Τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνεις όταν ξεβάφεις το πρόσωπό σου

Τα πέντε πιο συνηθισμένα λάθη στο ντεμακιγιάζ αποκαλύπτουν πώς ακόμη και η πιο σχολαστική φροντίδα μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την εμφάνιση του δέρματος
Μαρία Χατζηγιάννη

Ακόμα κι αν είσαι κουρασμένη μετά από μια απαιτητική μέρα, ο καθαρισμός του προσώπου παραμένει απαραίτητος. Το ντεμακιγιάζ δεν είναι απλώς ένα τελετουργικό ομορφιάς, είναι η βάση για υγιές και λαμπερό δέρμα. Το θέμα δεν είναι να τρίβεις πιο δυνατά, αλλά να ακολουθείς τη σωστή τεχνική. Ακόμα και όταν φαίνεται ότι έχεις καθαρίσει σχολαστικά το πρόσωπό σου, μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα μακιγιάζ, που επηρεάζουν την υφή και την εμφάνιση του δέρματος.

Η διαδικασία του ντεμακιγιάζ είναι μια στιγμή φροντίδας και σύνδεσης με τον εαυτό σου. Όταν γίνεται σωστά, όχι μόνο αφαιρεί τα υπολείμματα του μακιγιάζ, αλλά προετοιμάζει το δέρμα για την ενυδάτωση και την ανανέωση που ακολουθεί. Ο συνδυασμός καθαρού δέρματος και ήπιων κινήσεων δημιουργεί μια αίσθηση ευεξίας που φαίνεται και αισθάνεται.

1. Ξεκινάς με βρώμικα χέρια

Μπορεί να σου φαίνεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Τα χέρια σου έχουν αγγίξει καθημερινά μικρόβια, ρύπους και προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς και φραγμένους πόρους αν μεταφερθούν στο πρόσωπο. Ένα απλό πλύσιμο πριν το ντεμακιγιάζ μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην καθαριότητα και την υγεία του δέρματος.

2. Παραλείπεις τη γραμμή των μαλλιών και το σαγόνι

Πολλές φορές καθαρίζεις το πρόσωπο μόνο στο κέντρο του, ξεχνώντας τις άκρες. Η γραμμή των μαλλιών και η περιοχή του σαγονιού συσσωρεύουν υπολείμματα μακιγιάζ που μπορούν να φράξουν τους πόρους και να προκαλέσουν σπυράκια. Φρόντισε να τραβάς τα μαλλιά πίσω και να περνάς ήπια καθαριστικό σε όλες τις γωνιές.

3. Χρησιμοποιείς λάθος βαμβάκι

Τα βαμβάκια ή τα μπαλάκια βαμβακιού συχνά αφήνουν ίνες ή προκαλούν μικροερεθισμούς. Οι επίπεδοι δίσκοι βαμβακιού με ανάγλυφη υφή κάνουν τη δουλειά πιο αποτελεσματικά και χωρίς να ενοχλούν το δέρμα. Η επιλογή του σωστού εργαλείου μπορεί να κάνει το ντεμακιγιάζ σου πιο ευχάριστο και ασφαλές.

4. Τρίβεις ή βιάζεσαι

Το γρήγορο και βίαιο τρίψιμο δεν καθαρίζει καλύτερα, αντίθετα προκαλεί ερεθισμούς και μικροτραυματισμούς. Ο αργός και σταθερός ρυθμός αφήνει τα προϊόντα να δράσουν και προστατεύει το δέρμα σου. Το μυστικό είναι να αφήνεις τα καθαριστικά να διαλύσουν το μακιγιάζ χωρίς πίεση, ειδικά στις περιοχές γύρω από τα μάτια.

skincare
5. Βασίζεσαι μόνο σε μαντηλάκια ντεμακιγιάζ

Τα μαντηλάκια είναι πρακτικά, αλλά δεν αφαιρούν το μακιγιάζ και τους ρύπους πλήρως. Αν τα χρησιμοποιείς αποκλειστικά, μπορεί να μείνουν υπολείμματα που προκαλούν τραβήγματα και ξηρότητα. Ένας πλήρης καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν στον νιπτήρα είναι απαραίτητος για να νιώσεις το δέρμα σου πραγματικά καθαρό και φρέσκο.

