Mad Bubble
Mad Bubble
TV 30.01.2026

Καλημέρα Ελλάδα: Ο Στέφανος Σίσκος είναι ο νέος συμπαρουσιαστής του Παναγιώτη Στάθη

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια εποχή καταιγιστικών εξελίξεων, έντονων διεργασιών και μεγάλων προκλήσεων, το «Καλημέρα Ελλάδα» δίνει καθημερινά το στίγμα της ημέρας, αποκωδικοποιεί την επικαιρότητα και στέκεται δίπλα στον πολίτη, καταγράφοντας τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις επιπτώσεις των γεγονότων στη ζωή του. Με σταθερό προσανατολισμό στην ουσιαστική ενημέρωση, την κριτική ματιά και την αξιοπιστία, η εκπομπή κάθε πρωί στις 06:00 φέρνει σε πρώτο πλάνο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, αναδεικνύοντας τις πραγματικές διαστάσεις κάθε θέματος.

Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Παναγιώτης Στάθης θα έχει δίπλα του τον Στέφανο Σίσκο για να παρουσιάζουν και να αναλύουν την ειδησεογραφία, να αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας και να δίνουν βήμα για να ακουστεί ο λόγος της κοινωνίας. Μαζί τους, μια ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων μπροστά και πίσω από τις κάμερες, θα καταγράφει και θα μεταφέρει άμεσα την ουσία της είδησης, με τεκμηρίωση, ανάλυση και σαφήνεια, δίνοντας στους τηλεθεατές όλα τα στοιχεία για να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν όσα διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους.

Διάβασε επίσης: MasterChef 2026: Η 1η μεγάλη ανατροπή και η αποχώρηση που αιφνιδίασε

Κάθε κομμάτι της επικαιρότητας, αναδεικνύεται μέσα από καίριες τοποθετήσεις και εξειδικευμένο περιεχόμενο: πολιτικό σχόλιο από την Άννυ Ζιώγα, οικονομικές, χρηστικές πληροφορίες από τον Δημήτρη Χριστούλια, αθλητικά δρώμενα από τον Γιώργο Σπανουδάκη, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τον Λάζο Μαντικό και τον Άρη Λιντζεράκο, τα νέα της Θεσσαλονίκης από τον Αλκίνοο Βλαχόπουλο. Το ενημερωτικό παζλ συμπληρώνεται από τη στήλη «Μια βόλτα στην Ελλάδα» με τη Ναταλία Πολυχρονίδου, τα celebrity news από την Αλεξάνδρα Καραγεώργη και την πρόγνωση του καιρού από τη Χαρά Μάλεση. Στο διεθνές πεδίο, τα γεγονότα αναλύονται από τον Νικόλα Βαφειάδη, και τους ανταποκριτές Θανάση Τσίτσα, Άννα Ανδρέου και Ισαάκ Καριπίδη, ενώ διεθνολόγοι, οικονομικοί αναλυτές και σχολιαστές αστυνομικών θεμάτων φωτίζουν τις αιτίες πίσω από τα γεγονότα, ώστε οι τηλεθεατές να γνωρίζουν όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και γιατί.

Με μαχητικά και αιχμηρά ρεπορτάζ, καλεσμένους που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις, πρόσωπα με έντονη δημόσια παρουσία και δημιουργική διαδρομή, αποτελεσματικές παρεμβάσεις και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες, το «Καλημέρα Ελλάδα» αναδεικνύει τη δύναμη της πληροφορίας και γίνεται το σημείο συνάντησης, όπου η κοινωνία ενημερώνεται, παίρνει θέση και διαμορφώνει τον δημόσιο διάλογο.

Διάβασε επίσης: Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Εισέβαλε στο πλατό του Buongiorno – Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ANT1 Καλημέρα Ελλάδα Παναγιώτης Στάθης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μαρίνα Σάττι: Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας της

Μαρίνα Σάττι: Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας της

30.01.2026
Επόμενο
Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας

Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας

30.01.2026

Δες επίσης

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega
TV

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

30.01.2026
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή
TV

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

30.01.2026
Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega
TV

Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega

30.01.2026
Σόλων Τσούνης: Η απάντηση για το αν θα συνεχίσει του χρόνου το «Σόι σου»
TV

Σόλων Τσούνης: Η απάντηση για το αν θα συνεχίσει του χρόνου το «Σόι σου»

30.01.2026
Στην Cosmote TV η 68η τελετή απονομής των Grammy
TV

Στην Cosmote TV η 68η τελετή απονομής των Grammy

30.01.2026
MasterChef 2026: Η 1η μεγάλη ανατροπή και η αποχώρηση που αιφνιδίασε
TV

MasterChef 2026: Η 1η μεγάλη ανατροπή και η αποχώρηση που αιφνιδίασε

30.01.2026
Ζήσης Ρούμπος, Δημήτρης Μακαλιάς και Αναστάσιος Ράμμος στο νέο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά
TV

Ζήσης Ρούμπος, Δημήτρης Μακαλιάς και Αναστάσιος Ράμμος στο νέο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά

29.01.2026
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Εισέβαλε στο πλατό του Buongiorno – Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά
TV

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Εισέβαλε στο πλατό του Buongiorno – Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά

29.01.2026
Masterchef 2026: Ποιος πήρε λευκή ποδιά, ποιος αποχώρησε και το μεγάλο twist με τα 2 σπίτια
TV

Masterchef 2026: Ποιος πήρε λευκή ποδιά, ποιος αποχώρησε και το μεγάλο twist με τα 2 σπίτια

29.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία