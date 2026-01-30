Mad Bubble
Μουσικά Νέα 30.01.2026

Μαρίνα Σάττι: Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας της

Η τραγουδίστρια ξεπέρασε το πρόβλημα και επανέρχεται δυναμικά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια δύσκολη περίοδο υγείας άφησε πίσω της η Μαρίνα Σάττι, η οποία πριν από μερικούς μήνες χρειάστηκε να νοσηλευτεί, γεγονός που την οδήγησε στην αναβολή της προγραμματισμένης περιοδείας της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γνωστή τραγουδίστρια ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπισε και πλέον έχει επιστρέψει πλήρως στους κανονικούς της ρυθμούς, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να επαναπρογραμματίζονται και οι συναυλίες της στο εξωτερικό.

Το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, η Μαρίνα Σάττι πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία της, παρευρισκόμενη σε event γνωστής εταιρείας καλλυντικών στον Πειραιά. Λίγο πριν αποχωρήσει από τον χώρο, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο κινείται σε πιο ήρεμους ρυθμούς, καθώς βρίσκεται σε δημιουργική φάση και ετοιμάζει νέο τραγούδι σε συνεργασία με τον Leon of Athens, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η τηλεόραση δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ίδια, καθώς η καθημερινότητά της είναι αφιερωμένη στη μουσική και σε προσωπικές δοκιμασίες ζωής. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι το θέμα υγείας ανήκει πλέον στο παρελθόν, σημειώνοντας πως συνέβη πριν από δύο με τρεις μήνες και πως σήμερα νιώθει απόλυτα καλά.


Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση της υγείας της είχε γίνει γνωστή λίγο πριν τα MadWalk 2025, όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή της. Στις αρχές Δεκεμβρίου, η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι της. Λίγο αργότερα, μέσα από τα social media, η τραγουδίστρια θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της, αλλά και τους φίλους και την οικογένειά της, καθησυχάζοντας το κοινό της πως όλα έχουν πλέον μπει σε σωστή πορεία και ότι η περιοδεία της στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί σε νέες ημερομηνίες.

