και τα όμορφα πολλαπλασιάζονται.

Όταν γνώρισα εσένα, έμαθα τι είναι αγάπη

Και αν νιώθεις πως στο πλευρό αυτού του ανθρώπου έμαθες τι σημαίνει πραγματική αγάπη, τότε αυτό το βίντεο δεν μπορεί να μείνει στην οθόνη σου. Στείλ’ το αμέσως σε εκείνον ή σε εκείνη που γεμίζει τις μέρες σου.

Ούτε ο τοίχος δεν χωράει όσα θέλω να σου πω

Καμιά φορά στα άτομα που αγαπάμε αυτά που θέλουμε να τους πούμε είναι τόσα πολλά που ακόμα και ο τοίχος μπροστά τους μοιάζει με κολλά Α4.

Διάβασε επίσης: Ξέχνα τις καρδούλες: Αυτό είναι το viral nail trend για τον Άγιο Βαλεντίνο

Δες κι αυτό…